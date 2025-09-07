Colombia

Karina García reveló que pensó en abortar cuando quedó embarazada de sus hijos: “Yo decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’”

La creadora de contenido optó por continuar con sus embarazos, pese a que en el primero era apenas una adolescente y en el segundo se encontraba en una relación tóxica

La creadora de contenido afirmó que la mejor decisión que pudo tomar fue no interrumpir sus embarazos. Aseguró que sus hijos cambiaron su vida - crédito Desnúdate con Eva/IG

La creadora de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 Karina García rompió el silencio sobre su maternidad. En sus redes sociales, suele compartir fotografías de su vida personal y familiar, que incluye a sus hijos Isabella Vargas (18 años) y Valentino (5 años), y sobre la cual ha ahondado sin tapujos públicamente.

En charla con Eva Rey, en el programa de entrevistas Desnúdate con Eva, la influenciadora y modelo aseguró que tuvo muchas dudas al momento de descubrir que estaba embarazada de su hija Isabella. Para entonces, todavía era adolescente y no se sentía preparada para cambiar su vida por completo, para dar a luz y ejercer la crianza de su niña.

En medio del temor y las preguntas que se hizo, pasó por su cabeza la opción de la interrupción voluntaria del embarazo, que actualmente está despenalizada en Colombia, permitiendo a las mujeres abortar hasta la semana 24 de gestación. “Cuando fui mamá de la niña, yo era una niña. O sea, tenía 14 años. Yo decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto?’”, contó

De acuerdo con su relato, decidió confesarle a una amiga la situación en la que se encontraba y el consejo que recibió fue justamente ese: abortar. El método que le recomendó su compañera incluía el uso de plantas para inducir la interrupción del embarazo. García tuvo muy en cuenta esta posibilidad, pero, finalmente, optó por continuar con su embarazo y ser madre.

Por eso, aprovechó para enviar un mensaje de su hija, pidiendo disculpas por haber considerado el aborto. “Una amiguita me sugirió como tomarme algo, como una, unas plantas, algo así. Gracias a Dios, no lo hice, pero yo sí quise hacerlo. O sea, si mi niña ve eso, mi reina, perdóname, era una adolescente. Gracias a Dios nunca lo hice, pero sí lo pensé. Obviamente, era superinocente”, detalló en la entrevista.

Esta situación se repitió años después, cuando quedó embarazada de su hijo Valentino. En esa ocasión, pese a que ya conocía cómo era el proceso de la maternidad y a que ya no era una adolescente inexperta, tenía miedo de tener otro hijo porque no estaba en una relación estable. De hecho, era bastante problemática.

Además de eso, en ese momento tuvo un importante progreso a nivel profesional que no quería dejar de cultivar y que involucraba, indiscutiblemente, la apariencia de su cuerpo, el cual, con el embarazo, iba a transformarse. Por eso, nuevamente pensó en la interrupción voluntaria del embarazo como una opción posible.

Yo estaba en una relación supertóxica. Estaba terminada con él (su expareja) un mes y quedé embarazada. Y yo dije: ‘¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Dios mío’. Yo lloraba, no es el momento. Estaba pasando por un momento increíble en mi carrera como modelo, tenía el cuerpo espectacular y yo dije: ‘Dios mío, ¿será que no lo tengo? ¿Qué hago?’ Pero sí lo pensé”, explicó.

No obstante, prefirió continuar con el embarazo y afrontar la maternidad en el contexto en el que se encontraba, que a nivel familiar no era precisamente el mejor, y que implicaba un cambio en la manera como estaba llevando su carrera en el modelaje. Esa es una decisión de la cual hoy no se arrepiente.

A la final dije: ‘Va, voy para adelante sola con mi bebé’. Gracias a Dios fue la mejor decisión. Yo amo a mis hijos”, contó.

Incluso, aseguró que el hecho de ser madre cambió su vida por completo, ayudándole a actuar con mayor madurez y pensando en sus hijos. Aseguró que, de haber sido una historia diferente, probablemente, sería una mujer con otras prioridades. “A lo mejor sería una loquita descarriada por el mundo, porque siento que ser mamá fue lo que me aterrizó”, confesó.

