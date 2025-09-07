Colombia

Sara Uribe mostró el radical cambio que está haciendo en su cuerpo para no dejar rastro de su pasado: “Me cansé”

La presentadora paisa respondió de forma tajante a seguidor que le preguntó por procedimiento estético al que se sometió para borrar las huellas que le traen malos recuerdos: “Quiero mi piel limpia”

Danny Barros

Por Danny Barros

Sara Uribe decidió dejar atrás
Sara Uribe decidió dejar atrás su pasado y borró toda huella de su cuerpo - crédito @sara_uribe/Instagram

Sara Uribe, reconocida modelo, presentadora y empresaria, sorprendió recientemente a sus seguidores al anunciar que ha iniciado un proceso para eliminar varios de sus tatuajes. La noticia, difundida a través de su cuenta de Instagram, generó numerosas reacciones entre sus millones de seguidores, interesados en conocer los motivos detrás de esta decisión personal.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en la red social, Uribe respondió abiertamente a las inquietudes de su comunidad. Ante la consulta de un usuario sobre las razones para quitarse los tatuajes, la empresaria compartió un video del procedimiento y explicó que su decisión se debe a un cambio en su percepción sobre los mensajes y figuras que llevaba en la piel.

“Me cansé, quiero mi piel limpia y sin tinta. Empecé quitándome uno y ahora me estoy quitando varios. Me dejaron de gustar los mensajes que tenía y las figuras que me había hecho”, expresó.

Sara Uribe enseñó a sus seguidores el procedimiento al que se sometió para dejar su pasado atrás - crédito @sara_uribe/Instagram

Uribe también aprovechó la oportunidad para aconsejar a sus seguidores sobre la importancia de reflexionar antes de marcar la piel de manera permanente. “No se hagan nada”, recomendó, resaltando el valor de pensar detenidamente antes de tomar decisiones de este tipo.

Uno de los tatuajes que más llamó la atención fue el que llevaba la frase “Guerrera de Dios”. Consultada sobre la razón específica para eliminar ese mensaje, la modelo explicó que su perspectiva sobre el significado de la palabra “guerrera” ha cambiado con el tiempo.

“Porque ya no quiero ser una guerrera en sentido literal, decirse así es como declarar que vamos a vivir mil guerras para todo y no, ¡No más!”, afirmó, mostrando un proceso de transformación personal y una búsqueda de mayor tranquilidad.

Además de abordar el tema de los tatuajes, Uribe compartió otros aspectos de su vida personal y profesional. Reveló que, aunque en el pasado consideró la posibilidad de tener otro hijo para darle un hermano a Jacobo, actualmente sus prioridades han cambiado y ya no está tan convencida de esa idea. Este cambio de perspectiva se suma a una etapa de nuevos proyectos y enfoques en su vida.

Sara Uribe terminó de borrar
Sara Uribe terminó de borrar los tatuajes que le quedaban en su cuerpo - crédito @sara_uribe/Instagram

En la actualidad, la empresaria dirige su energía hacia una nueva iniciativa: una agencia de viajes orientada a promover el turismo hacia Dubái, destino que visita con frecuencia como parte de la planificación de este emprendimiento.

Sara Uribe contestó a seguidor cómo superar una tusa y en redes lo interpretaron como indirecta para Fredy Guarín

La también empresaria paisa suele interactuar con sus seguidores en redes sociales, respondiendo algunos interrogantes en la dinámica de preguntas y respuestas, donde algunos quieren conocer más de su vida privada, proyectos, pero especialmente de su vida sentimental para pedirle algunos consejos.

Sara Uribe reveló las razones
Sara Uribe reveló las razones por las que decidió eliminar uno de sus tatuajes en el brazo - crédito @observando_andoo/IG

Aunque la exparticipante de Survivor: la isla de los famosos terminó su relación desde hace años con el exfutbolista Fredy Guarín, siempre que realiza una publicación referente a temas amorosos, el nombre del nacido en Puerto Boyacá sale a relucir como ocurrió recientemente. Un seguidor de Uribe, quiso que la también modelo le diera algunos consejos para superar una ruptura.

Sara, fiel a sus ideales y con la determinación que siempre la ha caracterizado, aseguró que “soltar es una de las cosas más difíciles de la vida”, especialmente cuando se trata de alguna expectativa que se generó de la relación cuando comenzaron a salir.

Y agregó: “Pienso que toca pensar en lo malo de la persona y entender a las malas que no era para ti. Y la terapia, si tienes la posibilidad, siempre será una superherramienta”, detalló la también empresaria.

La respuesta de Sara generó todo tipo de reacciones, pues esta respuesta además de aconsejar que se debía tomar terapia psicológica, ahondaba en el hecho de pensar en lo malo que tenía el otro para sanar más pronto: “Es una buena idea la de ir al psicólogo, pero lo de pensar mal de otro no siempre funciona”; “el tema es que cuando se generan expectativas de la otra persona, cuando se te cae te das cuenta solita de quien era”; “será que fue lo mismo que pensó sobre Fredy cuando terminaron”, entre otros.

