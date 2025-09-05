Primer tren del metro de Bogotá causó gigantesco trancón entre Cartagena y Barranquilla

El convoy ferroviario, acompañado por un amplio despliegue de seguridad, sorprendió a conductores y evidenció el avance del ambicioso proyecto de movilidad urbana que transformará el transporte en la capital - crédito @MetroBogota / x

Un inusual embotellamiento sorprendió a los conductores que transitaban la Vía del Mar, la carretera que une Cartagena con Barranquilla, durante la mañana del viernes 5 de septiembre.

La razón detrás de la congestión fue el inicio del traslado del primer tren del Metro de Bogotá, un acontecimiento que marca un hito en la infraestructura de transporte de la capital colombiana y que movilizó un amplio operativo de seguridad, según informó El Universal.

La concesión Ruta Costera, responsable de la operación y mantenimiento de la vía, explicó a El Universal que el tráfico pesado se originó por el desplazamiento del convoy ferroviario, que avanzaba escoltado por la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ministerio de Defensa.

El paso del tren, transportado en un convoy de grandes dimensiones, obligó a reducir la velocidad y generó largas filas de vehículos, lo que tomó por sorpresa a numerosos usuarios que desconocían el motivo del “monumental trancón”.

El tren protagonista de este operativo llegó al puerto de Cartagena el 2 de septiembre, procedente de China. Se trata de una unidad compuesta por seis vagones, identificada con el número 10106 y decorada con los colores rojo y amarillo, en alusión a la bandera de Bogotá.

Cada tren de la futura línea tendrá capacidad para trasladar hasta 1.800 pasajeros, y el plan contempla la llegada de un total de treinta trenes, todos a través del puerto cartagenero.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, confirmó a El Universal que los 29 trenes restantes arribarán de manera escalonada hasta octubre de 2026.

Leónidas Narváez, gerente del Metro de Bogotá, detalló que actualmente se encuentran en construcción 17 trenes y que el cronograma prevé la llegada de dos o tres trenes por mes, aunque en lo que resta del año podrían arribar hasta cinco unidades adicionales.

Las primeras pruebas del sistema están programadas para mayo de 2026, y los ensayos continuarán hasta 2027, cuando se espera culminar esta fase fundamental del proyecto.

El despliegue logístico y de seguridad para el traslado del tren incluyó la participación coordinada de la Policía Nacional, la Armada de Colombia y el Ministerio de Defensa, quienes acompañaron el convoy desde su salida del puerto. Este operativo buscó garantizar tanto la integridad del tren como la seguridad de los usuarios de la vía, en un trayecto que representa el primer paso visible hacia la materialización del Metro de Bogotá.

Entre los conductores afectados por la congestión, la reacción predominante fue la sorpresa y la incertidumbre. Muchos manifestaron a El Universal que desconocían la causa del tráfico, mientras otros expresaron su expectativa ante el avance de una obra largamente esperada por la ciudad.

El proyecto del Metro de Bogotá, considerado uno de los más ambiciosos en materia de movilidad urbana en Colombia, avanza así con la llegada de su primer tren y la puesta en marcha de un cronograma que prevé la incorporación gradual de las demás unidades.

El inicio de las pruebas técnicas y la llegada de los siguientes trenes marcan el ritmo de una transformación que busca aliviar el transporte en la capital.

Con el primer tren en camino y el acompañamiento de las autoridades, el Metro de Bogotá inicia una nueva etapa hacia su integración en la ciudad, mientras crece la expectativa entre los habitantes que esperan la llegada de este sistema de transporte a la capital.

Carlos Fernando Galán celebra la llegada del metro: “Por fin llegó el primer tren del metro de Bogotá después de ochenta y tres años de estar esperando”

La travesía, que se extendió durante 30 días, incluyó exhaustivas pruebas técnicas y dinámicas antes de la salida desde el puerto de Qingdao.

Así celebró la llegada de los seis vagones al puerto de Cartagena - crédito @CarlosFGalan/X

Cada vagón fue descargado en un proceso de 8 horas, nacionalizado y preparado para su traslado a Bogotá en un convoy especial escoltado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

El recorrido terrestre prevé el paso por Santa Marta, Bosconia, San Alberto, Puerto Boyacá, Guaduas y Villeta, hasta el ingreso a la ciudad por la calle 13. El alcalde Carlos Fernando Galán celebró el arribo a través de sus redes sociales, donde publicó: “Por fin llegó el primer tren del metro de Bogotá después de ochenta y tres años de estar esperando”. El gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, detalló que el tren recibido corresponde a la Línea 1 y está compuesto por seis vagones, identificados con los números correspondientes a la primera unidad.