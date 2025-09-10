Colombia

Caso Daniel Sancho: expareja de Edwin Arrieta arremetió contra el padre del asesino: "La jueza tiene que decidir cuál es la versión correcta"

Nilson Domínguez aseguró que Rodolfo intentó sobornarlo para que declarara de manera negativa sobre el cirujano colombiano

Antes de que comenzara el juicio se filtraron audios en los que se sugiere manipulación de Rodolfo Sancho para salvar a su hijo - crédito Redes sociales

El caso Daniel Sancho, como se ha conocido en España todo lo relacionado con el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, que fue perpetrado por el hijo del actor Rodolfo Sancho, sigue.

Además de la petición de la defensa del español, que busca que se repita el juicio en el que su cliente fue condenado a cadena perpetua en Asia, en España también se lleva a cabo un proceso jurídico, pero este es protagonizado por el padre de Daniel Sancho.

Cabe recordar que, en este caso, Nilson Domínguez, expareja de Edwin Arrieta, denunció a Rodolfo Sancho por una presunta extorsión. El individuo, de nacionalidad venezolana, afirmó que el actor buscó que declarará en contra del cirujano en Tailandia.

En su momento, se filtraron audios en los que Rodolfo Sancho prometía “regalos” a Domínguez, pero le exigía asegurar que había sido víctima de Edwin Arrieta, mismo argumentó que utilizó Daniel Sancho durante el juicio.

Defensa de Domínguez reveló detalles del caso

Rodolfo Sancho buscaba que el juicio terminara a favor de su hijo - crédito EFE

El 3 de septiembre se llevó a cabo la primera querella contra Rodolfo Sancho, allí, Nilson Domínguez ratificó su denuncia contra el actor ante los juzgados de Fuerteventura, Canarias.

En el trámite, Domínguez aseguró que Rodolfo Sancho lo presionó para favorecer a Daniel Sancho en Tailandia, lo que volvió a reavivar el tema en España; sin embargo, el actor se ha alejado de la prensa y su equipo jurídico anunció que no entregará entrevistas al respecto.

Por su parte, Alfredo Arrien, abogado de Nilson Domínguez, decidió protagonizar una rueda de prensa, en la que reveló detalles de la “coacción de Rodolfo Sancho” para que su cliente mintiera.

“La querella se formula por una posible coacción del actor Rodolfo Sancho hacia Nilson para intentar forzar una declaración que no era cierta para favorecer la defensa de Daniel Sancho“, indicó el abogado.

El actor estuvo en la mayoría de audiencias del juicio contra su hijo - crédito EFE

El jurista aseguró que a su cliente le ofrecieron diferentes sumas de dinero, “favores” en situación que no profundizó y otros aspectos, pero tras negarse, recibió amenazas por parte del actor.

“Se le ofreció dinero, luego se le prometió más dinero y se le fuerza a hacer unas cosas que él no quería hacer y, finalmente, no hace. Luego, se le coacciona diciendo que le va a denunciar”, puntualizó el abogado de Domínguez.

Al respecto, Lecturas filtró parte de las declaraciones de Rodolfo Sancho, que habría asegurado que fue engañado por el venezolano, puesto que aseguró que fue contactado por el latino, que le prometió declarar a favor de su hijo.

El español indicó que, luego de aceptar ser testigo en Tailandia, Domínguez intentó extorsionarlo, asegurando que si cumplía con sus peticiones, hablaría mal del cirujano colombiano en el juzgado tailandés.

Sancho afirmó que fue engañado por el latino - crédito EFE

Citando la filtración de lo que declaró Rodolfo Sancho, el abogado de Domínguez declaró que no hay forma de demostrar que su cliente pidió dinero a cambio de declarar, mientras que ellos sí expondrán las conversaciones de WhatsApp en las que el actor ofreció efectivo al venezolano.

“La jueza tiene que decidir cuál es la versión correcta, pero sí está claro que hay unas conversaciones en las que Rodolfo Sancho promete varias cantidades de dinero”, indicó Alfredo Arrien.

En lo último que se ha conocido del caso, ambas partes presentaron diferentes registros de conversaciones que serán analizados por la jueza a cargo del caso. La defensa del actor argumenta que las pruebas introducidas aportan una versión alternativa y una interpretación distinta de los hechos discutidos.

Rodolfo Sancho también interpuso una querella contra Nilson Rodríguez por presunta estafa continuada. De acuerdo con el abogado del actor, ambas querellas resultan similares en contenido, aunque varía la argumentación jurídica empleada en cada una de ellas.

