Colombia

Según la Ocde en Colombia entre más estudie menos posibilidades tiene de conseguir trabajo

Las tasas de desempleo en el país son superiores en personas con mayores estudios, pero la brecha salarial es mucho más profunda entre aquellos sin estudios con los que los tienen

Daniela Beltrán

Colombia y México, los países
Colombia y México, los países de la OCDE en los que estudiar más eleva el riesgo de desempleo - crédito Luisa González/ REUTERS

Mientras en la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) una mayor formación educativa reduce el riesgo de desempleo entre los jóvenes, México y Colombia presentan una tendencia contraria, según detalla el informe anual Panorama de la Educación 2025.

En estos países, a diferencia de la tendencia observada en la mayoría de los miembros de la Ocde, poseer un mayor nivel educativo se asocia con tasas de desempleo superiores entre los jóvenes.

El documento destaca que en el promedio de la Ocde el desempleo afecta al 12,9% de los jóvenes de 25 a 34 años que no cuentan con título de educación secundaria superior, mientras que el porcentaje disminuye al 6,9% para quienes sí han completado ese nivel y se sitúa en apenas el 4,9% para quienes alcanzaron estudios superiores.

Esta tendencia, que asocia mayores niveles de educación con tasas de desocupación significativamente menores, no se replica en México ni en Colombia.

Las tasas de desempleo en
Las tasas de desempleo en el país son superiores en personas con mayores estudios, pero la brecha salarial es mucho más profunda entre aquellos sin estudios con los que los tienen - crédito Colprensa

En el país, el 10,3% de jóvenes sin secundaria superior se encuentra desocupado; la tasa se incrementa al 12,1% en quienes sí tienen ese diploma, mientras que baja levemente al 11,2% entre graduados de educación superior, una anomalía respecto al patrón predominante en el resto de la Ocde.

No obstante, a pesar de que quienes alcanzan niveles educativos más altos en Colombia también registran mayores tasas de desempleo, el diferencial salarial entre quienes no tienen estudios y quienes los completan resulta considerablemente mayor.

Así, mientras en la OCDE los trabajadores sin educación secundaria superior ganan en promedio un 17% menos que aquellos con ese logro, en Colombia la brecha alcanza el 30%, y se amplía drásticamente al 150% cuando se compara a quienes poseen educación superior con quienes apenas completaron los estudios más básicos; en promedio, la diferencia salarial en la OCDE es de un 54%.

El informe señala además que sólo el 16% de los estudiantes colombianos culmina estudios superiores en el tiempo reglamentario, frente al 43% de media de la Ocde. Igualmente, la tasa de abandono en el primer año de universidad se sitúa en el 22% en Colombia, superando el promedio del 13% del resto de los países miembros del organismo.

México y Colombia presentan una
México y Colombia presentan una tendencia contraria, según detalla el más reciente informe anual 'Panorama de la Educación 2025'- crédito Colprensa

Las mujeres, por su parte, representan el 52% del alumnado en educación superior en Colombia, un dato que corresponde, según la Ocde, al registrado en otros países de la organización.

Respecto a las áreas de estudio predominantes, el 37% de los estudiantes cursa carreras vinculadas al derecho, negocios o administración, el 24% opta por ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, y el 18% elige ciencias sociales, humanidades, artes o periodismo.

En el caso de México, las cifras muestran que el 2,7% de los jóvenes sin secundaria superior está desempleado, pero ese porcentaje sube al 3,6% en quienes completaron la secundaria superior y se eleva al 4,3% en aquellos con educación superior finalizada.

Finalmente, la Ocde destaca la notable disminución de la población colombiana de 25 a 34 años que no posee secundaria superior, que pasó del 27% en 2019 al 17% en 2024, lo que refleja un avance en el acceso a la educación aunque persistan desafíos estructurales en el mercado laboral para los graduados.

El ranking elaborado por el
El ranking elaborado por el Dane destacó que, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas analizadas, solo diez presentan tasas de desocupación por debajo de la media nacional - crédito iStock

Desempleo en Colombia

Las cifras recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) confirman que la tasa de desempleo nacional en Colombia descendió a su nivel más bajo desde 2001, situándose en 8,8% durante el trimestre móvil de mayo a julio de 2025, según el informe divulgado por la entidad.

Este descenso evidencia una recuperación del mercado laboral a nivel nacional, aunque la situación presenta notorias diferencias entre las distintas ciudades y regiones.

El reporte oficial reveló que, mientras a escala nacional se observa una reducción significativa del desempleo, ciertas zonas urbanas mantienen cifras considerablemente superiores a la media. Quibdó, Riohacha e Ibagué aparecen en los primeros lugares del listado de ciudades con mayores índices de desocupación.

En detalle, Quibdó alcanzó una tasa de desocupación de 24,3%, Riohacha registró 14,4% y Ibagué se ubicó en 12,9%, de acuerdo con los resultados del Dane. Por contraste, los menores registros en las principales ciudades del país favorecen a Cali, Villavicencio y Medellín, que reportaron niveles de 7,8%, 7,7% y 7,3% respectivamente, reflejando condiciones más favorables del mercado de trabajo.

