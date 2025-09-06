Johanna Fadul reveló lo que sucederá con su personaje Daniela en ‘Sin senos sí hay paraíso’

La interpretación de Daniela por parte de Johanna Fadul generó numerosas reacciones, sobre todo en redes sociales - crédito @josestebanmora_ / TikTok

Sin senos sí hay paraíso se ha consolidado como una de las producciones televisivas de mayor impacto en los últimos tiempos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, obteniendo reconocimiento por su trama audaz y un elenco de personajes que logró enganchar a públicos muy diversos durante sus tres temporadas.

La telenovela, transmitida por Telemundo, se caracterizó por abordar temáticas polémicas, situaciones límite y una galería de figuras complejas entre las que destacó la controversial Daniela Beltrán, hija de “La Diabla”.

La interpretación de Daniela por parte de Johanna Fadul generó numerosas reacciones, sobre todo en redes sociales, donde su papel de antagonista fue discutido ampliamente. La personalidad malintencionada y los actos despiadados del personaje traspasaron la pantalla, provocando que su desenlace, marcado por la muerte, se convirtiera en uno de los giros más recordados y debatidos de la tercera temporada.

Este acontecimiento, lejos de pasar inadvertido, desencadenó una ola de comentarios e incluso alimentó debates sobre la moralidad y las consecuencias dentro de la narrativa de la serie.

Contactada por Gustavo Bolívar

Durante una entrevista concedida a José Mora para el espacio Íntimo, Johanna Fadul abordó varios aspectos desconocidos del proceso de producción y el futuro de la telenovela.

En la conversación, la actriz confirmó que fue contactada para ser parte de una posible cuarta temporada, recibiendo la invitación directamente de Gustavo Bolívar, guionista y uno de los creadores de la serie.

“Si va, hay una temporada más de Sin senos. Si sé que se va a grabar en enero. El otro año empiezan grabaciones, de eso me enteré hace muy poco. A mí Gustavo Bolívar me habla hace dos años y me pregunta que si quiero volver a la novela. Yo la más feliz, pero sabía cómo iba a revivir a Daniela si ya estaba re contra muerta y él me dijo: “tú no te preocupes porque en la televisión, todo es posible”, expresó la actriz.

Según Fadul, Bolívar le consultó su disposición a regresar a la producción pese a la aparente imposibilidad dramática que suponía la muerte definitiva de su personaje, tranquilizándola luego con la frase: “En la televisión, todo es posible”.

No obstante, la realidad tras bambalinas resultó mucho más compleja. Aunque el entusiasmo inicial fue grande, la actriz relató que el proyecto sufrió varios contratiempos desde su planeación, señalando que, luego de las negociaciones gestionadas por su representante, la producción quedó suspendida por un periodo indefinido.

Reducción de presupuesto

Los motivos de la pausa estaban vinculados, entre otras razones, a cambios internos en Telemundo, como la reducción del presupuesto disponible para este tipo de proyectos y modificaciones estructurales en los libretos, los cuales, según le comunicaron, se desechaban para comenzar un nuevo proceso de escritura desde cero.

Al buscar respuestas claras, Johanna Fadul consultó directamente con la producción. Fue entonces cuando recibió la confirmación de que, en la actual restructuración de la historia, el personaje de Daniela Beltrán no sería reincorporado para la siguiente temporada.

Con franqueza, la actriz expresó su decepción, argumentando que la exclusión de Daniela era, en su opinión, un error estratégico dado el cariño que el público mantenía por el papel. Resaltó que continuamente recibía mensajes de seguidores solicitando el regreso de la antagonista a la trama, lo que refleja el gran arraigo que alcanzó entre los espectadores.

“Este año me empiezan a llegar los rumores. Yo fui a la fuente directa y hablé con el productor. Me dijo que Telemundo ya no tenía el presupuesto que tenía el año pasado, que los libretos que ya estaban escritos y que había hecho Gustavo, en los que yo iba, se deshicieron totalmente y se están volviendo a escribir”, dijo frente al programa digital.

Comentarios de los seguidores

Fadul explicó que consideraba a Daniela como un personaje con mucho contenido narrativo por explorar, capaz de aportar giros y nuevas líneas argumentales a la serie. Pese a la tristeza por la noticia, la artista se mostró profesional y abierta a posibles cambios, señalando que en el mundo de la televisión las circunstancias pueden modificarse en cualquier momento hasta el inicio de las grabaciones. Manifestó su pasión por la actuación y su satisfacción personal al interpretar papeles intensos que despiertan opiniones encontradas en la audiencia.

Por su parte, los fanáticos de la telenovela respondieron de inmediato a las declaraciones de la actriz. A través de comentarios en plataformas digitales, muchas personas expresaron su deseo de volver a ver a Daniela en pantalla.

Mensajes como “Amaría verte de nuevo” o “Me muero, ojalá volviera Daniela” ilustran el impacto emocional que logró el personaje y el nivel de conexión forjado con la audiencia. Otros seguidores añadieron que consideraban a Johanna la mejor opción para ese papel y que esperaban una segunda oportunidad, mostrándose inconformes ante la idea de una continuación sin su presencia.