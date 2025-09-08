Murió un futbolista juvenil con proceso de selección Colombia en un accidente de tránsito en Cauca: iba a jugar en EE. UU.

El deceso de Éder Smic Valencia Ambuila ha generado consternación en el entorno del fútbol colombiano, especialmente por el potencial que mostraba y las expectativas que había generado en torno a su carrera - crédito @_AAFPopayan/X/Imagen Ilustrativa Infobae

El futuro de un joven futbolista colombiano se vio truncado de manera abrupta tras un accidente automovilístico. Éder Smic Valencia Ambuila, un jugador de 16 años de edad que se perfilaba como una de las figuras emergentes del país, falleció mientras disfrutaba de sus vacaciones en el municipio de Guachené, (Cauca), mismo en el que nació el futbolista Yerry Mina.

La trágica noticia la confirmó la Academia Alemana de Popayán, institución deportiva que formó a la joven promesa y reconocida por su aporte al desarrollo de talentos que han llegado tanto al fútbol profesional colombiano como al balompié internacional.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones”, expresó la institución deportiva de formación desde su cuenta en X. El mensaje refleja el impacto que la pérdida generó en la comunidad futbolística y en los que compartieron con el joven deportista.

El deceso de Éder Smic Valencia Ambuila generó consternación en el entorno del fútbol colombiano, en especial, por el potencial que mostraba y las expectativas que generó en torno a su carrera. La Academia Alemana de Popayán es cuna de varios futbolistas que dieron el salto al profesionalismo, y la proyección de Valencia Ambuila lo situaba como uno de los próximos en seguir ese camino.

El interés de un club de la MLS por el joven futbolista y su proceso en selección

El periodista argentino Mariano Olsen reveló por medio de X que el joven futbolista tenía todo listo para incorporarse al New York Red Bulls de la MLS en Estados Unidos.

Según Olsen, Valencia Ambuila había acordado su llegada al club y se preparaba para viajar en los próximos días a territorio estadounidense para unirse al equipo. El traspaso representaba un paso importante en la carrera del jugador, que aspiraba a consolidarse en el fútbol internacional.

También se pudo establecer que el futbolista caucano había sido convocado en agosto de 2025 por el entrenador Fredy Hurtado para un microciclo de trabajo con la selección Colombia sub-16, como preparación para el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2026.

Murió futbolista de 17 años de una escuela de formación bogotana

La muerte de Valencia Ambuila se sumó a la de otra dolorosa noticia ocurrida en 2025, la del fallecimiento de Sebastián Gil Riveros, joven futbolista de 17 años perteneciente al Club Deportivo Maracaneiros, que generó una ola de conmoción y homenajes en el ámbito deportivo de Bogotá. Desde la tarde del miércoles 28 de mayo de 2025, cuando se confirmó su deceso, las redes sociales y el entorno futbolístico local se volcaron en mensajes de condolencia y reconocimiento a quien era considerado una de las grandes promesas del balompié capitalino.

Nacido en 2008, Sebastián Gil Riveros se desempeñaba como extremo derecho y era ampliamente reconocido por su velocidad en el terreno de juego. Su paso por el Club Maracaneiros, institución tradicional en el desarrollo del fútbol base en Bogotá, le permitió destacarse en diversos torneos juveniles, consolidando una reputación de talento y compromiso.

El impacto de su muerte se reflejó en las palabras de sus entrenadores, compañeros y familiares, quienes lo describieron como un deportista talentoso y, al mismo tiempo, como un joven valiente, amable y profundamente comprometido tanto con su equipo como con su comunidad.

“Su legado vivirá en cada balón disputado y en cada recuerdo que atesoramos con cariño”, manifestó el Club Deportivo Maracaneiros en un comunicado difundido en sus redes sociales, acompañado de una imagen del jugador vistiendo la camiseta del equipo.

En ese mismo mensaje, la institución expresó su solidaridad con la familia y allegados de Gil Riveros, y resaltó la unión en el duelo de todo el cuerpo técnico y los jugadores. El homenaje concluyó con la frase: “Descansa en paz, campeón”.

La Liga de Fútbol de Bogotá, organismo rector del fútbol aficionado en la ciudad, también se sumó a las muestras de dolor. A través de un mensaje en redes sociales, la LFB expresó: “Hoy despedimos a un joven valiente y lleno de sueños, que brilló como extremo derecho y dejó huella en cada jugada, cada carrera por la banda y cada momento compartido en la cancha”.