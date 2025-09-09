Colombia

Beéle rompe el silencio tras la filtración de un video íntimo con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

El cantante colombiano y la ‘influencer’ enfrentan una difícil situación luego de la difusión no autorizada de un video privado, mientras su equipo legal ya inició procesos en Colombia y Estados Unidos

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

El equipo de Beéle exige respeto y advierte sobre consecuencias legales por la difusión de contenido íntimo - crédito @beele/IG

El equipo legal del cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, emitió un extenso comunicado en respuesta a la reciente filtración y difusión pública de un video íntimo donde aparece junto a la creadora de contenido Isabella Ladera.

El documento, respaldado por el bufete de abogados Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, busca esclarecer la postura del artista y anuncia acciones legales contra quienes participaron en la divulgación del material, asegurando que él no tuvo nada que ver en esa acción.

En la comunicación, los abogados expresan con firmeza: “Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su extracción se hizo sin consentimiento autorizado, cualquier necesidad o interés de las personas involucradas”.

Esta declaración enfatiza que tanto Beéle como Isabella Ladera son víctimas de una violación a la intimidad por parte de terceros, por lo que se realizaran todas las acciones legales correspondientes para eliminar la grabación de Internet y que los responsables detrás de la filtración paguen.

El equipo de Beéle exige respeto y advierte sobre consecuencias legales por la difusión de contenido íntimo - crédito @ShakritPongchai/IG

El texto detalla que la “circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”, destacando la gravedad de los hechos y el impacto que puede tener la exposición no consentida de contenido privado en la vida personal y profesional del cantante y de la influencer venezolana.

De acuerdo con el comunicado, se han iniciado “acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos”, enfocadas en detener la difusión y procurar la eliminación del video en todas las plataformas donde haya sido compartido.

Asimismo, añade que parte de las acciones incluye la emisión de “notificaciones DMCA, órdenes de takedown (bajar o eliminar de la web) a administradores y titulares de canales y páginas”, así como solicitudes formales a cuentas que hayan publicado el contenido.

Qué es la DMCA

Es la ley de Derechos de Autor del Milenio Digital de Estados Unidos que protege los derechos de autor en línea, la cual imita la responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet por infracciones de contenido siempre que sigan procedimientos específicos para retirar material infractor tras recibir un aviso.

Beéle y su defensa piden frenar la viralización del video filtrado y llaman a proteger la privacidad - crédito @victormosqueramarinabogados/IG

El equipo jurídico sostiene que se encuentra en “constante comunicación con las autoridades competentes en ambas jurisdicciones” para que se adelante una investigación que permita establecer responsabilidades y sanciones para quienes resulten involucrados en la filtración y reproducción del video.

En este sentido, los abogados puntualizan que las personas que resulten responsables en la comisión de los hechos, “el equipo legal exigirá la máxima responsabilidad conforme a la ley, protegiendo en todo momento la intimidad y los derechos” tanto de Beéle como de Isabella.

Los representantes del cantante colombiano insisten en que se han solicitado a las principales plataformas digitales y servidores de internet eliminar de manera inmediata cualquier publicación relacionada con este contenido con el fin de reafirmar su compromiso por proteger la privacidad de su representado.

Como parte del llamado a la opinión pública, el comunicado contiene un mensaje enfático: “Reiteramos que urge a todos los medios de comunicación hacer un llamado a abstenerse de compartir, replicar o referenciar estos contenidos que atentan contra la salud mental y la privacidad de las víctimas y sus familias”.

Y finalmente se exhorta nuevamente a evitar la circulación del video y a respetar la dignidad de quienes aparecen en el material.

Equipo legal de Beéle exige respeto y eliminación de contenido filtrado - crédito X

La postura oficial concluye advirtiendo sobre la ilegalidad de estas acciones: “Recordamos que la divulgación de material íntimo sin autorización constituye un delito en muchas jurisdicciones y será perseguido con todo el peso de la ley”.

En línea con esto, los abogados defienden la posición de la figura pública: “Beéle también es víctima de exposición no consentida, les solicitamos respeto y respaldo. Rechazamos toda forma de acoso y presión que pudiera presentarse, así como la exposición no autorizada del contenido que circula en internet utilizando las vías legales correspondientes”.

El caso ha provocado reacciones en redes sociales y entre seguidores del cantante, generando un debate sobre los límites de la privacidad de celebridades y las consecuencias que la difusión no autorizada de material personal puede acarrear tanto para las víctimas directas como para sus entornos personales y laborales.

Finalmente, el equipo jurídico de Beéle subraya que mantendrá informada a la opinión pública sobre los avances legales y reitera la gravedad de compartir y consumir contenido obtenido o divulgado sin consentimiento, insistiendo en que los responsables serán perseguidos por la vía judicial correspondiente.

