Daniel Quintero lanzó fuerte advertencia en caso de que la Corte no apruebe la reforma pensional: “De tumbarla, el 26 de octubre inicia el proceso de Constituyente”

El precandidato presidencial afirmó en un video publicado en su cuenta en X que “si yo me meto en esto es porque vamos por una Constituyente, va hacer mi primer acto de gobierno”

Yeison Andrés López Romero

Daniel Quintero dijo que está de acuerdo con una Constituyente por parte de Gustavo Petro - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El precandidato presidencial Daniel Quintero lanzó fuerte advertencia por medio de sus redes sociales en caso de no aprobarse la reforma pensional de Gustavo Petro.

Según Quintero, si la reforma se hunde por la Corte Constitucional y con la ayuda del nuevo magistrado Carlos Camargo, el próximo 26 de octubre en la consulta del Pacto Histórico inicia el proceso de una Constituyente.

Si la Corte Constitucional hunde la reforma pensional con la ayuda de Camargo, el proceso Constituyente inicia desde el 26 de octubre en la consulta del Pacto Histórico”, afirmó.

El exalcalde de Medellín empezó citando un mensaje del jefe de Estado, donde se refería al nombramiento de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte, afirmando que con ello lo que buscan es tumbar la reforma pensional.

Hoy es momento de quiebre porque él (Gustavo Petro) dijo que el haber nombrado a Camargo lo que buscan es tumbar la reforma pensional de los colombianos. El presidente abrió una puerta, yo no quiero ser la continuidad del cambio, yo quiero ser su ala más radical, yo quiero tumbar esa puerta para que nadie más pueda volvérsela a cerra a los colombianos”, dijo.

