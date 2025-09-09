Camilo Romero acudirá a instancias internacionales por presuntas irregularidades en su proceso ante la Corte Suprema de Justicia

El exgobernador de Nariño manifestó que la Corte Suprema designó una defensa suplente sin previo aviso y sin que su abogado titular estuviera presente - crédito Colprensa

El precandidato presidencial Camilo Romero anunció que llevará su caso ante organismos internacionales, luego de denunciar que el magistrado Ariel Augusto Torres habría vulnerado su derecho a la defensa durante una audiencia en la Corte Suprema de Justicia relacionada con el proceso en su contra por la venta de Aguardiente de Nariño, cuando se desempeñaba como gobernador de ese departamento.

Romero hizo pública su denuncia a través de un video difundido en su cuenta de X, en el que relató los hechos y cuestionó las decisiones tomadas durante el desarrollo de la diligencia judicial.

Según el precandidato, su abogado principal Miguel Ángel del Río, presentó una incapacidad médica antes de las audiencias programadas, por lo que solicitó la suspensión de estas hasta que su defensa pudiera estar presente. “Esto nunca había sucedido en la historia de Colombia. Es inaudito y da lugar a una alerta democrática ante el país y, por supuesto, ante la comunidad internacional”, afirmó Romero en su mensaje.

Denuncia sobre imposición de defensa suplente

El precandidato explicó que no cuenta con un abogado suplente, ya que solo confía en Miguel Ángel del Río para llevar su defensa. Sin embargo, según su versión, la Corte Suprema habría designado una abogada de oficio de la Defensoría del Pueblo sin su conocimiento ni el de su abogado principal.

Romero afirmó que la abogada designada reconoció no estar preparada para asumir el caso, pues no había tenido comunicación con él ni con su defensa, y no conocía la estrategia procesal. “La ley 906 es absolutamente clara. Quien autoriza que exista abogado suplente soy yo y eso no ocurrió en este caso”, recalcó.

El exgobernador de Nariño calificó la situación como un hecho sin precedentes en el sistema judicial del país, asegurando que “quieren constituir por primera vez en la historia jurídica de Colombia la figura de un defensor público como suplente de un abogado de confianza”.

