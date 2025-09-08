Colombia

Él es el hermano futbolista de Gero, participante del ‘Desafío 2025’: gana una millonada en equipo estadounidense

Tomás Ángel es el otro hijo famoso del exdelantero Juan Pablo Ángel, que le sigue los paso en el fútbol: a sus 22 años fue fichado por el San Diego FC, donde hace historia con sus marcaciones

Tomás Ángel, el hermano futbolista
Tomás Ángel, el hermano futbolista de Gero, dejó ver que sigue de cerca la competencia del cantante en el 'Desafío 2025' - crédito @tomas_angel9/Instagram

Tomás Ángel es el segundo hijo de Juan Pablo Ángel que le sigue los pasos como futbolista y actualmente es una de las figuras más destacadas del balompié estadounidense, donde a sus 23 años factura una millonada como delantero del San Diego FC.

A pesar de haber tomado rumbos distintos, el joven deportista le sigue la pista de cerca a su hermano Gero, quien participa en el Desafío 2025. Incluso, según confesó María Paula Gutiérrez, su madre, él hace apuestas en apoyo al equipo Alpha.

“Nos llama desde allá a preguntar qué sabemos, porque con su novia hacen cuentas del desempeño de Gero”, compartió Gutiérrez en el matutino Día a Día.

Tomás Ángel ha marcado el inicio de una nueva etapa en su carrera deportiva. El delantero colombiano, hijo del reconocido exfutbolista Juan Pablo Ángel y hermano de Gero, concursante del reality de supervivencia de Caracol Televisión se ha convertido en una de las figuras emergentes del San Diego FC en la Major League Soccer (MLS), donde su capacidad para definir partidos en los minutos finales ha captado la atención de aficionados y técnicos.

Tomás Ángel apuesta con su
Tomás Ángel apuesta con su novia por los resultados de su hermano Gero en las competencias del Desafío 2025 - crédito @tomas_angel9/Instagram

Tomás, nacido en Birmingham, Inglaterra, en 2003, ha dejado huella en su primera temporada con el San Diego FC. Desde su llegada al club en 2025, el atacante ha disputado 15 partidos, sumando tres goles y dos asistencias. Su primer tanto con la camiseta de San Diego llegó en abril de 2025 frente a Colorado, y desde entonces ha mantenido una racha decisiva: en dos encuentros consecutivos, marcó en el minuto 90 o en tiempo de adición, asegurando victorias agónicas para su equipo.

Este impacto inmediato lo ha consolidado como un revulsivo clave en el esquema ofensivo del club, que debutó en la MLS ese mismo año.

Antes de su llegada a Estados Unidos, Tomás Ángel forjó su carrera en el Atlético Nacional de Medellín, uno de los clubes más emblemáticos de Colombia y cuna futbolística de su padre. Ingresó a las divisiones menores y debutó profesionalmente en 2021, anotando su primer gol ese mismo año. Durante su paso por Nacional, conquistó cuatro títulos, entre ellos el Torneo Apertura 2022 y la Superliga 2023, y su desempeño le valió la convocatoria a la Selección Colombia Sub-20, con la que participó en el Mundial de la categoría.

La experiencia internacional de Ángel se amplió en 2024, cuando se unió al Los Ángeles FC, equipo donde su padre también jugó. Aunque su participación fue limitada —cinco partidos y un gol—, la temporada incluyó una cesión al Phoenix Rising FC de la USL Championship.

Gero es el mayor de
Gero es el mayor de tres hermanos: Tomás Ángel y Pascual Ángel - crédito @juanpabloangel9/Instagram

Allí, el delantero disputó 15 encuentros como titular y celebró tres goles, contribuyendo a que el equipo asegurara un lugar en los playoffs. Su rendimiento en la liga estadounidense llamó la atención del San Diego FC, que concretó su fichaje mediante una transacción que incluyó fondos de adjudicación generales y una selección de segunda ronda en el SuperDraft de la MLS 2025.

El entorno familiar de Tomás Ángel ha sido determinante en su desarrollo profesional y personal. Hijo de Juan Pablo Ángel, quien jugó más de 170 partidos en la Premier League inglesa y 33 encuentros internacionales con la Selección Colombia, Tomás creció entre Inglaterra, Estados Unidos y Colombia.

La influencia de su padre, tanto en el campo como fuera de él, ha sido una constante, aunque el propio Tomás reconoce que la presión de crecer bajo la sombra de una figura tan reconocida lo ha fortalecido. “La presión de crecer en su sombra me ha convertido en una persona más fuerte”, reflexionó el delantero, quien también destaca el papel de su madre, María Paula Gutiérrez, como pilar fundamental en su vida y carrera.

María Paula Gutiérrez y Juan Pablo Ángel, padre de Gero, participante del 'Desafío 2025', dieron detalles de su vida familiar - crédito @diaadiacaracoltv/Instagram

Esta es la elevada suma que factura el segundo hijo de Juan Pablo Ángel como delantero del San Diego FC en Estados Unidos

La familia Ángel se ha mantenido ligada al deporte y al espectáculo. Su hermano mayor, Gerónimo, es artista y bailarín, y actualmente participa en el reality colombiano ‘Desafío 2025’, mientras que el menor, Pascual, inicia su camino en el fútbol en una academia de desarrollo en Colombia.

Mientras que el primogénito de
Mientras que el primogénito de Juan Pablo Ángel destaca en el 'Desafío 2025', su segundo hijo se convierte en una estrella del fútbol estadounidense - crédito @tomas_angel9/Instagram

La conexión entre los hermanos trasciende el deporte: Tomás, desde San Diego, llegó a apostar con su novia sobre la identidad de “El Elegido” en el programa donde compite Gerónimo, según relató su madre en una entrevista televisiva.

En el plano contractual, Tomás Ángel firmó con el San Diego FC un acuerdo garantizado hasta el final de la temporada 2026, con opción de extensión por un año adicional.

Aunque el club no ha divulgado oficialmente su salario, se estima que percibe entre USD 280.000 y USD 400.000 anuales, una cifra que representa cerca de 1.144 millones de pesos colombianos al año, o aproximadamente 95 millones de pesos mensuales. Estas cifras reflejan el valor que el club otorga a su proyección y rendimiento en la MLS.

La historia de Tomás Ángel es la de un futbolista que ha sabido adaptarse a diferentes culturas y exigencias competitivas, desde sus primeros recuerdos en la guardería de Villa Park en Inglaterra, pasando por la transición a la vida en Colombia, hasta su consolidación en el fútbol estadounidense.

El propio delantero reconoce que cada experiencia, incluso las más difíciles, ha moldeado su carácter y sus aspiraciones. Ahora, con la camiseta del San Diego FC, Ángel mantiene la mirada puesta en los grandes objetivos: alcanzar una final y levantar un nuevo trofeo para inscribir su nombre en la historia del club.

