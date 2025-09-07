Colombia

Refuerzan presencia militar y policial en San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Según la información oficial, se incorporarán 35 policías adicionales, se duplicará el personal de Policía Comunitaria y entrará en funcionamiento un grupo Gaula, especializado en la lucha contra la extorsión y el secuestro

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
Ministro de Defensa anunció despliegue de fuerzas en San Andrés - crédito Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa anunció una serie de medidas orientadas a fortalecer la seguridad y la capacidad de respuesta frente a emergencias en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El plan contempla la llegada de nuevas unidades marítimas, el incremento de pie de fuerza en la Policía Nacional y proyectos logísticos de largo alcance.

En materia naval, está prevista la incorporación de tres embarcaciones: un bote de interdicción rápida, un bote insular construido en Cartagena y otra unidad proveniente de la cooperación con Estados Unidos. Estas naves se sumarán a las ya operativas en la zona y buscan mejorar el control marítimo, las labores de vigilancia y el apoyo a las operaciones contra actividades ilícitas. Adicionalmente, avanza el desarrollo de un buque logístico con capacidad superior a las 550 toneladas, concebido para prestar apoyo en situaciones de desastre, evacuar residuos y transportar recursos hacia las islas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Estamos reforzando la seguridad y la capacidad de respuesta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Llegarán tres nuevas unidades marítimas: un bote de interdicción rápida, un bote insular construido en Cartagena y otro apoyado por EE. UU. Además, avanza el proyecto de un buque logístico de más de 550 toneladas, clave para atender emergencias y retirar residuos”, se lee en un comunicado emitido desde la cartera de seguridad de Colombia.

El componente de seguridad interna también será reforzado. Según la información oficial, se incorporarán 35 policías adicionales, se duplicará el personal de Policía Comunitaria y entrará en funcionamiento un grupo Gaula, especializado en la lucha contra la extorsión y el secuestro. Asimismo, se fortalecerán las capacidades de investigación criminal con el fin de enfrentar con mayor efectividad fenómenos delictivos asociados a economías ilegales.

Acciones en el norte del
Acciones en el norte del país en contra del narcotráfico: el anuncio de édro Sánchez - crédito X

Con estas medidas, el Gobierno busca aumentar la protección de los habitantes y de los visitantes del archipiélago, al tiempo que se generan mejores condiciones para responder a emergencias naturales, un aspecto crucial en un territorio que con frecuencia enfrenta la temporada de huracanes en el Caribe.

Gobierno de Colombia: Contra el fantasma de la descertificación

El posible retiro de la certificación antidrogas de Estados Unidos a Colombia se posiciona como una amenaza directa al equilibrio de la cooperación bilateral en seguridad y a la lucha contra el narcotráfico, que actualmente enfrenta su periodo más complejo en años. Así lo resaltó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien, durante una visita al municipio de Villagarzón (Putumayo), advirtió que cortarle a Colombia el respaldo estadounidense “beneficiaría a los narcotraficantes y sería una derrota para las naciones y sus alianzas internacionales”.

Sánchez explicó que la certificación constituye mucho más que un procedimiento burocrático. Según sus declaraciones a AFP, “ganan los ilegales, pierden las naciones. La certificación de alguna manera es un símbolo de cooperación, de alianza, de confianza, pero también de capacidades, de un apoyo importante para que nosotros podamos actuar más con mayor contundencia”.

En un entorno de diplomacia tensa entre Washington y Bogotá, donde la administración de Donald Trump debe definir en las próximas semanas la continuidad del multimillonario apoyo militar, la preocupación crece en el gobierno colombiano. Este respaldo resulta esencial para sostener las operaciones conjuntas dirigidas a frenar tanto cárteles del narcotráfico como guerrillas, organizaciones que continúan financiando su accionar armado a partir del tráfico internacional de cocaína.

Este respaldo resulta esencial para
Este respaldo resulta esencial para sostener las operaciones conjuntas dirigidas a frenar tanto cárteles del narcotráfico como guerrillas, organizaciones que continúan financiando su accionar armado a partir del tráfico internacional de cocaína - crédito @PedroSanchezCol / X

El propio Sánchez lideró una jornada de erradicación de cultivos ilegales junto a campesinos, extrayendo plantas de coca —materia prima de la cocaína— como parte de los compromisos oficiales con la sustitución de cultivos ilícitos. En ese contexto, subrayó: “La certificación representa un reconocimiento a la colaboración entre nuestros países y respalda el apoyo financiero, logístico y técnico, esencial en las operaciones conjuntas”.

Las cifras evidencian la magnitud del reto. De acuerdo al Ministerio de Defensa, “en el último mes y medio (desde mitad de julio y agosto de 2025) se han inhibido 802 ataques de este tipo”, en referencia a ofensivas mediante drones y artefactos explosivos lanzados por grupos armados. Además, los servicios de inteligencia calculan unos 22.000 integrantes activos en guerrillas y estructuras narcotraficantes operando actualmente en el país.

Las cifras evidencian la magnitud
Las cifras evidencian la magnitud del reto. De acuerdo al Ministerio de Defensa, “en el último mes y medio (desde mitad de julio y agosto de 2025) se han inhibido 802 ataques de este tipo”, en referencia a ofensivas mediante drones y artefactos explosivos lanzados por grupos armados - crédito Ejército

Pese al énfasis de la actual administración en abordar las causas sociales del conflicto y transformar el enfoque de la “guerra contra las drogas”, el ministro Sánchez sostuvo que la estrategia represiva sobre el terreno permanece activa. “Colombia tal vez es de los países que con mayor contundencia, integralidad, ataca el narcotráfico. (...) Es tal vez el país que más pone muertos”, afirmó. Añadió, al referirse al alcance gubernamental: “Tenemos una conciencia totalmente tranquila de haber entregado absolutamente todo. Aquí hay un empeño absoluto”.

Temas Relacionados

San AndrésProvidencia y Santa CatalinaMinisterio de DefensaPedro SánchezColombia-Noticias

Más Noticias

María Fernanda Cabal presenta primeras propuestas para regiones: “Un fondo para la construcción de las vías terciarias”

De acuerdo con las estimaciones de la congresista, este mecanismo podría permitir la construcción y mantenimiento de 20.000 kilómetros de vías terciarias en un periodo de cuatro años, con un promedio de 5.000 kilómetros por año

María Fernanda Cabal presenta primeras

Hora y dónde ver la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: se retrasó por culpa de Donald Trump

Será la tercera final entre el tenista italiano y el español en un Grand Slam, todas en 2025 y la primera en el US Open. Cada uno ha ganado una

Hora y dónde ver la

Rifirrafe entre Petro y Fenalco por visita de alcaldes a Estados Unidos: “Sobrios y serios representan mejor al país”

El apoyo empresarial a la gestión de alcaldes en Washington provocó advertencias del mandatario colombiano sobre competencias constitucionales, en medio de preocupaciones por la seguridad y la posible descertificación antidrogas de Colombia

Rifirrafe entre Petro y Fenalco

Una elección rodeada de clanes, maniobras y traiciones: así fue la llegada de Carlos Camargo a la Corte Constitucional

El proceso de selección expuso la influencia de presuntas redes familiares y alianzas políticas en la conformación de las altas cortes, en medio de fuertes tensiones por la elección del nuevo magistrado

Una elección rodeada de clanes,

Mototaxista fue asesinado a tiros en Floridablanca, Santander: Tenía antecedentes por estafa y tráfico de estupefacientes

La víctima de 26 años recibió cinco impactos de bala por un hombre que llevaba puesto un tapabocas

Mototaxista fue asesinado a tiros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Jhon, cabecilla del

Cayó alias Jhon, cabecilla del Clan del Golfo en Bolívar: lo delataron sus cejas que parecían de una reconocida marca de zapatos

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Así suena ‘Inevitable’ de Shakira

Así suena ‘Inevitable’ de Shakira en versión vallenato: este fue el homenaje que Elder Dayán le hizo a ‘la Loba’ en vivo

El jurado de Miss Universe Colombia llama la atención a Miss Amazonas por su falta de energía en una prueba importante

Así lucen en la actualidad las seis virreinas universales que ha tenido Colombia a lo largo de su historia en Miss Universo

Así luce Valentina Taguado en versión miniatura: fan de ‘Masterchef Celebrity’ sorprendió con su figura a escala

Camión con caballos se volcó en Tuluá, la comunidad tuvo que ayudar a los animales: el dueño era el “Tino” Asprilla

Deportes

Hora y dónde ver la

Hora y dónde ver la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz: se retrasó por culpa de Donald Trump

James Rodríguez recibió regalo de parte de la Conmebol, tras clasificar a Colombia a una nueva Copa Mundial

Hugo Rodallega se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno a la selección Colombia: “No me joda...”

Etapa 15 de la Vuelta a España: Egan Bernal recupera algunas casillas y peleó por la victoria ante Mads Pedersen en el embalaje

Refuerzo de última hora de Millonarios se perderá el próximo partido por insólita expulsión: no sumó ni un minuto en la cancha