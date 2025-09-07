Así fue como Emilio Estefan convirtió a Shakira en estrella mundial con ayuda de su esposa: hasta le enseñó a hablar inglés

Este fue el papel que jugó Emilio Estefan en la internacionalización de la carrera musical de Shakira - crédito @shakira/Instagram

El ascenso internacional de Shakira no puede entenderse sin la influencia decisiva de Emilio Estefan y Gloria Estefan. En los años noventa, la joven cantante colombiana, que comenzaba a destacar en México y Estados Unidos, encontró en la pareja de artistas y productores el impulso necesario para conquistar el mercado angloparlante y transformar su carrera en un fenómeno global.

El primer encuentro entre Shakira y los Estefan marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la artista. Jairo Martínez exmánager y amigo de la cantante barranquillera relató que acompañó a la cantante y a sus padres a las oficinas de Emilio Estefan, donde se forjó una amistad y una colaboración profesional que perduran hasta hoy.

De esta manera, la intérprete de Soltera pidió a Emilio Estefan que se convirtiera en su manager, solicitud que el productor aceptó. Desde entonces, Estefan asumió un papel central en la gestión de su carrera, guiando negociaciones y abriendo puertas en la industria musical internacional.

Emilio Estefan y Shakira trabajaron en la producción del álbum "¿Dónde están los ladrones?" de 1998 - crédito @emilioestefanjr/Instagram

El capítulo del 6 de septiembre del programa de Diva Jessurum Se dice de mí documentó como el de apoyo de Emilio Estefan fue más allá de la producción y el manejo artístico. Gloria Estefan, reconocida cantante y compositora, desempeñó un papel fundamental en la transición de Shakira al mercado angloparlante.

Además de compartir raíces libanesas, Gloria ayudó a la joven artista a perfeccionar su dominio del inglés y se encargó personalmente de traducir al inglés algunas de sus canciones más emblemáticas. Este acompañamiento resultó clave para que Shakira pudiera conectar con nuevas audiencias y adaptar su propuesta musical a un público global.

La colaboración entre Shakira y los Estefan se materializó en proyectos musicales que marcaron época. La primera canción en la que trabajaron juntos fue Ojos así, un tema que fusionó influencias árabes y latinas y que se convirtió en un éxito internacional. Posteriormente, la alianza se extendió al álbum Dónde están los ladrones, consolidando el sonido distintivo de la artista.

Más adelante, la participación de Shakira en el MTV Unplugged reafirmó su proyección internacional y su capacidad para reinventarse en distintos formatos.

Shakira y su historia en los premios Grammy Latinos

El impacto de Emilio Estefan en la música latina de los años noventa trascendió su trabajo con Shakira. Junto a Kike Santander y otros empresarios, impulsó la creación de los Grammy Latinos, una iniciativa que surgió ante la falta de reconocimiento a la música latina en los galardones internacionales.

Emilio Estefan fue pieza clave en el éxito de Shakira a nivel mundial- crédito @emilioestefanjr/Instagram

Con el tiempo, estos premios se consolidaron como una plataforma fundamental para la visibilidad y el posicionamiento de los artistas latinos en la industria global.

La trayectoria de Emilio Estefan también estuvo marcada por relaciones profesionales y personales con figuras icónicas de la música. El productor cubano mantuvo una estrecha amistad con Celia Cruz, a quien recuerda a través de objetos y recuerdos en su oficina, testimonio de una época de colaboración y pasión compartida por el arte.

Adicionalmente, su vínculo con el acordeonero colombiano Egidio Cuadrado y la complicidad musical con Carlos Vives reflejan la riqueza de los encuentros entre grandes exponentes de la música latina, donde la creatividad y el talento se celebraban en cada reunión.

Gloria Estefan reveló cómo apoyó a Shakira a grabar su primer álbum en inglés

En el programa Molusco TV, conducido por el locutor Jorge Pabón, la reconocida cantante y productora cubana Gloria Estefan reveló detalles inéditos sobre su papel en el inicio de la carrera internacional de la artista colombiana Shakira. Según explicó, fue clave en la transición de la cantante hacia el mercado angloparlante, un paso que marcó un antes y un después en la trayectoria de la intérprete.

En una entrevista, Gloria Estefan detalló su influencia en la transición al inglés de Shakira, con quien trabajó arreglos y pronunciación para lanzar el disco "Laundry Service", que fue un gran logro internacional - crédito yosoymolusco / TikYok

Durante la conversación, Gloria Estefan recordó cómo, en los inicios de la carrera de Shakira, insistió en que la colombiana tenía el potencial para triunfar en inglés. La cubana relató que cuando Shakira comenzó a trabajar con Emilio Estefan, esposo de Gloria y reconocido productor musical, ella le propuso a la joven artista grabar versiones en inglés de sus canciones. “Yo me peleé duro por Shakira porque cuando ella entró, que iba a hacer el disco de español con Emilio, yo le dije: ‘Tú puedes hacer esto en inglés. Shaki, el sonido tuyo, total, puedes hacer esto’”, comentó Gloria.

La compositora y actriz detalló que tomó dos de las canciones de Shakira, Inevitable y Ojos así, y creó arreglos en inglés para que la colombiana pudiera practicarlas. Además, trabajó con ella de manera fonética para que lograra grabarlas en el nuevo idioma. Según Estefan, la barranquillera demostró ser “inteligente, luchadora y trabajadora”, lo que facilitó el proceso. “Me senté con ella para hacerla fonéticamente a grabarla. Y le digo: ‘Tú ves que tú puedes, esto puede explotar’”, recordó.