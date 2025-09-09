Colombia

El cuerpo de Yudi Castellanos fue encontrado sin vida en el río de La Macarena, Meta

La joven arquitecta, de 23 años y nacida en Tunja, había desaparecido desde el 7 de septiembre, luego de caerse a las aguas del río Güejar, durante un paseo por la región

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Hallaron el cuerpo sin vida
Hallaron el cuerpo sin vida de la joven boyacense Yudi Castellanos - crédito EcoTrips

La búsqueda de Yudi Alexandra Castellanos Solano culminó en la mañana del martes 9 de septiembre, con el hallazgo de su cuerpo sin vida, confirmaron las autoridades del departamento del Meta.

La joven arquitecta tunjana, de 23 años, había desaparecido el domingo 7 de septiembre al mediodía al ser arrastrada por la corriente en el Caño Canoas, ubicado en jurisdicción del municipio de La Macarena.

A más de dos días de intensa búsqueda, autoridades en el departamento del Meta confirmaron la localización del cuerpo de la joven originaria de Tunja. El hallazgo se produjo a las 8:20 a. m. de este martes 9 de septiembre, aproximadamente 7 kilómetros río abajo del punto donde la víctima desapareció.

De acuerdo con el relato de Jorge Díaz, coronel y comandante de la Defensa Civil del Meta, el accidente sucedió cuando Yudi Alexandra Castellanos Solano disfrutaba de una excursión en el conocido paraje de Salto de Canoa, acompañada por un guía turístico.

La joven de 23 años
La joven de 23 años había desaparecido el pasado domingo 7 de septiembre en Caño Canoa, en jurisdicción de La Macarena, departamento del Meta - crédito Gobernación Meta

Sobre los hechos, el jefe de rescate precisó: “Ese es un caño que le llaman Salto de Canoa, es un sitio turístico, ella estaba en compañía del guía turístico y cuando ella se cae a las aguas, este guía la trata de rescatar, pero la fuerte corriente de este caño se la quita de los brazos. Hay que señalar que la búsqueda de esta joven tunjana se dificultó porque el terreno es bastante boscoso”.

La joven arquitecta había emprendido viaje junto a su madre, hermano, una tía y dos amigas desde Tunja hacia Bogotá el miércoles 3 de septiembre, para luego sumarse a un grupo de 30 personas en una excursión con dirección a La Macarena, Meta mediante una agencia denominada Ecotrips.

El incidente ocurrió la tarde del domingo 7, último día de la travesía, mientras visitaban el área de Caño Canoas, localizada aproximadamente a tres horas y media del área urbana de La Macarena. Tras el suceso, equipos de emergencia iniciaron las labores de rastreo, que se extendieron día y noche hasta la recuperación del cuerpo.

La emergencia ocurrió en el
La emergencia ocurrió en el sector de Caño Canoas, un destino reconocido por su atractivo natural - crédito Captura video La FM

La caminata, diseñada como parte del itinerario turístico, se vio alterada cuando la corriente del río Güejar arrastró a Yudi, ante la mirada angustiada de sus familiares y el resto de excursionistas.

Desde la Universidad Santo Tomás, en Tunja, donde estudiaba Yudi expresó su apoyo a la familia tras el hallazgo: “Nuestras condolencias a sus familiares, que Yudi Alexandra Castellanos Solano descanse en la paz de Nuestro Señor Jesucristo”.

Búsqueda de la joven arquitecta

La familia de la joven enfrentó condiciones adversas durante el operativo de búsqueda, señalando la carencia de recursos humanos y tecnológicos para afrontar la emergencia.

La madre de Yudi Alexandra Castellanos Solano denunció públicamente: “Mi hija puede estar debajo de alguna de esas gigantescas piedras, pero el gobierno departamental y nacional nos dejaron solos con esta emergencia. Apenas contamos con cinco voluntarios de la Defensa Civil, a quienes agradezco profundamente, y cinco bomberos que llegaron ayer en la tarde. Pero ninguno tiene los equipos ni la tecnología necesaria para una búsqueda de este tipo”.

El cuerpo sin vida fue
El cuerpo sin vida fue encontrado en la mañana del martes 9 de septiembre - crédito @santotomastunja/X

Según los testimonios familiares, los socorristas y habitantes del sector hicieron repetidos esfuerzos por descender a zonas de profundidades peligrosas, pero la falta de herramientas adecuadas impidió avanzar.

Leonardo Castellanos, hermano de la joven de 23 años, relató: “La empresa no nos da ni arneses, ni cascos, ni salvavidas, uno de turista no se percata que el río está un poco más crecido, pasando dos personas entre ellas un extranjero, luego mi hermana procede a pasar, el guía la intenta ayudar, pero lastimosamente pisó una corriente y se fue junto con el guía, él alcanzó a salir y se golpeó la cabeza, vio a mi hermana por última vez a mi hermana agarrada de una piedra con la cara sangrando”.

La familia Castellanos Solano afirma que no recibió instrucciones claras sobre cómo cruzar el río ni equipamiento adecuado, y sostiene que tras el incidente la empresa evitó cualquier comunicación, bloqueándolos en redes sociales y desatendiendo sus peticiones de ayuda.

