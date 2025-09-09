Colombia

Explosiones en la vía férrea de Cerrejón obligan a militarizar zona en La Guajira

Dos atentados con explosivos afectaron la línea férrea que conecta la mina con Puerto Bolívar. Autoridades investigan

Por Mauricio Villamil

Guardar
Precaución - No pasar |
Precaución - No pasar | Colprensa

La noche del lunes 8 de septiembre se registraron dos explosiones en la vía férrea utilizada por la empresa Cerrejón para el transporte de carbón en La Guajira.

Los hechos, ocurridos en distintos puntos de la línea que conecta la mina con Puerto Bolívar, activaron un despliegue de la Fuerza Pública en la zona y dieron inicio a las investigaciones correspondientes.

- crédito Cerrejón
- crédito Cerrejón

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información oficial, los atentados ocurrieron en los kilómetros 67 y 40 del trazado férreo. Uno de ellos tuvo lugar en el sector de Cuatro Vías, jurisdicción de Maicao, mientras que el segundo se produjo cerca del antiguo peaje de Uribia.

En ambos casos se reportaron afectaciones en equipos vinculados a la operación de transporte, aunque las autoridades no confirmaron daños personales.

Imagen de referencia
Imagen de referencia crédito Cerrejón

Las detonaciones fueron percibidas por comunidades indígenas que habitan cerca de la vía, quienes alertaron de inmediato a las autoridades locales. Según relataron habitantes de la zona, el estruendo se escuchó a varios kilómetros de distancia y generó alarma en los caseríos cercanos. Tras recibir la notificación, unidades de la Policía Nacional y del Ejército se trasladaron al área para asegurar el perímetro.

La institución policial confirmó que el llamado inicial provino de la propia compañía minera. “Tras recibir el reporte por parte de Cerrejón, iniciarán las investigaciones”, señaló la Policía en declaraciones recogidas por El Tiempo. En este momento, equipos especializados realizan las labores de verificación de la escena para establecer qué tipo de artefactos explosivos fueron utilizados y cómo fueron instalados en la vía férrea.

Las autoridades dispusieron de tropas en los municipios de Maicao y Uribia con el fin de evitar nuevos incidentes. Imágenes compartidas por testigos muestran la presencia de vehículos militares en los alrededores de los puntos afectados, así como controles en los accesos a las comunidades cercanas.

Hasta ahora, ningún grupo armado ilegal se ha atribuido la responsabilidad de los atentados. En esta zona del departamento de La Guajira tienen presencia organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, lo que mantiene abiertas varias hipótesis en el marco de la investigación.

Foto de archivo. Un guerrillero
Foto de archivo. Un guerrillero del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) muestra el brazalete del grupo rebelde en las selvas del departamento del Chocó, Colombia, 31 de agosto, 2017. REUTERS/Federico Ríos

El tramo férreo afectado hace parte de los 150 kilómetros de línea que conectan directamente la mina de Cerrejón con el puerto de embarque en el Caribe. Esta infraestructura es considerada estratégica para el transporte de carbón en el norte del país, por lo que los ataques generaron preocupación entre autoridades locales y regionales.

Desde tempranas horas del martes 9 de septiembre, equipos técnicos de la empresa minera trabajaban en la zona evaluando los daños causados por las detonaciones. Hasta el momento no se ha informado sobre la magnitud de las reparaciones necesarias ni sobre el impacto que esto pueda tener en las operaciones de transporte de carbón hacia Puerto Bolívar.

La Gobernación de La Guajira manifestó que mantiene coordinación con la Fuerza Pública para garantizar la seguridad de los habitantes de los municipios cercanos al corredor férreo. Al mismo tiempo, se indicó que se realizarán comités de seguridad con participación de las autoridades locales y líderes comunitarios para monitorear la situación.

La comunidad indígena, que históricamente ha vivido a lo largo del trazado ferroviario, ha expresado preocupación por el riesgo que representan este tipo de incidentes. Representantes locales señalaron que las explosiones ocurrieron a escasa distancia de algunos asentamientos, lo que generó temor entre las familias.

En los últimos años, la vía férrea de Cerrejón ha sido escenario de bloqueos y protestas por parte de comunidades que reclaman mejores condiciones sociales y ambientales. Sin embargo, en esta ocasión las autoridades descartaron que se tratara de manifestaciones, pues se identificó el uso de artefactos explosivos, lo que ubica el hecho en un contexto de seguridad.

El despliegue militar se mantendrá en la zona de manera indefinida, mientras continúan las pesquisas para dar con los responsables. La Policía Metropolitana del departamento, junto con unidades de inteligencia del Ejército, trabaja en la recolección de información de campo y testimonios de pobladores que escucharon las explosiones.

Temas Relacionados

CerrejónExplosivosVagones de trenColombia-noticias

Más Noticias

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 08 de septiembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados del último sorteo de

Concejal Julián Triana desmintió haber promocionado una fiesta a la que asistió junto a un DJ al que condecoró días antes

Infobae Colombia habló con Ana Robledo, jefa de prensa de Julián Triana, que aseguró que el concejal “no patrocinó ninguna fiesta, ni la promocionó”

Concejal Julián Triana desmintió haber

Una persona muerta y varios mineros atrapados dejó derrumbe en mina de oro en Ataco, Tolima

Las autoridades adelantaron labores de búsqueda y rescate en la zona rural del municipio, mientras la red hospitalaria del Tolima fue puesta en alerta para atender a los heridos

Una persona muerta y varios

MinTIC responde a polémica y asegura que proyecto no busca intervenir medios de comunicación

El ministro Julián Molina aclaró que la propuesta de su cartera se centra en proteger el acceso a Internet como servicio público

MinTIC responde a polémica y

“El presidente no las puede ganar todas, no es el rey”: abogado Fabio Humar sobre propuesta de Constituyente

El abogado Fabio Humar habló sobre los posibles riesgos que, según él, tendría impulsar una Asamblea Constituyente en el país

“El presidente no las puede
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN presentará propuesta para reactivar

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

El cantante Beéle inunda el

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

Ricardo Quevedo arremetió contra reconocida aerolínea por la pérdida de su equipaje: “Una porquería de servicio”

Las voces que sacuden el estigma: celebridades colombianas que le dijeron no a la maternidad y fueron fuertemente criticadas

Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

Deportes

Selección Colombia será jueza de

Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas” de América tras poca asistencia en el clásico: “Algunos nos abandonan en la mala”

Técnico de Venezuela calificó duelo con Colombia como la “final de un mundial”: “Hemos crecido en carácter y en juego”

Colombia vs. Venezuela: el drama de las tarjetas y el debut en el mundial de 2026, esto señala la FIFA

Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería