“Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión a un país vecino. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela?”: Petro

Petro rechazó posible intervención militar en Venezuela - crédito Presidencia de Colombia

El presidente de Colombia Gustavo Petro lanzó un mensaje firme desde Brasil al rechazar cualquier posibilidad de que el territorio colombiano se utilice para una intervención militar en Venezuela.

Durante la inauguración del Centro de Cooperación Policial Internacional de la Amazonía (Ccpi) en Manaos, Petro abordó la creciente tensión entre Estados Unidos y Caracas, y dejó clara su postura sobre el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que instó a una solución política regional para la crisis venezolana.

En su intervención, el mandatario colombiano enfatizó que “Colombia no prestará su territorio para una invasión de ningún país vecino ni sus ciudadanos, a menos que sea apátrida y genocida”.

Con estas palabras, Petro respondió a los rumores sobre una posible “invasión” a Venezuela, una amenaza que, según él, debe ser discutida abiertamente en el contexto de la seguridad y la soberanía regional.

El presidente también reiteró su propuesta de fortalecer la unión de los países sudamericanos, incluso sugiriendo que América del Sur adopte el nombre de Amazonia para subrayar la identidad compartida de la región.

Petro aprovechó la ocasión para aclarar su posición respecto al gobierno venezolano. Más de un año después de las controvertidas elecciones que mantuvieron a Nicolás Maduro en el poder, el presidente colombiano afirmó que “yo no he reconocido al gobierno venezolano por las elecciones, ni Brasil. Nos critican unos, pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno se resuelve hablando entre los venezolanos”.

El mandatario rechazó la idea de resolver disputas internas mediante la fuerza, cuestionando: “¿Y nos van a decir que se resuelve misiles como en Palestina? Qué es eso, en la patria de Bolívar, el libertador”.

Petro aprovechó la ocasión para aclarar su posición respecto al gobierno venezolano - crédito Presidencia

En línea con su llamado al diálogo, Petro propuso que un grupo de países sudamericanos retome la iniciativa de promover conversaciones políticas en Venezuela. Según el presidente, “el pueblo venezolano todo tiene que unirse porque la amenaza es de invasión. Y si es una invasión en América del Sur, nadie que sea de América del Sur debe apoyarla. Una cosa es resolver un problema político y otra es acabar con nuestra seguridad y soberanía”. De este modo, el mandatario subrayó la importancia de una respuesta colectiva y pacífica ante cualquier intento de intervención externa.

El trasfondo de estas declaraciones se sitúa en el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de la frontera venezolana, ocurrido hace varias semanas. Washington justificó este movimiento tras acusar a Nicolás Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, una organización presuntamente vinculada al narcotráfico. Aunque se reportó un ataque a un barco que supuestamente transportaba drogas, esta información no ha sido confirmada y permanece como una versión no verificada.

El trasfondo de estas declaraciones se sitúa en el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de la frontera venezolana, ocurrido hace varias semanas - crédito Reuters

Frente a las especulaciones sobre una posible acción militar directa contra el gobierno de Maduro, la Casa Blanca ha insistido en que sus operaciones en la región tienen como objetivo combatir a organizaciones criminales transnacionales, como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua, y no buscan un enfrentamiento directo con el régimen venezolano.