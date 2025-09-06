Colombia

Dos enfrentamientos armados en Antioquia y Bolívar dejan un muerto y un vehículo abandonado

La tensión en las comunidades crece mientras las autoridades buscan pistas sobre los responsables de los recientes hechos violentos.

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Dos incidentes recientes involucraron a fuerzas militares y presuntos integrantes de organizaciones ilegales, generando preocupación entre residentes y reforzando operativos de seguridad en zonas clave del país - crédito Redes Sociales

Dos enfrentamientos armados recientes han puesto en alerta a las autoridades y comunidades de Antioquia y Bolívar, donde tropas del Ejército colombiano se enfrentaron a grupos ilegales en operativos separados.

En la vía San José de la Montaña-Hidroituango, en el norte de Antioquia, militares intercambiaron disparos con ocupantes de un vehículo sospechoso, mientras que en Santa Rosa del Sur, Bolívar, un presunto integrante del ELN perdió la vida tras un combate con las fuerzas estatales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channely en Facebook

Los incidentes, reportados por Caracol Radio y Diario de Oriente, reflejan la persistencia de la violencia armada en distintas regiones del país.

El primer incidente ocurrió pasadas las seis de la tarde del viernes, cuando uniformados del Ejército mantenían un puesto de control en la carretera que conecta San José de la Montaña con Hidroituango, un corredor estratégico frecuentado por grupos ilegales para desplazarse hacia localidades como San Andrés de Cuerquia, Toledo e Ituango.

Dos incidentes recientes involucraron a fuerzas militares y presuntos integrantes de organizaciones ilegales, generando preocupación entre residentes y reforzando operativos de seguridad en zonas clave del país - crédito redes sociales / X

Según información de Caracol Radio, los militares detectaron un automóvil particular en el que viajaban tres hombres y les ordenaron detenerse para una inspección. Los ocupantes, en lugar de acatar la señal, abrieron fuego contra los soldados, lo que desencadenó un intercambio de disparos en el lugar.

Durante el enfrentamiento, los atacantes, al verse superados, abandonaron el vehículo y huyeron a pie. El combate se prolongó varios minutos, pero no se reportaron heridos ni entre los uniformados ni entre los presuntos ilegales, de acuerdo con el reporte recogido por Caracol Radio.

La identidad del grupo armado involucrado en este hecho no ha sido confirmada por las autoridades. Residentes de la zona alertaron sobre la balacera, lo que generó preocupación en la comunidad local.

Tras el combate, el vehículo abandonado fue inspeccionado de inmediato para descartar la presencia de explosivos, dado que en fechas recientes se han registrado incidentes similares en áreas cercanas, como Valle de Toledo.

Al lugar acudió la policía judicial, que realizó una revisión exhaustiva del automóvil en busca de pistas que permitan identificar a los responsables y determinar su posible pertenencia a algún grupo ilegal. Las autoridades mantienen la investigación abierta y continúan recabando información sobre los hechos, según detalló el medio mencionado.

Los recientes enfrentamientos entre el
Los recientes enfrentamientos entre el Ejército y grupos ilegales en regiones clave evidencian los desafíos estructurales para la seguridad y la gobernabilidad en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda / EFE

En un segundo hecho, la Primera División del Ejército sostuvo un enfrentamiento con presuntos miembros del ELN en el corregimiento de La Marizosa, jurisdicción de Santa Rosa del Sur, Bolívar.

De acuerdo con el reporte oficial citado por Diario de Oriente, el resultado del operativo fue la muerte de un presunto integrante de ese grupo armado. Este incidente se suma a la serie de acciones militares que buscan contener la presencia y actividades de organizaciones ilegales en la región.

La reacción de los habitantes de la vía San José de la Montaña-Hidroituango no se hizo esperar, ya que reportaron la balacera a las autoridades, reflejando la preocupación de la población ante la persistencia de hechos violentos en corredores utilizados por grupos armados para su movilidad.

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, aún no se ha divulgado información sobre posibles hallazgos en el vehículo abandonado tras el enfrentamiento en Antioquia.

Subteniente Mejía Gutiérrez es trasladado a Bogotá tras ataque en Putumayo

El Ejército Nacional confirmó el traslado del subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez a Bogotá el 6 de septiembre de 2025, luego de que sufriera graves quemaduras durante una asonada en Putumayo, según informó la institución a través de su cuenta oficial.

Los soldados fueron trasladados de
Los soldados fueron trasladados de urgencia a un centro médico - crédito Ejército Nacional

El Hospital Militar Central detalló en un comunicado que el oficial ingresó el 5 de septiembre a las 4:15 p.m. y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo observación y tratamiento de un equipo médico multidisciplinario, con pronóstico reservado.

El centro hospitalario anunció que emitirá un nuevo parte médico el domingo 7 de septiembre, en el que actualizará la evolución de los pacientes. El ataque ocurrió el 3 de septiembre en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón, durante una operación contra el narcotráfico. Miembros de la comunidad agredieron a tres soldados, a quienes rociaron con gasolina y prendieron fuego.

Dos de los heridos presentan quemaduras en el 30% de su cuerpo, mientras que Mejía Gutiérrez tiene afectaciones en el 75% de los tejidos.

La Fuerza Aérea Colombiana facilitó el traslado del subteniente desde un centro asistencial en Florencia, Caquetá, hasta la capital, asegurando la atención médica especializada y oportuna.

El Ejército Nacional confirmó el traslado del subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, al Hospital Militar Central, hombre que resultó gravemente herido en una asonada por parte de la comunidad en el departamento de Putumayo - crédito redes sociales/X

Los otros dos soldados heridos fueron remitidos al mismo hospital un día antes y, según el comunicado, han mostrado evolución satisfactoria y se encuentran hospitalizados en condiciones clínicas estables, bajo supervisión médica permanente.

Temas Relacionados

Enfrentamientos armados en ColombiaEjército colombianoELNAntioquiaBolívarViolencia armadaColombia-Noticias

Más Noticias

Bloqueos indígenas en la vía Panamericana cumplen cinco días y paralizan al Cauca, afectando economía y movilidad

Por cuarto día consecutivo, comunidades indígenas mantienen bloqueada la vía Panamericana en el norte del Cauca, generando desabastecimiento, represamiento de vehículos y afectaciones al comercio, la educación y la salud en el suroccidente colombiano

Bloqueos indígenas en la vía

Abogado del colegio de Valeria Afanador afirmó que nunca se alteraron evidencias en la investigación de la desaparición de Valeria Afanador: “Nunca alteró, ni esconde evidencia”

El jurista confirmó que el cuidado de Valeria estaba a cargo de dos profesores del plantel, y tan pronto notaron que la niña no se encontraba en las instalaciones, activaron el respectivo proceso

Abogado del colegio de Valeria

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”

El delantero colombiano se convirtió en pieza clave en la obtención de la Supercopa de Alemania tras su millonario traspaso desde el Liverpool

Excompañero de Luis Díaz en

Capturan a alias La M, segundo al mando de los Espartanos, en Buenaventura

La Armada Nacional detuvo en el barrio Pueblo Nuevo a alias La M, pieza clave en la estructura criminal que controla territorios y la canasta básica en la ciudad portuaria

Capturan a alias La M,

Presentadora de RCN confesó episodio de exclusión por parte de un jefe: “Me discriminó por mi edad”

La periodista y conductora agradeció al programa en el que se encuentra ahora por valorar su trayectoria y alertó sobre los perjuicios que genera la discriminación por edad dentro y fuera del medio televisivo

Presentadora de RCN confesó episodio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Presentadora de RCN confesó episodio

Presentadora de RCN confesó episodio de exclusión por parte de un jefe: “Me discriminó por mi edad”

Maluma sorprende con un Ferrari que personalizó para su colección: esta es la millonada que cuesta

Sofía Avendaño apareció en evento de moda vestida de hombre: “Acepté el reto”

Hombre chino confesó que aprendió a hablar español viendo ‘Betty, la fea’: “Después de ver muchos episodios”

En imágenes| Los mejores momentos del concierto de Manuel Medrano en Bogotá: marcó el inicio de su gira internacional y el lanzamiento de un nuevo álbum

Deportes

Excompañero de Luis Díaz en

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”

El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia después de la clasificación al Mundial 2026: “El profe va en coche”

Así están los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España al término de la etapa 14

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

FIFA dedicó homenaje a James Rodríguez por clasificación al Mundial 2026: “Tuvo que esperar mucho para volver a sentirse él”