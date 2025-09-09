Colombia

Isabel Ladera habría filtrado el video íntimo con Beéle, aseguró Valentino Lázaro: “Ella tenía todo premeditado”

El creador de contenido revivió una conversación que sostuvo con la modelo venezolana en la que decía que quería “destruir” al artista por todo lo que vivió con él cuando fueron pareja

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
El creador de contenido aseguró que todo estaría planeado por la modelo venezolana - crédito @dimeloking/TikTok

La polémica en redes sociales se vivió en esa oportunidad debido a la filtración de un video íntimo protagonizado por Isabella Ladera y Beéle, que dejó a los internautas con más dudas que certezas, así como una ola de comentarios y reacciones —memes— sobre el comportamiento de la pareja en la intimidad.

En el pasado, Isabella se había referido a la relación que sostuvo con el artista en una conversación con Valentino Lázaro, que en esa oportunidad como panelista del pódcast Dímelo King se volvió a referir a uno de los mensajes que recibió de parte de la modelo venezolana al afirmar que lo quería “destruir”. El influencer habría especulado sobre la falsa filtración el clip y las acusaciones que hizo Ladera.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Valentino Lázaro expuso la llamada
Valentino Lázaro expuso la llamada que tuvo con Isabella Ladera - crédito @valentinolazaroh/IG @beele/IG y Marco Bello/Reuters

Y es que este último episodio tiene como protagonista a Valentino Lázaro, cercano a Cara Rodríguez, exesposa de Beéle, que presentó audios y conversaciones que muestran las intenciones atribuidas a Isabella Ladera.

En el pódcast, Lázaro presentó audios que vinculan a la modelo venezolana con un supuesto plan en contra el artista.

“Y, a mí, se me ocurre acabarlo. Se me ocurre darle donde más le duele”, manifestó Ladera en uno de los fragmentos divulgados por Valentino Lázaro.

Según el relato del polémico creador de contenido, en su conversación con Ladera insistió en conocer la naturaleza de sus acciones.

“Yo le digo: ‘¿Cómo así que quieres destruir a Beéle’? Y ella me dice: ‘Sí’. Y yo le digo: ‘¿Qué quieres hacer?’, siguiéndole la cuerda, porque a mí me vale ver... y yo soy chismosa”, explicó Lázaro.

Valentino Lázaro y Cara han
Valentino Lázaro y Cara han monetizado con la separación de ella y Beéle - crédito @caraoficial_/IG

De acuerdo con estas versiones, Ladera habría reconocido el propósito de perjudicar al cantante.

“Viene ella y me dice: ‘Quiero destruirlo y darle donde más le duele’. Después de que ella me dice que le quiere destruir la vida, ella ya sabe que ese video está rondando donde ella acusa al equipo de trabajo, porque ella lo acusa, yo no”, añadió Valentino mientras exponía los audios que tuvo con Isabella.

El amigo de Cara expuso además capturas de pantalla que, según él, evidencian el conocimiento de Ladera sobre la existencia del video desde el 9 de junio. Señaló que el comportamiento de la influencer venezolana tras la filtración genera sospechas sobre su participación directa.

“Viene y se vuelve a filtrar este video y ella tenía todo tan premeditado que lo primero que hace en vez de decir como: ‘Oiga, me robaron el celular hace dos días’, lo primero que hace es decir: ‘Fue Brandon (Beéle) el que me filtró el video’, y me parece terrible, y yo soy una víctima en este y bla, bla, bla… Oye, ¿por qué no dices cómo se filtró un video? Los dos somos igual de víctimas, está terrible que se te filtre un video. Viene ella cuando dice que le quiere hacer daño y filtra un video justamente, casualmente (…) él tiene el pelo rosado, mismo color de cabello que él tiene en la revelación de sexo del segundo hijo de mi amiga Camila”, concluyó Valentino.

Cara Rodríguez no solo fue
Cara Rodríguez no solo fue pareja sentimental de Beéle, también ocupó el rol de manager y corista, participando en el desarrollo artístico del cantante - crédito redes sociales

Las reacciones no tardaron en aparecer y algunos estuvieron de acuerdo con el creador de contenido, mientras que otros simplemente consideran que se trata de una estrategia de marketing para el artista.

Entre los mensajes destacados, están: “A Valentino le pueden decir miles de cosas, pero ese man todo lo que dice siempre es la verdad 😂“; ”y ella en sus historias de Instagram muestra que ya le había contado a la mamá, osea que si fue ella misma“; ”creo que Valentino tiene razón e Isabella oculta algo más detrás de todo lo que pasó con el video", entre otros.

Temas Relacionados

Valentino LázaroIsabella LaderaBeéleVideo íntimo BeéleColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Diego Guauque confirmó que el cadáver Fredy Calvache será repatriado y reveló la fecha: “Se tiene organizada una caravana”

Después de varias gestiones y colaboración de entidades nacionales e internacionales, el periodista fallecido en Suiza será recibido por su familia para las exequias en Popayán

Diego Guauque confirmó que el

Influenciadora lanzó canción inspirada en video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “Ya no es Brandon, ahora es blando”

La inesperada letra ha encendido las redes sociales por la manera en la que aborda con humor lo que pasó entre la modelo venezolana y el cantante colombiano

Influenciadora lanzó canción inspirada en

Ecuador vs. Argentina: hora y dónde ver en Colombia el duelo por la fecha 18 de Eliminatorias Sudamericanas 2026

En el cierre de las Eliminatorias Conmebol camino al Mundial de Norteamérica 2026, dos de las mejores selecciones se verán las caras en el último partido de Lionel Messi en esta competencia

Ecuador vs. Argentina: hora y

El concejal en Envigado que enfrenta una denuncia que lo tiene en el ojo del huracán: por dos hijos que no ha reconocido

El abogado y docente Alejandro Sánchez Grajales aclaró lo ocurrido en dos procesos legales que cursan. Una de las madres relató que el cabildante por el Centro Democrático le “sugirió interrumpir el embarazo”

El concejal en Envigado que

Capturan en Medellín a cinco personas que esclavizaban a mujeres por deudas de 40.000 euros: la organización tenía vínculos en Austria y Alemania

Autoridades colombianas y europeas capturaron a sospechosos tras nueve meses de investigación, identificando a 48 mujeres sometidas a explotación

Capturan en Medellín a cinco
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es Alias Jimmy, el

Quién es Alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

ENTRETENIMIENTO

Diego Guauque confirmó que el

Diego Guauque confirmó que el cadáver Fredy Calvache será repatriado y reveló la fecha: “Se tiene organizada una caravana”

Influenciadora lanzó canción inspirada en video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “Ya no es Brandon, ahora es blando”

Pichingo rechazó a Carolina Sabino en ‘Masterchef Celebrity’ tras reto en parejas: “Mejor solo que mal acompañado”

La permanencia de Gero en el ‘Desafío 2025’ estaría en riesgo por recomendación médica: qué le pasa y quién lo remplazaría

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Deportes

Ecuador vs. Argentina: hora y

Ecuador vs. Argentina: hora y dónde ver en Colombia el duelo por la fecha 18 de Eliminatorias Sudamericanas 2026

Egan Bernal ganó la etapa 16 de la Vuelta a España: así fue el triunfo del ciclista colombiano

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: victoria para Egan Bernal, su primer triunfo en la carrera española

Faustino Asprilla le envió contundente mensaje a los integrantes de la selección Colombia: “Ojalá estos jugadores puedan”

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026