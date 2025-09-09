Colombia

Último resultado de la Lotería de Cundinamarca: 8 de septiembre

Como cada lunes, aquí están los resultados de la Lotería de Cundinamarca

Por Armando Montes

Solo tienes 30 días para
Solo tienes 30 días para reclamar el premio de la Lotería de Cundinamarca (Infobae)

La Lotería de Cundinamarca cuenta con un premio mayor de 6 mil millones de pesos y más de 50 premios principales ¿Quiere saber si se hizo alguno de ellos? Aquí están los números ganadores de su más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: lunes 8 de septiembre de 2025.

Combinación ganadora: 2448.

Serie: 214.

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que únicamente tiene 30 días desdeque se anuncia al ganador para reclamarlo, de lo contrario el premio ya no será entregado.

Lotería de Cundinamarca celebra un sorteo a la semana, todos los lunes, excepto los días festivos, a las 22:30 horas. Cuando esto sucede, el sorteo se aplaza para el día siguiente, es decir, para el martes.

Lista de premios

La Lotería de Cundinamarca ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 6 mil millones de pesos.

La Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

La Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

32 secos de 6 millones de pesos.

15 secos de 10 millones de pesos.

5 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Cundinamarca que entrega por diferentes aproximaciones, sumando más de 18 mil millones de pesos en el total del plan de premios.

¿Cómo se juega la Lotería de Cundinamarca?

Para poder jugar a la Lotería de Cundinamarca requiere al menos 5 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 15 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirirla fracción o el boleto entero. Tiene la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedehacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su combinación ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con el número de la suerte, se tiene que esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente lunes y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Para cobrar tu premio necesita presentar el billete en buen estado y tu cédula de ciudadanía en alguno de los puntos de atención de la Lotería de Cundinamarca. Si lo adquiriste en línea a través de las páginas oficiales, el premio te llegará directamente a tu cuenta.

La Lotería de Cundinamarca pertenece al sector descentralizado del orden departamental, tiene personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente. El primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, con el nombre de la Lotería Popular de Cundinamarca.

Desde su inicio la Lotería de Cundinamarca fue parte de la Beneficencia del Departamento y el producto de sus utilidades se destinó a obras de asistencia social. Actualmente, las ganancias van al sector salud.

