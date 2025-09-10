Colombia

Estos son los detalles del viaje a EE. UU. el comandante general de las Fuerzas Militares y el director la Policía de Colombia

Los altos mandos se suman a Alejandro Eder y ‘Fico’ Gutiérrez, alcaldes de Cali y Medellín, que están en Washington adelantando diálogos para evitar que EE. UU. descertifique a Colombia en su lucha contra las drogas

Sebastián Vargas Rueda

Además de estos dos altos
Además de estos dos altos oficiales, en Estados Unidos también están los alcaldes de Cali y Medellín, Alejandro Eder y Federico 'Fico' Gutiérrez - crédito Fuerzas Militares de Colombia | Policía Nacional | Pexels

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Fernando Triana, se encuentran en Washington para sostener reuniones con legisladores estadounidenses de los partidos Demócrata y Republicano, así como con autoridades de ese país.

El objetivo central es fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, eje fundamental en la relación entre ambos gobiernos.

A la delegación se suma el embajador Daniel García-Peña, indicó un informe de la emisora la W Radio.

La jornada fue así:

  • El 9 de septiembre de 2025, los representantes colombianos se reunieron con el republicano Gary J. Palmer y el demócrata Brad S. Schneider
  • Durante la jornada del 10 de septiembre, los oficiales ofrecen una conferencia en el Colegio Interamericano de Defensa y luego tienen previstas reuniones con el republicano Ryan E. Mackenzie y el demócrata Gregory J. Landsman.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana Beltrán, adelanta encuentros con funcionarios clave del Gobierno de Estados Unidos.

Entre ellos figuran:

  • Terrence Cole, director de la DEA.
  • Christopher Landberg, secretario adjunto de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley (INL.
  • Ricardo Mayoral, director adjunto de Operaciones Internacionales de Homeland Security Investigations (HSI/DHS).
  • Michael Jensen, director senior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Esta movilización se suma a la que adelantan los alcaldes de Cali y Medellín, Alejandro Eder y Federico Gutiérrez, que de acuerdo a lo que indicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, viajaron a Washington sin contar con el permiso oficial del Gobierno.

Según el jefe de cartera del Gobierno Petro, los mandatarios locales deben solicitar autorización para este tipo de salidas.

“Si ellos van a ir a Disney World, es posible que no necesiten ningún permiso del Gobierno. En este caso, como iban a una agenda política a entrevistarse con otros funcionarios de Estado, tenían que haber pedido el permiso”, dijo Benedetti en declaraciones a medios de comunicación en Colombia

