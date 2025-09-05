Colombia

Video: momento exacto de la explosión de carro bomba en la Escuela Militar de Aviación en Cali

Siete muertos y setenta heridos dejó este atentado terrorista perpetrado por el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc, como reacción a operaciones militares adelantadas en el Cañón del Micay, Cauca

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
Atentado frente a la Base
Atentado frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali - crédito captura de pantalla redes sociales/X

El 21 de agosto de 2025, Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, vivió uno de los momentos de violencia más atemorizantes de los últimos tiempos.

En horas de la tarde de ese día, un camión cargado con explosivos fue detonado frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, y dejó siete fallecidos y más de setenta personas heridas.

En las imágenes de video que fueron captadas por una cámara de seguridad que se encuentra en diagonal al lugar de la detonación, se observa cómo el vehículo es parqueado a un costado de la vía, su conductor desciende de él, corre para cruzar la avenida, y en medio del alto flujo vehicular del momento, segundos después se produce la explosión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Varias personas se encontraban aparcadas a pocos metros del automóvil en ambos sentidos. En el lugar del circuito de videovigilancia se ve cómo entran y salen motocicletas, al parecer, al ser un lugar de alto flujo, hasta donde llegó la onda explosiva y cortó la grabación.

El atentado terrorista se le atribuyo al Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc, como reacción a operaciones militares adelantadas en el Cañón del Micay, Cauca.

En otro de los videos que circularon por las redes se ve cómo un ciudadano desde la parte alta alcanza a grabar el momento exacto de la explosión y se comienza a formar una nube espesa color negra en el cielo, sin percatarse de que había sido este acto de barbarie.

En Facebook, fue momentos después de la detonación, cuando un ciudadano que está cerca al lugar empezó a grabar los daños de la detonación, a ciudadanos heridos pidiendo ayuda, mientras que otros, sin vida, habían quedado en medio de las vías, ya que se transportaban en motos o vehículos de transporte público, escenarios de los que resultaron algunas víctimas mortales.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto de las explosiones ocurridas cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali - crédito redes sociales/X

La logística detrás del atentado

Según información revelada por inteligencia del hecho, los dos camiones cargados de este material —porque uno de ellos no alcanzó a ser activado— recorrieron aproximadamente 400 kilómetros desde el departamento del Cauca hasta Santiago de Cali.

Presuntamente, se pretendía estacionar los automotores al frente de las instalaciones de la institución y hacer la detonación en uno de los cambios del semáforo que se encuentra en la avenida. Al parecer, el segundo vehículo, que también estaba cargado con cilindro con amonal, no logró ser activado porque su mecanismo de detonación falló.

Teniendo en cuenta estos artefactos que quedaron a campo abierto exponiendo a la ciudadanía a una nueva tragedia, la mañana del 22 de agosto, la alcaldía de la ciudad confirmó que la carga iba a ser detonada de manera controlada en la Base Aérea de Cali.

En tota fueron dos camiones
En tota fueron dos camiones lo que transportaban los cilindros, que según el relato del comerciante, fueron arrojados uno a uno - crédito red social Facebook

Temas Relacionados

VideoAtentado en CaliBase aéreaMarco Fidel SuárezDisidencias de las FarcColombia-Noticias

Más Noticias

Cayó dentista venezolano que abusó de una menor de edad durante consulta odontológica, en Bogotá

El procesado enfrenta imputaciones por acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado, cargos ante los cuales no aceptó responsabilidad

Cayó dentista venezolano que abusó

Flavia Dos Santos explica por qué los padres deben hablar con sus hijos sobre el origen de los bebés y cuáles con los tips para hacerlo: “Tenemos que enseñarles”

La sexóloga brasileña insistió en el programa ‘Mujeres sin filtro’ en la importancia que las familias sean honestas y claras al abordar la llegada de los bebés con los más pequeños

Flavia Dos Santos explica por

Resultados el Dorado Mañana de hoy 5 de septiembre: los últimos números ganadores

Este viernes se llevó a cabo el último sorteo matutino de la lotería El Dorado. Conoce los números y la combinación ganadora de hoy

Resultados el Dorado Mañana de

Revelaron conversaciones de los docentes del colegio de Valeria Afanador: así fueron las primeras horas tras la desaparición de la niña

Los chats reflejan la creciente preocupación del personal mientras intentaban localizar a la menor, que finalmente fue encontrada sin vida 18 días después en las cercanías del río Frío, en Cajicá

Revelaron conversaciones de los docentes

Frisby no se rinde: la reconocida empresa colombiana anunció nueva etapa en su conflicto legal para recuperar su marca en España

Aunque las partes intentaron una negociación amigable, las conversaciones no condujeron a un acuerdo, lo que provocó la reanudación del proceso judicial

Frisby no se rinde: la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Flavia Dos Santos explica por

Flavia Dos Santos explica por qué los padres deben hablar con sus hijos sobre el origen de los bebés y cuáles con los tips para hacerlo: “Tenemos que enseñarles”

Carolina Sabino estalló contra los ataques por su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Han convertido esto en un basurero de odio”

Karol G paralizó el tráfico con sus fans de São Paulo durante un encuentro callejero previo a su show en la NFL: “Muito obrigada”

Mario Yepes dedicó emotivo mensaje a Caterin Escobar tras su salida de ‘MasterChef Celebrity’: “Se va lo más hermoso”

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

Deportes

Así reaccionó la prensa deportiva

Así reaccionó la prensa deportiva del país tras la clasificación de la selección Colombia al Mundial: “El triunfalismo no puede tapar la mediocridad”

Dayro Moreno le dejó razón a Néstor Lorenzo tras pocos minutos en el partido Colombia vs. Bolivia: “Por eso estamos en el Mundial”

Luis Díaz ya no es el goleador de las Eliminatorias Sudamericanas: así quedó la tabla tras la clasificación de Colombia al Mundial

Ramón Jesurún, presidente de la FCF, reveló detalles del proceso de lo que se viene para la selección Colombia y la duda de que haya sido la última eliminatoria de James: “ha sido un prototipo de ídolo y de imagen y de liderazgo”

Etapa 13 de la Vuelta a España: João Almeida ganó en L’Angliru y Egan Bernal se mantuvo como el mejor colombiano en la general