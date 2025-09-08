Petro sobre el secuestro de militares en Cauca: “Bombas y acosamiento civil contra militares no serán respondidos matando civiles”

El presidente Gustavo Petro se pronunció ante el secuestro de 72 militares en Cauca - crédito @infopresidencia/IG

La noticia del secuestro de 72 militares en El Tambo (Cauca) el 7 de septiembre de 2025, mientras adelantaban operaciones contra estructuras ilegales ligadas al narcotráfico y la criminalidad en la zona, causó indignación en los colombianos.

Tras lo anterior, el presidente Gustavo Petro se pronunció frente al tema, citando un trino en X del periodista y locutor Julio Sánchez Cristo, quien publicó el siguiente mensaje: “Se repite y se repetirá el secuestro de militares. La población en estos municipios claves para las actividades ilegales de estas bandas irregulares está absolutamente presionada y dominada, sometida. Esto no pasaría si se recupera el control territorial”.

Por el pronunciamiento del periodista, el jefe de Estado afirmó que “cada vez que los narcos armados utilicen más a la población civil como escudos para sus negocios, cada vez más demuestran que se están debilitando”.

Según el presidente, la orden es liberar al territorio nacional de las mafias. “Bombas y acosamiento civil contra militares, no serán respondidos matando civiles, sino liberando los pueblos de las mafias. Liberar el territorio nacional de las mafias es la orden del Presidente”, finalizó.