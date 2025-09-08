Colombia

Petro sobre el secuestro de militares en Cauca: “Bombas y acosamiento civil contra militares no serán respondidos matando civiles”

El pronunciamiento del jefe de Estado se dio por un trino del periodista Julio Sánchez Cristo quien afirmó que “esto no pasaría si se recupera el control territorial”

Yeison Andrés López Romero

Yeison Andrés López Romero

El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se pronunció ante el secuestro de 72 militares en Cauca - crédito @infopresidencia/IG

La noticia del secuestro de 72 militares en El Tambo (Cauca) el 7 de septiembre de 2025, mientras adelantaban operaciones contra estructuras ilegales ligadas al narcotráfico y la criminalidad en la zona, causó indignación en los colombianos.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro se pronunció frente al tema, citando un trino en X del periodista y locutor Julio Sánchez Cristo, quien publicó el siguiente mensaje: “Se repite y se repetirá el secuestro de militares. La población en estos municipios claves para las actividades ilegales de estas bandas irregulares está absolutamente presionada y dominada, sometida. Esto no pasaría si se recupera el control territorial”.

Por el pronunciamiento del periodista, el jefe de Estado afirmó que “cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez más demuestran que se están debilitando”.

Según el presidente, la orden es liberar al territorio nacional de las mafias. “Bombas y acosamiento civil contra militares, no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del Presidente”, finalizó.

