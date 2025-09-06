Dos enfrentamientos armados en Antioquia y Bolívar dejan un muerto y un vehículo abandonado

Dos incidentes recientes involucraron a fuerzas militares y presuntos integrantes de organizaciones ilegales, generando preocupación entre residentes y reforzando operativos de seguridad en zonas clave del país - crédito Redes Sociales

Dos enfrentamientos armados recientes han puesto en alerta a las autoridades y comunidades de Antioquia y Bolívar, donde tropas del Ejército colombiano se enfrentaron a grupos ilegales en operativos separados.

En la vía San José de la Montaña-Hidroituango, en el norte de Antioquia, militares intercambiaron disparos con ocupantes de un vehículo sospechoso, mientras que en Santa Rosa del Sur, Bolívar, un presunto integrante del ELN perdió la vida tras un combate con las fuerzas estatales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channely en Facebook

Los incidentes, reportados por Caracol Radio y Diario de Oriente, reflejan la persistencia de la violencia armada en distintas regiones del país.

El primer incidente ocurrió pasadas las seis de la tarde del viernes, cuando uniformados del Ejército mantenían un puesto de control en la carretera que conecta San José de la Montaña con Hidroituango, un corredor estratégico frecuentado por grupos ilegales para desplazarse hacia localidades como San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango.

Dos incidentes recientes involucraron a fuerzas militares y presuntos integrantes de organizaciones ilegales, generando preocupación entre residentes y reforzando operativos de seguridad en zonas clave del país - crédito redes sociales / X

Según información de Caracol Radio, los militares detectaron un automóvil particular en el que viajaban tres hombres y les ordenaron detenerse para una inspección. Los ocupantes, en lugar de acatar la señal, abrieron fuego contra los soldados, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el lugar.

Durante el enfrentamiento, los atacantes, al verse superados, abandonaron el vehículo y huyeron a pie. El combate se prolongó varios minutos, pero no se reportaron heridos ni entre los uniformados ni entre los presuntos ilegales, de acuerdo con el reporte recogido por Caracol Radio.

La identidad del grupo armado involucrado en este hecho no ha sido confirmada por las autoridades. Residentes de la zona alertaron sobre la balacera, lo que generó preocupación en la comunidad local.

Tras el combate, el vehículo abandonado fue inspeccionado de inmediato para descartar la presencia de explosivos, dado que en fechas recientes se han registrado incidentes similares en áreas cercanas, como Valle de Toledo.

Al lugar acudió la policía judicial, que realizó una revisión exhaustiva del automóvil en busca de pistas que permitan identificar a los responsables y determinar su posible pertenencia a algún grupo ilegal. Las autoridades mantienen la investigación abierta y continúan recabando información sobre los hechos, según detalló el medio mencionado.

Los recientes enfrentamientos entre el Ejército y grupos ilegales en regiones clave evidencian los desafíos estructurales para la seguridad y la gobernabilidad en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda / EFE

En un segundo hecho, la Primera División del Ejército sostuvo un enfrentamiento con presuntos miembros del ELN en el corregimiento de La Marizosa, jurisdicción de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

De acuerdo con el reporte oficial citado por Diario de Oriente, el resultado del operativo fue la muerte de un presunto integrante de ese grupo armado. Este incidente se suma a la serie de acciones militares que buscan contener la presencia y actividades de organizaciones ilegales en la región.

La reacción de los habitantes de la vía San José de la Montaña-Hidroituango no se hizo esperar, ya que reportaron la balacera a las autoridades, reflejando la preocupación de la población ante la persistencia de hechos violentos en corredores utilizados por grupos armados para su movilidad.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, aún no se ha divulgado información sobre posibles hallazgos en el vehículo abandonado tras el enfrentamiento en Antioquia.

Subteniente Mejía Gutiérrez es trasladado a Bogotá tras ataque en Putumayo

El Ejército Nacional confirmó el traslado del subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez a Bogotá el 6 de septiembre de 2025, luego de que sufriera graves quemaduras durante una asonada en Putumayo, según informó la institución a través de su cuenta oficial.

Los soldados fueron trasladados de urgencia a un centro médico - crédito Ejército Nacional

El Hospital Militar Central detalló en un comunicado que el oficial ingresó el 5 de septiembre a las 4:15 p.m. y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo observación y tratamiento de un equipo médico multidisciplinario, con pronóstico reservado.

El centro hospitalario anunció que emitirá un nuevo parte médico el domingo 7 de septiembre, en el que actualizará la evolución de los pacientes. El ataque ocurrió el 3 de septiembre en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, durante una operación contra el narcotráfico. Miembros de la comunidad agredieron a tres soldados, a quienes rociaron con gasolina y prendieron fuego.

Dos de los heridos presentan quemaduras en el 30% de su cuerpo, mientras que Mejía Gutiérrez tiene afectaciones en el 75% de los tejidos.

La Fuerza Aérea Colombiana facilitó el traslado del subteniente desde un centro asistencial en Florencia, Caquetá, hasta la capital, asegurando la atención médica especializada y oportuna.

El Ejército Nacional confirmó el traslado del subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, al Hospital Militar Central, hombre que resultó gravemente herido en una asonada por parte de la comunidad en el departamento de Putumayo - crédito redes sociales/X

Los otros dos soldados heridos fueron remitidos al mismo hospital un día antes y, según el comunicado, han mostrado evolución satisfactoria y se encuentran hospitalizados en condiciones clínicas estables, bajo supervisión médica permanente.