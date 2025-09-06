Colombia

Presentadora de RCN confesó episodio de exclusión por parte de un jefe: “Me discriminó por mi edad”

La periodista y conductora agradeció al programa en el que se encuentra ahora por valorar su trayectoria y alertó sobre los perjuicios que genera la discriminación por edad dentro y fuera del medio televisivo

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La presentadora reveló que su
La presentadora reveló que su jefe anterior la discriminó por la edad - crédito @buendiacolombia/ Instagram

La presentadora y periodista colombiana María Mercedes Ruiz, actual conductora del matutino Buen día, Colombia en RCN, reveló públicamente haber sido víctima de discriminación laboral por edad en una experiencia profesional reciente.

La comunicadora expuso la situación a través de su cuenta de Instagram, sin precisar el nombre de la empresa, aunque relató de manera detallada el impacto que tuvo en su antiguo entorno de trabajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ruiz contó que, en esa compañía, uno de sus jefes fomentó un ambiente excluyente hacia empleados mayores, manifestando abiertamente mensajes como: “Las personas mayores estábamos sobrevaloradas y que no era justo porque ese lugar de trabajo merecía estar lleno de talento joven y con ideas nuevas”.

La presentadora calificó el trato recibido como “horrible” y señaló que este rechazo no solo se dirigía hacia ella, también hacia otros compañeros que superaban cierta edad, que comenzaron incluso a “reducirse” años para ajustarse a las demandas del superior.

El relato de la comunicadora
El relato de la comunicadora sobre exclusión en una empresa por ser mayor expone la persistencia de prejuicios y la urgencia de valorar la experiencia en los equipos profesionales - crédito @mariamercedesruiztv/ Instagram

“Finalmente, yo no le presté atención, pero sí hubo mucha gente que se dejó afectar y que, incluso, llegaba a ‘reducirse’ la edad para congraciar con ese personaje”, afirmó Ruiz. Calificó este fenómeno como edadismo, una forma de discriminación definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los prejuicios y estereotipos negativos sobre la edad, que afectan tanto a jóvenes como a personas mayores en el entorno laboral.

María Mercedes Ruiz, que regresó a la televisión después de cerca de una década apartada de la pantalla, valoró positivamente la oportunidad que le brindó RCN y se mostró agradecida de que el canal reconociera su trayectoria y experiencia: “Canal RCN me buscó por mi perfil y experiencia”, destacó. Frente a los comentarios en redes sociales que critican su edad (48 años). Ruiz fue contundente en su mensaje: “Todos nos vamos a envejecer, todos nos vamos a morir. No hay nadie hasta ahora que diga que es inmortal”.

La periodista reveló que un jefe prefería equipos jóvenes, lo que generó un ambiente hostil y llevó a varios empleados a ocultar su verdadera edad para evitar el rechazo - crédito @mariamercedesruiztv / Instagram

La presentadora también aseguró que el edadismo laboral no solo le ha afectado en lo personal, sino que representa un problema estructural que limita el bienestar, la salud mental y el desarrollo profesional de muchos trabajadores. Además, mencionó que la discriminación por edad priva a las empresas de talento y experiencia valiosos, reduciendo la diversidad intergeneracional necesaria para la innovación y el crecimiento.

Edadismo: la discriminación por edad que limita oportunidades y afecta la salud, según la OMS

El edadismo es una forma de discriminación basada en la edad de las personas. Se manifiesta en actitudes, comportamientos, estereotipos y políticas que tienden a marginar o excluir a individuos únicamente por su edad, afectando tanto a personas mayores como a jóvenes.

Según la OMS, el edadismo suele tomar tres formas principales: creencias y actitudes negativas hacia las personas mayores o jóvenes; prácticas discriminatorias hacia grupos por su edad; y políticas institucionales que perpetúan la discriminación etaria. La OMS advierte que estos prejuicios “pueden tener graves consecuencias adversas para la salud física y mental” y limitar el acceso al trabajo, la educación y la participación social de quienes lo padecen.

El edadismo también tiene impacto económico y social. Al excluir a personas mayores del entorno laboral o reducir sus oportunidades de crecimiento, se priva a las organizaciones y a la sociedad de una fuente de talento, experiencia y diversidad que puede aportar al desarrollo y la innovación. La OMS destaca que “el edadismo reduce la diversidad generacional, obstaculizando el intercambio de ideas y la resolución de problemas”, lo que afecta de forma directa la productividad y la calidad de vida en el lugar de trabajo.

Diversos organismos internacionales alertan que
Diversos organismos internacionales alertan que la discriminación por edad reduce la diversidad y limita las oportunidades laborales en todo el mundo - crédito Europa Press

Además, esta discriminación puede aumentar la presión sobre sistemas de salud y seguridad social, ya que afecta el bienestar y la autonomía de las personas mayores. La ONU ha lanzado campañas internacionales para concienciar sobre este problema y subrayar la necesidad de eliminar los estereotipos por edad en todos los entornos, enfatizando los derechos de las personas a vivir libres de discriminación, sin importar cuántos años tengan.

Temas Relacionados

María Mercedes Ruizedadismodiscriminación laboralBuen día ColombiaRCN Televisiónpresentadoras RCNColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Bloqueos indígenas en la vía Panamericana cumplen cinco días y paralizan al Cauca, afectando economía y movilidad

Por cuarto día consecutivo, comunidades indígenas mantienen bloqueada la vía Panamericana en el norte del Cauca, generando desabastecimiento, represamiento de vehículos y afectaciones al comercio, la educación y la salud en el suroccidente colombiano

Bloqueos indígenas en la vía

Abogado del colegio de Valeria Afanador afirmó que nunca se alteraron evidencias en la investigación de la desaparición de Valeria Afanador: “Nunca alteró, ni esconde evidencia”

El jurista confirmó que el cuidado de Valeria estaba a cargo de dos profesores del plantel, y tan pronto notaron que la niña no se encontraba en las instalaciones, activaron el respectivo proceso

Abogado del colegio de Valeria

Dos enfrentamientos armados en Antioquia y Bolívar dejan un muerto y un vehículo abandonado

La tensión en las comunidades crece mientras las autoridades buscan pistas sobre los responsables de los recientes hechos violentos.

Dos enfrentamientos armados en Antioquia

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”

El delantero colombiano se convirtió en pieza clave en la obtención de la Supercopa de Alemania tras su millonario traspaso desde el Liverpool

Excompañero de Luis Díaz en

Capturan a alias La M, segundo al mando de los Espartanos, en Buenaventura

La Armada Nacional detuvo en el barrio Pueblo Nuevo a alias La M, pieza clave en la estructura criminal que controla territorios y la canasta básica en la ciudad portuaria

Capturan a alias La M,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan los narcos”

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

ENTRETENIMIENTO

Maluma sorprende con un Ferrari

Maluma sorprende con un Ferrari que personalizó para su colección: esta es la millonada que cuesta

Sofía Avendaño apareció en evento de moda vestida de hombre: “Acepté el reto”

Hombre chino confesó que aprendió a hablar español viendo ‘Betty, la fea’: “Después de ver muchos episodios”

En imágenes| Los mejores momentos del concierto de Manuel Medrano en Bogotá: marcó el inicio de su gira internacional y el lanzamiento de un nuevo álbum

Claudia Bahamón conmovió a los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ con emotiva carta: “No estoy sola”

Deportes

Excompañero de Luis Díaz en

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”

El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia después de la clasificación al Mundial 2026: “El profe va en coche”

Así están los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España al término de la etapa 14

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

FIFA dedicó homenaje a James Rodríguez por clasificación al Mundial 2026: “Tuvo que esperar mucho para volver a sentirse él”