Revelan imágenes de viaje secreto de Karol G a Cartagena: detalles de la visita de ‘La Bichota’ a la ciudad

Karol G desata furor en Cartagena con rumores de un misterioso proyecto en el Teatro Adolfo Mejía - crédito @karolg/ Instagram

La posibilidad de que Karol G se encuentre en Cartagena ha generado una ola de entusiasmo y especulación entre sus seguidores, impulsada por una serie de publicaciones en Instagram que sugieren la presencia de la artista en la ciudad.

La ausencia de un anuncio oficial no ha impedido que numerosos usuarios aseguren haberla visto en distintos lugares emblemáticos de la capital de Bolívar, lo que ha convertido el tema en tendencia tanto a nivel local como nacional.

Las versiones más comentadas en redes sociales apuntan a que la intérprete estaría involucrada en grabaciones dentro del Teatro Adolfo Mejía, un espacio histórico de Cartagena.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Diversas cuentas en Instagram han difundido imágenes y videos breves en los que se menciona la posible realización de un proyecto audiovisual en este escenario. Además, algunos usuarios afirman que integrantes del equipo técnico y familiares de Karol G habrían sido vistos en las inmediaciones del teatro, lo que refuerza la hipótesis de que la artista se encuentra en Cartagena para desarrollar una nueva producción.

¿Karol G en Cartagena? Las redes enloquecen ante las pistas de una nueva producción secreta - crédito @brendavila02/TikTok

Hasta el momento, ni Karol G ni su equipo han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan estas versiones, lo que ha dejado espacio para la especulación y el intercambio de teorías en redes sociales.

No es la primera vez que la presencia de la artista genera expectativa en la ciudad. En diciembre de 2024, Karol G visitó la Fundación Juanfe en Cartagena, donde compartió con madres adolescentes y ofreció un mensaje de apoyo que, según El Universal, conmovió a miles de seguidores.

La reacción de los fanáticos en Instagram ha sido inmediata. Los comentarios reflejan tanto el deseo de los cartageneros de encontrarse con la cantante como la curiosidad por descubrir qué lugares de la ciudad podrían aparecer en un nuevo video. El simple rumor de su presencia ha bastado para que “La Bichota” se convierta en el centro de atención y conversación.

Por ahora, la expectativa se mantiene mientras se aguarda una confirmación oficial por parte de Karol G o su equipo sobre su estadía en Cartagena y los detalles de la posible producción que estaría desarrollando. Con apenas unas pistas en redes sociales, la cantante ha logrado que Cartagena acapare la atención de sus seguidores, según lo reportado por El Universal.

Así fue la presentación que dio en diciembre Karol G en Cartagena para una fundación - crédito @karol_g_fans_14/TikTok

Fans de Karol G debaten la autenticidad de la filtración sobre su gira y el posible anuncio de fechas

La reciente filtración de supuestos detalles sobre la próxima gira internacional de Karol G ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores analizan cada elemento del espectáculo y debaten la autenticidad de la información.

Un video viral, difundido en plataformas como TikTok, ha mostrado imágenes virtuales del escenario y ha revelado que el tour no llevará el nombre de su esperado álbum, sino que se titularía El show de Ivonny, según la información que circula.

La artista colombiana, conocida como la Bichota, aún no ha confirmado oficialmente ninguno de estos datos, pero la filtración ha generado una intensa conversación digital.

El material compartido exhibe el diseño del escenario, que simularía una isla tropical en forma de guitarra, con suelo de arena, numerosas palmeras y una enorme flor central como elemento principal. La paleta de colores predominante sería el amarillo y el naranja, evocando un ambiente festivo y veraniego.

Así sería el escenario con el que Karol G se irá de gira en 2026 y cuyas fechas anunciará a mediados de septiembre - crédito @karolg/Instagram y @tysonsmithaudiovisual/Tiktok

Además, la estructura luminosa y la disposición de los elementos han llevado a algunos observadores a comparar el montaje con la tarima utilizada en el espectáculo de medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.

De acuerdo con el realizador audiovisual estadounidense que difundió el video, los modelos virtuales del escenario habrían sido enviados por el equipo de shows de Karol G para su montaje inicial en Estados Unidos.

El productor, encargado de la construcción y supervisión técnica, aclaró en un mensaje dirigido a quienes le consultan en privado que su labor se limita a estos aspectos y que no dispone de información adicional sobre el tour. Según detalló, el equipo de la artista ya realizó una prueba del escenario de El show de Ivonny en un terreno baldío que simula un estadio en San Diego.

El objetivo de esta prueba fue verificar la iluminación, asegurar la visibilidad desde todos los puntos y comprobar el funcionamiento de los elevadores y las pantallas.

La fecha en la que se anunciarían oficialmente los conciertos también ha sido objeto de especulación, según la información filtrada, las fechas se darían a conocer entre mediados de septiembre y octubre, lo que ha incrementado la expectativa sobre la inminente venta de boletos.

A pesar de la viralización de la noticia, ni Karol G ni su equipo han emitido declaraciones, por lo que todos los detalles deben considerarse como especulativos hasta que se produzca un anuncio formal.