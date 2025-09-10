Colombia

Isabella Ladera publicó nuevas reacciones tras la filtración del video íntimo con Beéle: “Yo caigo pará’”

La ‘influencer’ venezolana compartió frases cargadas de significado en medio del escándalo, mientras crecen las especulaciones sobre su relación con el cantante colombiano y la autenticidad del material viralizado

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Isabella Ladera responde con mensajes
Isabella Ladera responde con mensajes enigmáticos tras la filtración del polémico video con Beéle - crédito @isabella.ladera/Instagram

El nombre de Isabella Ladera volvió a ser tendencia en las últimas horas, luego de que en redes sociales comenzara a circular un video íntimo en el que aparece junto al cantante colombiano Beéle, intérprete de Si te pillara.

El material, que se viralizó en la madrugada del lunes 8 de septiembre, encendió la conversación digital y revivió la polémica relación que ambos sostuvieron durante 2024.

Según diferentes medios y los comentarios de los internautas, en el clip se aprecia a un hombre con el cabello pintado de rosa, el mismo color que Beéle lucía cuando empezaron los rumores de infidelidad a su entonces esposa, Camila Rodríguez, con la modelo e influencer venezolana. Ese detalle alimentó aún más las especulaciones sobre la autenticidad del video y la identidad de sus protagonistas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, tanto Beéle como Ladera confirmaron que eran ellos los protagonistas, pero desmintieron la posibilidad de haber sido los responsables detrás de la divulgación y aseguraron que están tomando acciones legales al respecto.

Beéle y su defensa piden
Beéle y su defensa piden frenar la viralización del video filtrado y llaman a proteger la privacidad - crédito @victormosqueramarinabogados/IG

Pero eso no es lo único que ha dado de qué hablar, ya que las reacciones de la también modelo de 25 años han llamado la atención, pues desde que se publicó el video en las redes sociales no ha pasado de expresarse a través de Threads, aunque sin hacer referencia directa al escándalo.

Lejos de optar por un pronunciamiento claro, Isabella publicó una serie de frases cargadas de significado que sus seguidores interpretaron como indirectas hacia su expareja y también demostrando lo que está sintiendo en este momento.

Las mujeres se apagan sexualmente si las decepcionan emocionalmente”, escribió la venezolana en primer lugar, en plena efervescencia de la filtración, lo que fue interpretado por el público como una manera de “defenderse” por su actuación en el clip, la cual fue duramente criticada y señalada.

En otro de sus mensajes añadió: “Con la persona correcta ni el pasado duele, ni el presente asusta”, lo que muchos consideraron una reflexión sobre lo vivido con el reguetonero y el apoyo emocional que le estaría dando su pareja actual.

Las indirectas de Isabella Ladera
Las indirectas de Isabella Ladera en Threads avivan la polémica con Beéle y dividen a sus seguidores - crédito @isabella.ladera/Threads

Horas más tarde, Ladera continuó con mensajes en la misma línea: “Que cuando estamos juntos nada sale mal, para mí todo sale bien. Se siente fenomenal”.

Pero al día siguiente, cuando ya ambas celebridades sacaron los comunicados respectivos hablando sobre los responsables y las acciones legales, Ladera escribió: “No pasa nada, yo lo transformo a mi favor” y “Ojalá que nunca les pase algo así”, dejando entrever que estaría sufriendo emocionalmente con lo ocurrido, pero buscando la forma de fortalecerse.

Finalmente, la venezolana posteó en la mañana del 10 de junio un texto con el que confirmó que está trabajando en su seguridad y que espera superar pronto el incómodo episodio.

De esta y de toditas yo caigo pará”, escribió Isabella.

Mensajes enigmáticos de Isabella Ladera
Mensajes enigmáticos de Isabella Ladera tras escándalo con Beéle - crédito @isabella.ladera/Threads

Como era de esperarse, sus palabras encendieron las redes, donde seguidores y detractores se dividieron entre quienes le mostraron apoyo y quienes cuestionaron su silencio frente al escándalo.

Un romance marcado por la polémica

La relación entre Beéle e Isabella Ladera salió a la luz en 2024, en medio de acusaciones de infidelidad. La entonces esposa del cantante, Camila Rodríguez, aseguró públicamente que su matrimonio había terminado tras descubrir pruebas del vínculo entre ambos.

Pese a la controversia, la pareja confirmó su romance con románticas publicaciones en redes y colaboraciones profesionales, pues Isabella participó como protagonista en los videoclips de Frente al mar y Mi refe.

Sin embargo, en octubre de ese mismo año anunciaron su separación, sin entrar en mayores detalles. Desde entonces, las especulaciones sobre una posible reconciliación han estado presentes cada vez que ambos aparecen en la conversación pública.

Temas Relacionados

Isabella LaderaBeéleVideo Isabella y BeéleReacción Isabella LaderaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Nueva masacre en Bolívar: encontraron los cuerpos de tres hombres que habrían sido víctimas de una disputa por drogas

Las víctimas fueron halladas con signos de tortura, en un crimen que la Policía Metropolitana de Cartagena atribuye a presuntos ajustes de cuentas ligados al narcotráfico en la región

Nueva masacre en Bolívar: encontraron

Perro perdido en Bogotá se encontró a su ángel de la guarda, un conductor de bus del Sitp compartió video con final feliz

En diálogo con Infobae Colombia, el dueño del can confirmó que el mismo día que se conoció la historia en redes, el cartel de búsqueda de búsqueda de ‘Rocky’ llegó a Elías Achury, el chofer del bus azul

Perro perdido en Bogotá se

Karol G visitó Cartagena: estos son los detalles de lo que estuvo haciendo la cantante en la ciudad

La presencia de la artista en la Heróica ha puesto a sus fans en modo detective, mientras crecen las teorías sobre un posible videoclip o documental grabado en escenarios de Cartagena

Karol G visitó Cartagena: estos

David Racero respondió a críticas de Daniel Briceño sobre su fruver y desafió al concejal a demostrar irregularidades: “Multiplicador de mentiras”

El representante a la Cámara aseguró que la investigación sobre su negocio familiar fue iniciada de oficio y calificó las acusaciones como un “linchamiento político”

David Racero respondió a críticas

Para cuidar la salud a partir de los 60, caminar no basta: expertos sugieren entrenamiento de fuerza

Incluir rutinas de fuerza, junto con caminatas ágiles, contribuye a mejorar el estado físico, prevenir enfermedades y potenciar la autonomía en adultos mayores

Para cuidar la salud a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN asesinó a tres

El ELN asesinó a tres soldados con drones en el sur de Bolívar y en Tibú, Norte de Santander: “Su sacrificio no será en vano”

Junta del Narcotráfico: estos son los narcos invisibles de la mafia italiana que cayeron en Colombia tras denuncias de Gustavo Petro

Polémica en el Cauca: este es el elaborado video con el cual las disidencias de las Farc entregaron maquinaria a campesinos en El Tambo

Secretario de Gobierno de Pradera, Valle del Cauca, fue asesinado mientras veía el partido de la selección Colombia

Conflicto armado en Colombia: cada tres días, una escuela queda en medio del fuego cruzado, según Unicef

ENTRETENIMIENTO

Revelan imágenes de viaje secreto

Revelan imágenes de viaje secreto de Karol G a Cartagena: detalles de la visita de ‘La Bichota’ a la ciudad

Majo Vargas y Juan Manuel Restrepo sorprendieron con apasionado beso durante concierto de ‘La reina del Flow’ en España

Lokillo Flórez reveló lo que hizo con sus videos íntimos tras la polémica por filtración del clip de Beéle con Isabella Ladera: “Video consexuados”

Filtraron el nombre real que tendrá la gira de Karol G en 2026, cómo lucirá el escenario y la fecha en que se anunciará al público

Feid destapó su Funko Pop y destacó los detalles de la figura que sacó en colaboración con la famosa marca

Deportes

Además de Colombia, estas son

Además de Colombia, estas son las selecciones clasificadas al Mundial 2026 tras la fecha FIFA de septiembre

Doctor que operó a Egan Bernal habló sobre la clave de su recuperación deportiva tras el terrible accidente que sufrió en 2022: “Tenía claro que quería volver a la bicicleta”

La selección Colombia sumó nuevo récord: este es el registro de las mayores goleadas en competencias oficiales en toda su historia

Neiser Villarreal le dice adiós a Millonarios sin dejar plata: este será el destino de la figura de la selección Colombia sub-20

Egan Bernal explicó lo que significó haber ganado una etapa en la Vuelta a España: “Cada victoria que venga después de lo que pasó en 2022 significa el triple”