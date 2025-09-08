Colombia

Capturan a alias El Enano, presunto cabecilla financiero del GAO-r Rodrigo Cadete en Caquetá

El capturado fue vinculado como presunto autor intelectual del atentado con explosivos ocurrido el 22 de agosto de 2025 en el municipio de Florencia

Luis Fernando Salgado Romero destacó que la captura de alias El Enano debilita las finanzas de la estructura Rodrigo Cadete y busca frenar la extorsión en Caquetá.

La captura de alias ‘El Enano’, considerado cabecilla de la segunda comisión de finanzas del Bloque Jorge Suárez Briceño, marca un nuevo golpe contra el grupo armado organizado residual (GAO-r) Rodrigo Cadete, facción ‘Calarcá’, en el departamento de Caquetá.

La operación, ejecutada en el centro poblado Berlín, jurisdicción del municipio de Doncello, contó con la participación de la Brigada 12 del Ejército Nacional de Colombia y el Gaula Militar de Caquetá, en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

El procedimiento policial se desarrolló en el casco urbano de Berlín y finalizó con la aprehensión de quien, según las autoridades, ocupaba una posición clave en la estructura financiera del GAO-r Rodrigo Cadete. La extracción de alias ‘El Enano’ se produjo en medio de un ambiente de alta tensión, ya que integrantes de la organización intentaron obstaculizar la misión mediante hostigamientos armados. La reacción inmediata de las tropas permitió controlar la situación y garantizar el éxito de la operación.

Alias El Enano, principal extorsionista
Alias El Enano, principal extorsionista del GAO-r Rodrigo Cadete, fue arrestado en Caquetá. - crédito @Ejercito_Div6/X

Alias ‘El Enano’, cuyo verdadero nombre aún no ha sido revelado oficialmente, habría sido designado directamente por alias ‘Urías Perdomo’, máximo cabecilla de la estructura, para asumir el control de las finanzas tras la captura de alias ‘Raúl’ hace algunos meses. Las autoridades sostienen que, desde entonces, se convirtió en uno de los principales dinamizadores de las economías ilícitas de la organización criminal, gestionando recursos provenientes de actividades de extorsión y amenazas dirigidas a comerciantes, ganaderos y transportadores de los municipios de Florencia, La Montañita, El Paujil y Doncello.

De acuerdo con información de inteligencia obtenida, alias ‘El Enano’ ejercía presión violenta sobre la economía legal de la región a través de la imposición de cuotas ilegales. Estos recursos se utilizaban para fortalecer la capacidad armada del GAO-r Rodrigo Cadete y garantizar la movilidad de sus miembros en diversos puntos estratégicos del departamento de Caquetá.

Este cabecilla criminal estaría vinculado
Este cabecilla criminal estaría vinculado a extorsiones, homicidios y al atentado con explosivos el pasado 22 de agosto en el municipio de Florencia. - crédito @Ejercito_Div6/X

Las investigaciones preliminares señalan que alias ‘El Enano’ no solo administraba los fondos derivados de las extorsiones, sino que también participaba en la planificación y ejecución de actos violentos en la zona.

El capturado ha sido vinculado como presunto autor intelectual del atentado con explosivos ocurrido el 22 de agosto de 2025 en el municipio de Florencia, un hecho que, según las autoridades, buscaba incrementar el clima de temor en la ciudadanía y presionar con mayor fuerza a los sectores económicos para obtener pagos extorsivos.

El Ejército Nacional dio a conocer, por medio de su cuenta oficial de X, que “En el marco del Plan Ayacucho, tropas de la Brigada 12 a través del Gaula Militar de Caquetá y en coordinación con Fiscalía, capturaron en Caquetá a alias ‘El Enano’, cabecilla de comisión de finanzas del GAO-r Rodrigo Cadete... Su captura asesta un golpe decisivo a las finanzas y a la capacidad de intimidación de esta estructura ilegal”.

El Ejército Nacional dio a
El Ejército Nacional dio a conocer la captura por medio de su cuenta oficial de X. - crédito @Ejercito_Div6/X

Por otra parte, las autoridades investigan el posible involucramiento de alias ‘El Enano’ en homicidios cometidos en áreas rurales de Florencia, Doncello, La Montañita y El Paujil. Los hechos estarían relacionados con disputas por control territorial, ajustes de cuentas internos y acciones de represalia como mecanismos de sostenimiento financiero para la estructura armada residual.

La presión ejercida contra los gremios económicos por parte de la facción ‘Calarcá’ del GAO-r Rodrigo Cadete tras la caída de alias ‘Raúl’ elevó las tasas de extorsión y configuró un escenario de coerción en el sur del país. Los informes dan cuenta de que el manejo de los recursos ilícitos y la articulación de acciones violentas servían para asegurar el dominio territorial, impedir la entrada de fuerzas de seguridad y garantizar la operatividad de la estructura criminal.

Luego de su captura, alias ‘El Enano’ fue puesto a disposición de las autoridades competentes y enfrenta cargos que incluyen delitos relacionados con extorsión, terrorismo y homicidio. La operación se inscribe en el contexto del Plan Ayacucho, impulsado por el gobierno colombiano para fortalecer la seguridad y debilitar las fuentes de financiamiento de los grupos armados ilegales en regiones estratégicas.

La estructura residual GAO-r Rodrigo Cadete, a la que pertenecía alias ‘El Enano’, mantiene presencia en buena parte del sur del país. Las autoridades no han descartado la posibilidad de nuevos operativos enfocados en neutralizar mandos medios y logísticos, a partir de la información obtenida tras la reciente captura.

