Explosiones en la vía férrea de Cerrejón obligan a militarizar zona en La Guajira

La noche del lunes 8 de septiembre se registraron dos explosiones en la vía férrea utilizada por la empresa Cerrejón para el transporte de carbón en La Guajira.

Los hechos, ocurridos en distintos puntos de la línea que conecta la mina con Puerto Bolívar, activaron un despliegue de la Fuerza Pública en la zona y dieron inicio a las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información oficial, los atentados ocurrieron en los kilómetros 67 y 40 del trazado férreo. Uno de ellos tuvo lugar en el sector de Cuatro Vías, jurisdicción de Maicao, mientras que el segundo se produjo cerca del antiguo peaje de Uribia.

En ambos casos se reportaron afectaciones en equipos vinculados a la operación de transporte, aunque las autoridades no confirmaron daños personales.

Las detonaciones fueron percibidas por comunidades indígenas que habitan cerca de la vía, quienes alertaron de inmediato a las autoridades locales. Según relataron habitantes de la zona, el estruendo se escuchó a varios kilómetros de distancia y generó alarma en los caseríos cercanos. Tras recibir la notificación, unidades de la Policía Nacional y del Ejército se trasladaron al área para asegurar el perímetro.

La institución policial confirmó que el llamado inicial provino de la propia compañía minera. “Tras recibir el reporte por parte de Cerrejón, iniciarán las investigaciones”, señaló la Policía en declaraciones recogidas por El Tiempo. En este momento, equipos especializados realizan las labores de verificación de la escena para establecer qué tipo de artefactos explosivos fueron utilizados y cómo fueron instalados en la vía férrea.

Las autoridades dispusieron de tropas en los municipios de Maicao y Uribia con el fin de evitar nuevos incidentes. Imágenes compartidas por testigos muestran la presencia de vehículos militares en los alrededores de los puntos afectados, así como controles en los accesos a las comunidades cercanas.

Hasta ahora, ningún grupo armado ilegal se ha atribuido la responsabilidad de los atentados. En esta zona del departamento de La Guajira tienen presencia organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, lo que mantiene abiertas varias hipótesis en el marco de la investigación.

El tramo férreo afectado hace parte de los 150 kilómetros de línea que conectan directamente la mina de Cerrejón con el puerto de embarque en el Caribe. Esta infraestructura es considerada estratégica para el transporte de carbón en el norte del país, por lo que los ataques generaron preocupación entre autoridades locales y regionales.

Desde tempranas horas del martes 9 de septiembre, equipos técnicos de la empresa minera trabajaban en la zona evaluando los daños causados por las detonaciones. Hasta el momento no se ha informado sobre la magnitud de las reparaciones necesarias ni sobre el impacto que esto pueda tener en las operaciones de transporte de carbón hacia Puerto Bolívar.

La Gobernación de La Guajira manifestó que mantiene coordinación con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los habitantes de los municipios cercanos al corredor férreo. Al mismo tiempo, se indicó que se realizarán comités de seguridad con participación de las autoridades locales y líderes comunitarios para monitorear la situación.

La comunidad indígena, que históricamente ha vivido a lo largo del trazado ferroviario, ha expresado preocupación por el riesgo que representan este tipo de incidentes. Representantes locales señalaron que las explosiones ocurrieron a escasa distancia de algunos asentamientos, lo que generó temor entre las familias.

En los últimos años, la vía férrea de Cerrejón ha sido escenario de bloqueos y protestas por parte de comunidades que reclaman mejores condiciones sociales y ambientales. Sin embargo, en esta ocasión las autoridades descartaron que se tratara de manifestaciones, pues se identificó el uso de artefactos explosivos, lo que ubica el hecho en un contexto de seguridad.

El despliegue militar se mantendrá en la zona de manera indefinida, mientras continúan las pesquisas para dar con los responsables. La Policía Metropolitana del departamento, junto con unidades de inteligencia del Ejército, trabaja en la recolección de información de campo y testimonios de pobladores que escucharon las explosiones.