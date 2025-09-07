Centro Democrático se despachó contra Petro: “Hablando del Cartel de la Toga es como si Pablo Escobar hubiera dado clases de ética en Harvard”

Centro Democrático cuestionó los señalamientos del presidente Gustavo Petro frente a la designación de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Centro Democrático

En un nuevo rifirrafe en las redes sociales, el partido Centro Democrático, declarado en oposición al presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió contra el jefe de Estado tras las recientes menciones del gobernante: que evocó el caso de corrupción judicial más grande del país para relacionarlo con el recientemente elegido magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo Assis, que venció por amplio margen en el Senado a su candidata, María Patricia Balanta.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En efecto, el partido, cuyo líder natural es el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, arremetió en duros términos contra el mandatario, que quiso vincular al elegido togado con este mega escándalo que sacudió el organigrama judicial en el país. “Petro hablando del ‘cartel de la Toga’ es como si Pablo Escobar hubiera dado clases de ética en Harvard. El hombre que convirtió la impunidad en política de Estado, ahora posa de notario de la justicia”, afirmó la representatividad.

La representatividad contraria al Ejecutivo contrastó, además, la gestión de Uribe y la de Petro frente al crimen organizado.

“Nos quiere vender la fábula de que él solo, con capa y espada, enfrentó a la ‘gobernanza paramilitar’. La verdad es que mientras Uribe desmantelaba ejércitos ilegales, Petro se desvelaba escribiendo discursos para convertir narcos y guerrilleros en ‘luchadores sociales’. Mientras Uribe extraditó a los narcos, Petro los invitó a una tarima para departir con ellos. Ahí la gran diferencia”, expresó el Centro Democrático, en una publicación que desató la controversia.

Con esta publicación, el Centro Democrático lanzó una dura respuesta al presidente Gustavo Petro, por sus señalamientos al magistrado Carlos Camargo - crédito @cedemocratico/X

Y es que, desde la perspectiva del partido de oposición, el jefe de Estado estaría ocultando su papel frente a la criminalidad mientras se erige como fiscal moral de la nación. De esta forma, se reavivó la polarización en torno al legado de la política de seguridad democrática y la respuesta del Estado a la violencia en la que está inmersa el país, por cuenta de lo que sería –según la colectividad– el fracaso de la política de Paz Total del Ejecutivo.

Los señalamientos de Gustavo Petro contra la elección de Carlos Camargo como magistrado y el ‘cartel de la Toga’

Cabe destacar que Petro usó el comprobado impacto de sus redes sociales para enfatizar sus señalamientos sobre el funcionamiento del Cartel de la Toga, que involucró a una serie de personajes como el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, hoy abogado de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd); José Leonidas Bustos, expresidente de la Corte Suprema; y el también togado Francisco Ricaurte.

“Magistrados a los que Camargo entregó puestos lo designaron para que senadores con puestos lo eligieran. Así no se hará justicia en Colombia”, fue una de las frases que más causó revuelo de lo dicho por Petro.

En ese sentido, dijo que el cartel de la Toga “fue construido desde abogados militantes de Cambio Radical para impedir que los procesos de parapolítica en la justicia avanzaran y tocaran a su jefe. El cartel es un mecanismo de enriquecimiento ilícito vendiendo sentencias y doctrinas judiciales”, y cuestionó los alcances de este escándalo en las altas cortes, y que también tuvo como protagonista a Jorge Pretelt, expresidente de la Corte Constitucional.

En una publicación en las redes sociales, el presidente Gustavo Petro compartió algunas reflexiones sobre el 'cartel de la Toga' - crédito @petrogustavo/X

“¿Por qué la Corte Suprema de Justicia frenó la investigación judicial sobre la parapolítica? ¿Por qué quedaron las víctimas de la UP y el campesinado del norte de Antioquia en impunidad?”, agregó el primer mandatario de los colombianos frente a este asunto. Según sus declaraciones, “el uribismo con mayorías electorales, había construido desde hacía lustros una práctica de control electoral territorial con los ejércitos privados del narcotráfico”.

Esta acusación la complementó con los señalamientos de que “el voto se lograba con la amenaza de la muerte”, y lo mismo, según él, habrían logrado los esmeralderos de Boyacá con más humanidad y más influencia política. “La gobernanza paramilitar era lo que realmente gobernaba a Colombia y la descubrí en mis debates del Congreso y la Corte Suprema en su investigación penal que llevó hasta conducir al 35% del senado de la república a la cárcel”, afirmó Petro.

Incluso fue más allá: “Todos los senadores presos eran elegantes hombres de corbata del uribismo, amigos de los narcos en armas”. Por ello, en su extenso mensaje, Petro hizo referencia a la desarticulación parcial del entramado judicial y a la persistencia de lógicas clientelistas, con lo que mencionó a otro de los partidos de oposición, del exvicepresidente Germán Vargas Lleras; el mismo que puso en alerta lo que sucedería en la elección del togado de la Corte.

Tras pagar su pena en Estados Unidos, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno regresó al país y oficia como abogado litigante, siendo el defensor de Sneyder Pinilla - crédito Fiscalía General de la Nación/Colprensa

“La nueva Corte no investigó mayormente, hasta que se creó la JEP y a la JEP le quitaron los dientes. No dejaron que paras y narcos confesaran ante ella. Un designio desde la Corte Constitucional acabó con el segundo pilar del acuerdo de paz. Por eso echaron al gran magistrado Iván Velásquez”, expresó el primer mandatario, que trajo a colación a su exministro de Defensa, y además alegó la continuidad de vicios estructurales en la administración de justicia.

Gustavo Petro arremetió contra el exfiscal anticorrupción y hoy abogado de Sneyder Pinilla

Petro señaló, del mismo modo, la continuidad de vicios estructurales. “El ‘cartel de la Toga’, a pesar de varios integrantes procesados, aún continúa en el poder judicial. El señor Gustavo Moreno no confesó todo. (Alejandro) Ordoñez (exprocurador) desde su monasterio y recogimiento debería, en acto de contrición, confesar ante la sociedad. Moreno no entiende que debe a Colombia la verdad”, expresó Petro, acusando al hoy abogado de Pinilla de ocultar información.

Y vinculó la crisis judicial con la tragedia humanitaria. “El resultado de la gobernanza paramilitar es dantesco, 90.000 campesinos asesinados de manera bárbara y miles de jóvenes ejecutados extrajudicialmente”, indicó. Para Petro, el clientelismo judicial sigue distorsionando el sistema, “pues se puso al servicio de la impunidad y la destrucción del Estado social de derecho, por eso el último magistrado designado por el senado ni siquiera mencionó el término”.

Ante estas acusaciones, desde la sede del partido de oposición, las palabras de Petro no convencen. “Nosotros seguimos señalando los hechos y desmontando relatos. Aquí la diferencia es de acciones concretas contra las mafias y el crimen”.