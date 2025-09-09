Isabel Ladera habría filtrado el video íntimo con Beéle, aseguró Valentino Lázaro: “Ella tenía todo premeditado”

El creador de contenido aseguró que todo estaría planeado por la modelo venezolana - crédito @dimeloking/TikTok

La polémica en redes sociales se vivió en esa oportunidad debido a la filtración de un video íntimo protagonizado por Isabella Ladera y Beéle, que dejó a los internautas con más dudas que certezas, así como una ola de comentarios y reacciones —memes— sobre el comportamiento de la pareja en la intimidad.

En el pasado, Isabella se había referido a la relación que sostuvo con el artista en una conversación con Valentino Lázaro, que en esa oportunidad como panelista del pódcast Dímelo King se volvió a referir a uno de los mensajes que recibió de parte de la modelo venezolana al afirmar que lo quería “destruir”. El influencer habría especulado sobre la falsa filtración el clip y las acusaciones que hizo Ladera.

Valentino Lázaro expuso la llamada que tuvo con Isabella Ladera - crédito @valentinolazaroh/IG @beele/IG y Marco Bello/Reuters

Y es que este último episodio tiene como protagonista a Valentino Lázaro, cercano a Cara Rodríguez, exesposa de Beéle, que presentó audios y conversaciones que muestran las intenciones atribuidas a Isabella Ladera.

En el pódcast, Lázaro presentó audios que vinculan a la modelo venezolana con un supuesto plan en contra el artista.

“Y, a mí, se me ocurre acabarlo. Se me ocurre darle donde más le duele”, manifestó Ladera en uno de los fragmentos divulgados por Valentino Lázaro.

Según el relato del polémico creador de contenido, en su conversación con Ladera insistió en conocer la naturaleza de sus acciones.

“Yo le digo: ‘¿Cómo así que quieres destruir a Beéle’? Y ella me dice: ‘Sí’. Y yo le digo: ‘¿Qué quieres hacer?’, siguiéndole la cuerda, porque a mí me vale ver... y yo soy chismosa”, explicó Lázaro.

Valentino Lázaro y Cara han monetizado con la separación de ella y Beéle - crédito @caraoficial_/IG

De acuerdo con estas versiones, Ladera habría reconocido el propósito de perjudicar al cantante.

“Viene ella y me dice: ‘Quiero destruirlo y darle donde más le duele’. Después de que ella me dice que le quiere destruir la vida, ella ya sabe que ese video está rondando donde ella acusa al equipo de trabajo, porque ella lo acusa, yo no”, añadió Valentino mientras exponía los audios que tuvo con Isabella.

El amigo de Cara expuso además capturas de pantalla que, según él, evidencian el conocimiento de Ladera sobre la existencia del video desde el 9 de junio. Señaló que el comportamiento de la influencer venezolana tras la filtración genera sospechas sobre su participación directa.

“Viene y se vuelve a filtrar este video y ella tenía todo tan premeditado que lo primero que hace en vez de decir como: ‘Oiga, me robaron el celular hace dos días’, lo primero que hace es decir: ‘Fue Brandon (Beéle) el que me filtró el video’, y me parece terrible, y yo soy una víctima en este y bla, bla, bla… Oye, ¿por qué no dices cómo se filtró un video? Los dos somos igual de víctimas, está terrible que se te filtre un video. Viene ella cuando dice que le quiere hacer daño y filtra un video justamente, casualmente (…) él tiene el pelo rosado, mismo color de cabello que él tiene en la revelación de sexo del segundo hijo de mi amiga Camila”, concluyó Valentino.

Cara Rodríguez no solo fue pareja sentimental de Beéle, también ocupó el rol de manager y corista, participando en el desarrollo artístico del cantante - crédito redes sociales

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos estuvieron de acuerdo con el creador de contenido, mientras que otros simplemente consideran que se trata de una estrategia de marketing para el artista.

Entre los mensajes destacados, están: “A Valentino le pueden decir miles de cosas, pero ese man todo lo que dice siempre es la verdad 😂“; ”y ella en sus historias de Instagram muestra que ya le había contado a la mamá, osea que si fue ella misma“; ”creo que Valentino tiene razón e Isabella oculta algo más detrás de todo lo que pasó con el video", entre otros.