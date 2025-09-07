Enrique Peñalosa acusó a Petro de ser un “mentiroso patológico” por difundir información falsa sobre un presunto apoyo a las corridas de toros

El exalcalde Enrique Peñalosa y el presidente Gustavo Petro se enfrentaron por las corridas de toros - crédito Sergio Acero/Andrea Puentes/Colprensa/Presidencia

La Corte Constitucional avaló la prohibición de las corridas de toros y otras prácticas similares en Colombia. La decisión, adoptada de manera unánime por la Corte Constitucional, valida la ley 2385 de 2024, que prohíbe no solo las corridas de toros, también actividades como los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos. El máximo tribunal analizó si esta legislación se encontraba en consonancia con la Carta Magna o si, por el contrario, vulneraba derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad cultural.

El origen del caso se remonta a una demanda que solicitaba la anulación de la ley, alegando supuestos errores cometidos por el Congreso de la República durante el debate y la aprobación de la norma. Según los demandantes, la prohibición de estas actividades con animales atenta contra el derecho al trabajo, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de empresa.

El magistrado Miguel Polo Roreso, encargado de la ponencia, presentó un proyecto de fallo en el que concluyó que el Congreso no incurrió en ninguna irregularidad durante el trámite legislativo. Por el contrario, propuso declarar la exequibilidad de la ley, postura que fue acogida por el pleno del tribunal.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, celebró públicamente la resolución que mantiene vigentes los artículos 4 y 5 de la Ley 2385 de 2024, los cuales vetan no solo las corridas, sino también el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas en todo el territorio nacional.

A través de su cuenta de X, el mandatario expresó su reconocimiento a la Corte Constitucional, por lo que calificó como una postura que reivindica el valor de la vida en todas sus manifestaciones. En sus palabras: “Felicito a la Corte Constitucional actual por su posición reivindicatoria de la vida en todas sus formas”.

Petro estalló contra Peñalosa con un video - crédito @petrogustavo/X

De igual manera, publicó un video en el que acusó a Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, de intentar revivir las corridas de toros durante su administración. Con respecto a las palabras del jefe de Estado, el precandidato presidencial sostuvo que nunca apoyó tales prácticas, sino que estaba siguiendo la ley colombiana.

Peñalosa aprovechó para reprochar sus conductas desde que llegó a la Casa de Nariño, citando las constantes arremetidas contra los organismos de control y altas cortes, mientras que él respetó todas las instituciones cuando fue mandatario de la capital del país.

El precandidato presidencial señaló que, durante su administración, permitió esas prácticas según lo establecía la ley colombiana - crédito @EnriquePenalosa/X

“Tenemos en Gustavo Petro un presidente patológicamente mentiroso. No me gustan los toros, pero la Corte Constitucional ordenó permitir las corridas cuando estuve de alcalde. A diferencia suya, que no es demócrata y no acata las órdenes de la Corte Constitucional, ni siquiera cuando le ordena dar los recursos necesarios para atender la salud de los colombianos, yo acaté la orden”, señaló el exalcalde de Bogotá.

Y agregó: “También a diferencia suya lo que recuerdo de las protestas contra las corridas es que aprovechando la protección policial que fue necesario dar a los asistentes debido a las protestas agresivas como esa que lo enorgullece, unos terroristas asesinaron al joven policía del ESMAD Alberto Garibello con una bomba e hirieron a decenas de ciudadanos. No me gustan las corridas, pero a diferencia suya eso me dolió y lo recuerdo, mientras que usted lo que recuerda es su show en la manifestación antitaurina”.

La Corte Constitucional de Colombia ha ratificado la prohibición de las corridas de toros - crédito Kai Försterling/EFE

A la par, mencionó, dejando claro las diferencias, todas las iniciativas que impulsó a favor del cuidado de los animales, como el programa de esterilizaciones o el Escuadrón anticrueldad que siguen activos.

“Sobre el tema animalista, mientras que Ud hizo política, nosotros protegimos y favorecimos a los animales de muchas formas. En mi alcaldía, en 2017, creamos el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal el primero en América Latina. Pusimos en marcha: ✅ Programa de esterilizaciones ✅ Escuadrón anticrueldad ✅ Urgencias veterinarias ✅ Programa de adopciones ✅ Unidad de Cuidado Animal (UCA) ✅ Observatorio de Protección Animal. Desde entonces decenas de miles de animales han recibido atención, cuidado y protección”, indicó Peñalosa.