Colombia

Armando Benedetti lanzó fuertes críticas a los alcaldes que viajaron a Washington sin autorización del Gobierno: no deben pedir permiso si “van a ir a Disney World”

El ministro del Interior advirtió que ningún funcionario local puede establecer relaciones con representantes de otro Estado sin la autorización del Ejecutivo

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Armando Benedetti aseguró que los alcaldes debieron pedir permiso al Gobierno antes de viajar a Estados Unidos - crédito redes sociales

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció con severidad ante los medios de comunicación tras el viaje de los alcaldes Alejandro Éder (Cali) y Federico “Fico” Gutiérrez (Medellín), a Washington, Estados Unidos.

Según explicó, los mandatarios locales omitieron una obligación legal al no solicitar permiso al Gobierno nacional antes de sostener reuniones de carácter político con representantes de otro Estado.

Benedetti no suavizó su posición. Durante una intervención ante periodistas, aseguró que este tipo de desplazamientos no pueden pasar por alto las normas que regulan la interacción entre funcionarios colombianos y autoridades extranjeras.

Fico Gutiérrez aseguró que su
Fico Gutiérrez aseguró que su viaje a Washington fue una misión para beneficiar a Medellín - crédito Fico Gutiérrez/Facebook

“Si ellos van a ir a Disney World, es posible que no necesiten ningún permiso del Gobierno. En este caso, como iban a una agenda política a entrevistarse con otros funcionarios de Estado, tenían que haber pedido el permiso”, expresó el jefe de la cartera.

Aunque los alcaldes afirmaron que su viaje a Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, tenía como propósito destacar la relevancia de las relaciones bilaterales con sus ciudades, también se supo que el alcalde de Medellín tiene previsto solicitar la extradición de los responsables del derribo del helicóptero en Amalfi, ocurrido el 21 de agosto y que dejó un saldo de 13 policías fallecidos, de acuerdo con el diario El Colombiano.

En medio de esta situación, el ministro respaldó al Gobierno y afirmó que se adoptarán las medidas necesarias frente a los alcaldes que realizaron el viaje, ya que, según explicó, debieron solicitar autorización previa, pues durante su visita trataron temas relacionados con Colombia ante representantes políticos de ese país.

El ministro del Interior, Armando
El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó el viaje de los alcaldes de Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena a Washington - crédito Andrea Puentes/Presidencia

De acuerdo con el Concepto 027381 de 2023 emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, un alcalde necesita la autorización del Concejo Municipal para ausentarse del país y debe entregarle previamente un informe sobre la misión que pretende realizar en el exterior. Si la corporación no se encuentra en sesiones, la facultad para otorgar dicho permiso recae en el gobernador.

Inconformidad de Petro por cercanía de alcaldes con Marco Rubio genera tensión política

El presidente Gustavo Petro compartió su molestia por la visita de los dos alcaldes colombianos a Estados Unidos, particularmente por su cercanía con el secretario de Estado, de Estados Unidos, Marco Rubio, figura clave del gobierno norteamericano.

Rubio es un fuerte crítico de la gestión de Petro en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado, calificándolo como un mandatario “inmensamente impopular”, con decisiones “erráticas” y políticas que, según él, “han llevado al aumento de la violencia y la inseguridad” en Colombia.

Marco Rubio, figura clave del
Marco Rubio, figura clave del gobierno estadounidense, se reunió con alcaldes colombianos en Washington y causó la molestia del presidente Gustavo Petro - crédito Jacquelyn Martin/AP Foto

Petro reiteró en su cuenta de X que los funcionarios públicos deben solicitar autorización para salir del país. “Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden (sic)”, escribió.

La respuesta no se hizo esperar y el alcalde Fico Gutiérrez criticó duramente al presidente y calificó sus palabras como una amenaza. “Ya me estoy acostumbrando. Iremos a Washington a intentar mitigar el desastre que usted ha generado”, expresó en la misma red social, acusando a Petro de estar del lado de Nicolás Maduro y no del pueblo colombiano.

Gutiérrez aseguró que la agenda en Washington fue organizada por contactos propios de los mandatarios y con apoyo de la embajada de Estados Unidos. También afirmó que no representa al Gobierno nacional en el viaje, sino a la ciudad de Medellín, y que el objetivo es “llevar una voz distinta” ante aliados estratégicos.

El alcalde de Medellín, desde las afueras del Capitolio norteamericano, defendió su derecho de llevar a cabo esta visita a este país, en el que adelantará una serie de encuentros de alto nivel en beneficio de su ciudad - crédito @FicoGutierrez/X

Las declaraciones cruzadas evidenciaron un nuevo episodio de confrontación entre el Ejecutivo y los mandatarios de Medellín y Cali, justo cuando el Gobierno enfrenta cuestionamientos por su política de seguridad y su relación con actores internacionales.

Requisitos y costos de la

Procuraduría abrió investigación a la

Ciclistas en Bogotá estarán protegidos,

Así de alta está la

Caso Ungrd: Carlos Carrillo rechazó
Video: un ataque con explosivos

Escándalo por video de Isabella

Independiente Santa Fe tendrá doblete,

