Álvaro Uribe dedicó irónico mensaje a Gustavo Petro por las cuentas que hizo de la venta de lechona en Japón

Luego de la publicación de Gustavo Petro exaltando la venta de lechona en la Expo Universal Osaka 2025, el expresidente y opositor Álvaro Uribe Vélez le replicó con ironía - crédito Presidencia - Juan Barreto/AFP

El presidente Gustavo Petro se encuentra adelantando una visita oficial a Japón, lugar en el que se desarrolla la Expo Universal Osaka 2025.

El mandatario pasó por el pabellón de la delegación colombiana, y en sus redes sociales aprovechó para exaltar con entusiasmo el protagonismo de la lechona tolimense que, en sus palabras, se convirtió en el plato más popular del evento internacional.

“El plato más famoso de toda la feria resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas”, aseguró el mandatario, haciendo comparaciones con otros platos más comunes en cuanto a opciones de comida rápida, como la hamburguesa, el perro caliente y el sándwich.

Comunicado oficial del presidente Gustavo Petro sobre la participación de Colombia en la Expo Osaka 2025, destacando la lechona y los productos nacionales - crédito Gustavo Petro/X

La afirmación, sin embargo, resulta difícil de sostener. Y es que, diez millones de toneladas equivalen a diez mil millones de kilos de carne, lo que representa una cifra altísima.

Eso no tardó en hacerse notorio en redes sociales, y motivó una reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que no dudó en ironizar al respecto.

En su cuenta de X, Uribe expresó: “Que los japoneses no vayan a pensar por las cuentas del Presidente que en Colombia somos diez millones de marranos”.

En sus redes sociales, el expresidente ironizó con las cuentas de Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

La publicación motivó reacciones en forma inmediata en redes sociales, entre quienes mostraron su afinidad con el expresidente, y quienes rechazaron su comentario.

“Nah ya con Iván Duque es suficiente”, “Que los japoneses no se vayan a enterar que un expte está condenado por bandido y además mandó a matar más de 6000 personas para maquillar seguridad”, “Este man mata hasta al sentido del humor”, “El Presi (@petrogustavo) dejando siempre en alto el nombre del país”, “La sacó del estadio mi presidente”, “Don Álvaro, estás intratable con tus trino”, fueron algunas de las respuestas más destacadas.

No es la primera vez que Petro apela a cifras desmesuradas, en particular durante su visita al país nipón. Poco antes, Petro aseguró que al pabellón colombiano ingresaron “1.300.000 millones de personas”, es decir, 1.3 billones de visitantes, lo que multiplica por más de 150 la población mundial.

Según las cifras aportadas por Procolombia, el dato real de asistentes es más modesto, reportando el paso de 1,3 millones de personas por el stand nacional en Osaka.

Como dejó en evidencia la publicación de Uribe Vélez, las declaraciones de Petro sobre las supuestas “10 millones de toneladas de lechona” y los “1.300.000 millones de visitantes” no pasaron desapercibidas en redes sociales.

Usuarios manifestaron su incredulidad y humor ante los números, algunos con comentarios que rápidamente se volvieron virales. Un usuario incluso expresó a modo de broma: “De verdad usted me está diciendo que se vendieron 10 millones de toneladas de lechona? Ya no necesitamos reforma tributaria”, haciendo referencia a la propuesta presentada al legislativo para equilibrar las finanzas del Estado de cara a 2026.

Álvaro Uribe se pronunció por enfrentamiento entre Petro y alcaldes

crédito @AlvaroUribeVel/X

El viaje de los alcaldes de las cinco ciudades más importantes de Colombia a Washington, Estados Unidos el 7 de septiembre de 2025, con el fin de interceder ante el gobierno norteamericano en aras de evitar la posible descertificación del país en su lucha contra el narcotráfico, generó una airada respuesta de Petro en su cuenta de X, asegurando que “no están autorizados para representar a Colombia”, según escribió en la mañana del viernes 5 de septiembre.

A raíz de la respuesta de Petro a los cinco alcaldes (de Bogotá, Carlos Fernando Galán; Medellín, Federico Gutiérrez; Cali, Alejandro Eder; Barranquilla, Alejandro Char, y Cartagena, Dumek Turbay), una vez más el expresidente se pronunció interpelando al mandatario, con un mensaje advirtiendo de lo que deberá hacer el próximo presidente de la República, una vez se celebren los comicios electorales en 2026.

“El próximo Gobierno deberá construir buenas relaciones institucionales con alcaldes y gobernadores sin importar orígenes políticos”, indicó.

crédito @AlvaroUribeVel/X

Según reportaron los propios mandatarios locales en sus cuentas oficiales, durante su estancia en Washington sostendrán reuniones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos, miembros del Congreso y representantes de organizaciones internacionales.