Los carros eléctricos se toman Colombia: Medellín, Cali y hasta Manizales ponen a temblar el mercado automotor

El mercado automotor colombiano experimenta un crecimiento récord en vehículos eléctricos y sostenibles - crédito Colprensa

El mercado automotor colombiano atraviesa una transformación que ya no puede pasar desapercibida, la movilidad eléctrica dejó de ser promesa y empieza a consolidarse como realidad. En los primeros ocho meses de 2025 se matricularon 10.508 vehículos eléctricos en el país, lo que significó un crecimiento del 173,5% frente al mismo periodo de 2024. Las cifras no solo son récord, sino que muestran cómo los consumidores están asumiendo con rapidez el cambio hacia tecnologías más limpias.

Las estadísticas revelan que Bogotá sigue siendo el epicentro de esta tendencia. Solo en agosto sumó 722 matrículas de eléctricos, casi el doble que un año atrás, y en el acumulado ya alcanza 5.358 unidades, lo que representa un salto del 146,8%. Sin embargo, fue Medellín la ciudad que se robó el protagonismo. Allí las ventas aumentaron un 195,5% en lo corrido del año, 2.148 unidades registradas frente a las 727 del mismo lapso en 2024. Solo en agosto se vendieron 367 eléctricos, una cifra que marca un antes y un después para el mercado paisa.

Bogotá y Medellín lideran la adopción de autos eléctricos, con aumentos históricos en matrículas - crédito Freepik

El fenómeno no se limita a las grandes capitales. Cali, por ejemplo, pasó de 60 a 215 matrículas en agosto, un repunte del 258,3%. En lo que va de 2025 ya acumula 884 registros, casi cuatro veces más que en el mismo periodo del año anterior. Bucaramanga también sorprendió con un incremento del 760% en un solo mes, al matricular 43 vehículos. Manizales, con un salto de 2 a 37 registros en agosto, registró un crecimiento del 1.750%. Armenia tampoco se quedó atrás, pasó de apenas tres unidades en agosto de 2024 a 24 este año, lo que representa un aumento del 700%.

No todo fue al alza. En municipios cercanos a Bogotá, como Chía, el mercado mostró retrocesos. Allí las matrículas cayeron de 23 en agosto de 2024 a 18 en 2025, aunque en el acumulado del año aún se observa un crecimiento del 22%. Este contraste evidencia que la expansión de la movilidad eléctrica todavía enfrenta desafíos en zonas intermedias.

El dominio del mercado se concentra en unas pocas marcas. BYD encabeza con una participación del 54% entre enero y agosto, seguida de Kia (8,8%), Volvo (6,9%) y, más atrás, Chery y BMW con 2,9% cada una. Solo en agosto, estas cinco firmas representaron el 78,4% de las matrículas de eléctricos en el país. En cuanto a modelos, la lista también está muy definida, el BYD Yuan Up lidera con el 28,7%, seguido del Byd Seagull (16,3%), el Kia EV5 (6,5%), el Volvo EX30 (5,3%) y el Byd Yuan Plus (3,5%). En conjunto, concentran más del 60% del mercado nacional.

BYD domina el mercado de autos eléctricos en Colombia, seguido por Kia, Volvo, Chery y BMW - crédito Annegret Hilse/REUTERS

La misma dinámica se observa en los híbridos, que continúan su expansión a paso firme. Durante agosto se matricularon 6.066 unidades, un 66% más que en el mismo mes de 2024. El acumulado entre enero y agosto alcanza 39.250 registros, con un crecimiento del 61,5%. Bogotá, Medellín y Cali encabezan el ranking, pero el salto más llamativo lo dio Manizales, que pasó de 19 híbridos en agosto del año pasado a 294 este año, un aumento del 1.447%. En total, la ciudad acumula 1.814 unidades en 2025, con un incremento superior al 1.100%.

Otros mercados intermedios también aceleran, Villavicencio creció un 162,5% en agosto; Rionegro, un 139,1%; Belén de los Andaquíes, un 254,5%; y Montería, un sorprendente 480%. Estos porcentajes reflejan cómo la movilidad sostenible está dejando de ser exclusiva de las grandes capitales.

Los autos híbridos también crecen con fuerza, con Manizales y otras ciudades intermedias destacándose - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El panorama de marcas híbridas confirma la concentración. Toyota, Suzuki, Mazda, Renault y Hyundai dominaron tanto en agosto como en el acumulado del año. Solo en ese mes, estas cinco representaron dos tercios del mercado, y entre enero y agosto alcanzaron el 68,4%. Toyota se mantuvo como líder indiscutible con una participación cercana al 25%.