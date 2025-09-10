Colombia

Gobierno Petro acaba subsidios de energía en estratos 1,2 y 3 y los cambia por paneles solares: temen alza en tarifas

La transición será gradual y dependerá de la instalación de paneles solares, lo que genera dudas sobre su costo real y alcance

Por Daniella Mazo González

El Gobierno lanza el programa Colombia Solar para transformar los subsidios de energía en los estratos 1, 2 y 3 - crédito Pixabay

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0972 del 8 de septiembre de 2025, con el cual creó el programa Colombia Solar, una iniciativa que busca transformar la manera en que se subsidia el consumo de energía en los estratos 1, 2 y 3. La medida, presentada como un “giro histórico” por el Ministerio de Minas y Energía, implica que los subsidios directos en la factura de luz serán reemplazados progresivamente por sistemas de autogeneración a partir de paneles solares.

Según el Ejecutivo, la apuesta traerá ahorros del 20% al 40% en los recibos de los hogares beneficiados, dependiendo de la radiación solar y el tipo de instalación. Sin embargo, detrás del anuncio surge una preocupación, en el corto plazo, muchas familias podrían enfrentar un encarecimiento en sus costos de energía, pues la transición exige inversiones iniciales y la cobertura del programa será gradual.

Colombia Solar reemplazará los subsidios directos en la factura de luz por paneles solares en hogares vulnerables - crédito Ministerio de Energía

Actualmente, el Estado destina más de $4 billones anuales en subsidios eléctricos. Con Colombia Solar, esos recursos se redirigirán a financiar paneles solares que garanticen el consumo básico de subsistencia. El Gobierno defiende que, en lugar de “subsidios que se evaporan cada mes”, se invertirá en soluciones permanentes que reduzcan la tarifa a largo plazo. No obstante, expertos advierten que mientras el programa se despliega, muchos usuarios podrían ver disminuida la ayuda inmediata en su factura mensual.

El decreto establece que el Ministerio de Minas y Energía será el encargado de focalizar y priorizar a los beneficiarios, en coordinación con entidades públicas y privadas. También prevé que la financiación provenga de diversas fuentes, presupuesto nacional, fondos especiales como el Fenoge y el Fondes, cooperación internacional y banca multilateral.

El programa busca ahorros del 20% al 40% en los recibos de energía, aunque la transición será gradual y con inversiones iniciales - crédito Ministerio de Minas

En las regiones más pobres —como el Chocó o La Guajira—, donde los subsidios representan un alivio directo e inmediato, la transición despierta inquietudes. Aunque el Gobierno asegura que los paneles garantizarán estabilidad y autonomía energética, líderes sociales temen que la eliminación progresiva del subsidio incremente la carga económica de los hogares mientras se instalan los sistemas.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la medida: “dejamos de gastar billones en subsidios temporales para invertir en soluciones duraderas, haciendo del sol un derecho al alcance de todos”. Aun así, la verdadera prueba será la implementación masiva, que definirá si Colombia Solar logra aliviar a los más vulnerables o si, en su fase inicial, termina encareciendo el costo de la energía para quienes dependen de los subsidios actuales.

El decreto deja en manos de la Creg la tarea de ajustar la regulación técnica en un plazo de tres meses, lo que significa cambios en la manera en que se liquidarán las facturas y se contabilizarán los excedentes de energía. La Superintendencia de Servicios Públicos también tendrá un rol central en la vigilancia para evitar abusos en la implementación.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la medida: “dejamos de gastar billones en subsidios temporales para invertir en soluciones duraderas, haciendo del sol un derecho al alcance de todos” - crédito Ministerio de Minas y Energía

El programa, de alcance nacional, cubrirá tanto el Sistema Interconectado Nacional (SIN) como las Zonas No Interconectadas (ZNI), donde la dependencia de plantas diésel encarece el servicio y hace más urgente la transición. Según cálculos oficiales, más de un millón de familias podrían beneficiarse en los primeros pilotos, especialmente en la Costa Caribe, la región con mayores niveles de pobreza energética.

En paralelo, el Gobierno destaca que Colombia Solar no solo busca aliviar la factura, también impulsar la industria nacional de energías limpias, generar empleos verdes y posicionar al país en la senda de la transición energética justa. Sin embargo, la duda persiste: ¿será suficiente la instalación de paneles solares para sustituir un esquema de subsidios que durante décadas ha sido el único salvavidas para millones de hogares?

