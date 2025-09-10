Isabella Ladera publicó nuevas reacciones tras la filtración del video íntimo con Beéle: “Yo caigo pará’”

Isabella Ladera responde con mensajes enigmáticos tras la filtración del polémico video con Beéle - crédito @isabella.ladera/Instagram

El nombre de Isabella Ladera volvió a ser tendencia en las últimas horas, luego de que en redes sociales comenzara a circular un video íntimo en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle, intérprete de Si te pillara.

El material, que se viralizó en la madrugada del lunes 8 de septiembre, encendió la conversación digital y revivió la polémica relación que ambos sostuvieron durante 2024.

Según diferentes medios y los comentarios de los internautas, en el clip se aprecia a un hombre con el cabello pintado de rosa, el mismo color que Beéle lucía cuando empezaron los rumores de infidelidad a su entonces esposa, Camila Rodríguez, con la modelo e influencer venezolana. Ese detalle alimentó aún más las especulaciones sobre la autenticidad del video y la identidad de sus protagonistas.

Sin embargo, tanto Beéle como Ladera confirmaron que eran ellos los protagonistas, pero desmintieron la posibilidad de haber sido los responsables detrás de la divulgación y aseguraron que están tomando acciones legales al respecto.

Pero eso no es lo único que ha dado de qué hablar, ya que las reacciones de la también modelo de 25 años han llamado la atención, pues desde que se publicó el video en las redes sociales no ha pasado de expresarse a través de Threads, aunque sin hacer referencia directa al escándalo.

Lejos de optar por un pronunciamiento claro, Isabella publicó una serie de frases cargadas de significado que sus seguidores interpretaron como indirectas hacia su expareja y también demostrando lo que está sintiendo en este momento.

“Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”, escribió la venezolana en primer lugar, en plena efervescencia de la filtración, lo que fue interpretado por el público como una manera de “defenderse” por su actuación en el clip, la cual fue duramente criticada y señalada.

En otro de sus mensajes añadió: “Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta”, lo que muchos consideraron una reflexión sobre lo vivido con el reguetonero y el apoyo emocional que le estaría dando su pareja actual.

Horas más tarde, Ladera continuó con mensajes en la misma línea: “Que cuando estamos juntos nada sale mal, para mí todo sale bien. Se siente fenomenal”.

Pero al día siguiente, cuando ya ambas celebridades sacaron los comunicados respectivos hablando sobre los responsables y las acciones legales, Ladera escribió: “No pasa nada, yo lo transformo a mi favor” y “Ojalá que nunca les pase algo así”, dejando entrever que estaría sufriendo emocionalmente con lo ocurrido, pero buscando la forma de fortalecerse.

Finalmente, la venezolana posteó en la mañana del 10 de junio un texto con el que confirmó que está trabajando en su seguridad y que espera superar pronto el incómodo episodio.

“De esta y de toditas yo caigo pará”, escribió Isabella.

Como era de esperarse, sus palabras encendieron las redes, donde seguidores y detractores se dividieron entre quienes le mostraron apoyo y quienes cuestionaron su silencio frente al escándalo.

Un romance marcado por la polémica

La relación entre Beéle e Isabella Ladera salió a la luz en 2024, en medio de acusaciones de infidelidad. La entonces esposa del cantante, Camila Rodríguez, aseguró públicamente que su matrimonio había terminado tras descubrir pruebas del vínculo entre ambos.

Pese a la controversia, la pareja confirmó su romance con románticas publicaciones en redes y colaboraciones profesionales, pues Isabella participó como protagonista en los videoclips de Frente al mar y Mi refe.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año anunciaron su separación, sin entrar en mayores detalles. Desde entonces, las especulaciones sobre una posible reconciliación han estado presentes cada vez que ambos aparecen en la conversación pública.