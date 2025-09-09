Armando Benedetti se volvió a despachar en contra de los alcaldes que viajaron a Estados Unidos: “Nadie puede salir en nombre del país si no es el Presidente de la República”

Armando Benedetti afirmó que ningún mandatario local en Colombia puede atribuirse funciones que le corresponden solo al presidente Gustavo Petro - crédito Hugo Sierra/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió públicamente a las recientes salidas internacionales de los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder a Washington (Estados Unidos), explicando los marcos normativos que regulan la representación del Estado en el exterior.

En su declaración, Benedetti recordó que estos mandatarios, por estar al frente de distritos especiales, se rigen por la Ley 1617 de 2013y, en su defecto, por la Ley 136 de 1994, ambas desarrolladas a partir del artículo 328 de la Constitución Política de Colombia.

Según precisó Benedetti, cuando los alcaldes deben cumplir actividades fuera del país en comisión oficial, la autorización debe provenir del Concejo municipal respectivo.

“Cuando los alcaldes salen en comisión oficial, el Concejo es quien debe autorizarla. Como los concejos de Cali y Medellín no están sesionando ordinariamente, tendría que haber sido el Presidente de la República previo informe de las actividades a desarrollar en el exterior”, afirmó.

Armando Benedetti sigue indignado por visita de alcaldes colombianos a Estados Unidos - crédito @AABenedetti

El dirigente remarcó que ningún funcionario local puede atribuirse la facultad de representar la nación en eventos internacionales sin el permiso legal correspondiente.

“Nadie puede salir en nombre del Estado ni el país si no es el Presidente de la República. Los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les faculte, ningún alcalde está facultado para representar o hablar en el extranjero en nombre del Estado”, agregó Benedetti.

El pronunciamiento surge luego de informaciones sobre viajes recientes de los mandatarios de Medellín y Cali a encuentros en Washington.

Benedetti resaltó la importancia de que las actuaciones de los funcionarios públicos se enmarquen en la legalidad vigente y respeten las competencias exclusivas del poder ejecutivo nacional en materia diplomática, según lo dispone la normativa colombiana.

Según Benedetti, nadie puede tomarse atribuciones que solo le corresponden al jefe de Estado, Gustavo Petro - crédito REUTERS/Nathalia Angarita

Rifirrafe entre Paloma Valencia y Armando Benedetti por alcaldes que viajaron a Estados Unidos: “Ellos están suplantando funciones que son del gobierno Nacional”

El enfrentamiento político entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la senadora Paloma Valencia intensificó el debate tras el viaje de alcaldes colombianos a Washington, Estados Unidos.

Todo comenzó cuando Benedetti anunció en la red social X que denunciaría a los mandatarios locales por presunta usurpación de funciones oficiales.

“Denunciaré a los alcaldes que están en Washington por usurpación de funciones. ¿También lo podría hacer por abandono del cargo? Ellos están suplantando funciones que son del Gobierno nacional, como son los temas de seguridad nacional y de orden público”, afirmó el funcionario.

La respuesta de Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, no se hizo esperar: “Denúncielos para que pierda, otra vez, ministro. El principio más importante del derecho internacional es el de la autodeterminación de los pueblos, y es especialmente útil ante un presidente que pretende ser emperador”.

Con esa frase, la congresista defendió la labor de los alcaldes y resaltó el papel de la autodeterminación en la política nacional.

Paloma Valencia se despachó en contra de Armando Benedetti - crédito @PalomaValenciaL

Tras el intercambio, Benedetti reafirmó su respaldo al presidente Gustavo Petro e insistió en que la autoridad legítima del país reside en el mandatario elegido democráticamente.

Manifestó en redes sociales: “La expresión de la autodeterminación de los pueblos está en el presidente Gustavo Petro como autoridad legítima elegida, los demás son los demás”.

Benedetti también criticó con dureza a la oposición, a la que acusó de buscar el fracaso del Gobierno: “¿Por qué siempre la oposición quiere destruir? No tienen ningún interés ni se benefician con perjudicar. No les interesa que sea bueno para miles de colombianos, solo quieren que nos vaya mal”.

En ese mismo hilo, el ministro aludió a las responsabilidades administrativas y jurídicas relacionadas con los permisos de viaje de los mandatarios locales, declarando: “De los alcaldes no depende la certificación, se fueron sin permiso”.

Valencia nuevamente intervino, esta vez enfocándose en la gestión de los alcaldes ante posibles sanciones. “¿Por qué que unos alcaldes busquen que no haya sanciones económicas es malo?” preguntó la senadora, y expresó que si se logra frenar las sanciones, “ganamos todos”.

En sus mensajes, la parlamentaria del Centro Democrático defendió la representación de los alcaldes como parte de la autodeterminación política, incluso para quienes no coinciden con las posturas del Gobierno nacional, resaltando su rol en la democracia local.