Video: momento exacto de la explosión de carro bomba en la Escuela Militar de Aviación en Cali

Atentado frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali - crédito captura de pantalla redes sociales/X

El 21 de agosto de 2025, Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, vivió uno de los momentos de violencia más atemorizantes de los últimos tiempos.

En horas de la tarde de ese día, un camión cargado con explosivos fue detonado frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, y dejó siete fallecidos y más de setenta personas heridas.

En las imágenes de video que fueron captadas por una cámara de seguridad que se encuentra en diagonal al lugar de la detonación, se observa cómo el vehículo es parqueado a un costado de la vía, su conductor desciende de él, corre para cruzar la avenida, y en medio del alto flujo vehicular del momento, segundos después se produce la explosión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Varias personas se encontraban aparcadas a pocos metros del automóvil en ambos sentidos. En el lugar del circuito de videovigilancia se ve cómo entran y salen motocicletas, al parecer, al ser un lugar de alto flujo, hasta donde llegó la onda explosiva y cortó la grabación.

El atentado terrorista se le atribuyo al Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las Farc, como reacción a operaciones militares adelantadas en el Cañón del Micay, Cauca.

En otro de los videos que circularon por las redes se ve cómo un ciudadano desde la parte alta alcanza a grabar el momento exacto de la explosión y se comienza a formar una nube espesa color negra en el cielo, sin percatarse de que había sido este acto de barbarie.

En Facebook, fue momentos después de la detonación, cuando un ciudadano que está cerca al lugar empezó a grabar los daños de la detonación, a ciudadanos heridos pidiendo ayuda, mientras que otros, sin vida, habían quedado en medio de las vías, ya que se transportaban en motos o vehículos de transporte público, escenarios de los que resultaron algunas víctimas mortales.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto de las explosiones ocurridas cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali - crédito redes sociales/X

La logística detrás del atentado

Según información revelada por inteligencia del hecho, los dos camiones cargados de este material —porque uno de ellos no alcanzó a ser activado— recorrieron aproximadamente 400 kilómetros desde el departamento del Cauca hasta Santiago de Cali.

Presuntamente, se pretendía estacionar los automotores al frente de las instalaciones de la institución y hacer la detonación en uno de los cambios del semáforo que se encuentra en la avenida. Al parecer, el segundo vehículo, que también estaba cargado con cilindro con amonal, no logró ser activado porque su mecanismo de detonación falló.

Teniendo en cuenta estos artefactos que quedaron a campo abierto exponiendo a la ciudadanía a una nueva tragedia, la mañana del 22 de agosto, la alcaldía de la ciudad confirmó que la carga iba a ser detonada de manera controlada en la Base Aérea de Cali.

En tota fueron dos camiones lo que transportaban los cilindros, que según el relato del comerciante, fueron arrojados uno a uno - crédito red social Facebook