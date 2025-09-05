Colombia

Hospital Militar Central dio un nuevo reporte sobre los soldados incinerados vivos en Putumayo: esto se sabe

Los uniformados fueron trasladados desde Caquetá a Bogotá, donde reciben atención especializada

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Uno de los soldados está
Uno de los soldados está en estado crítico - crédito composición fotográfica Infobae

El 3 de septiembre de 2025, tropas de la Brigada 27 del Ejército Nacional desplegaron un operativo en Siloé, con el objetivo de desmantelar un laboratorio clandestino dedicado a la producción de pasta base de coca.

Sin embargo, la presencia de los soldados en el territorio provocó una reacción violenta de un grupo de civiles, que bajo presión e instrumentalización de los Comandos de la Frontera (CDF), vinculados a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, se enfrentaron a los uniformados. Durante la asonada, los victimarios rociaron gasolina sobre un soldado y un subteniente, para luego prenderles fuego, lo que provocó quemaduras de gravedad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Ejército Nacional denuncia violación de
Ejército Nacional denuncia violación de Derechos Humanos y anuncia acciones legales tras agresión a soldados - crédito Ejército Nacional

La rápida intervención de los compañeros de las víctimas permitió su evacuación hacia la ciudad de Florencia, departamento de Caquetá, donde recibieron atención médica especializada. Después, fueron remitidos al Hospital Militar Central de Bogotá.

La situación de los heridos fue descrita como crítica debido a la severidad de las lesiones sufridas.

Tras un día de registrarse el hecho, la entidad hospitalaria emitió un comunicado dirigido a la opinión pública sobre el estado de los soldados. Según el reporte, del 5 de septiembre de 2025, el subteniente Miguel Angel Mejía Gutiérrez se encuentra bajo observación de un equipo multidisciplinario ,con pronóstico reservado.

Los uniformados fueron trasladados desde
Los uniformados fueron trasladados desde Caquetá a Bogotá, donde reciben atención especializada - crédito Hospital Militar Central

“El Hospital Militar Central se permite informar a la opinión pública que el día de hoy 05 de septiembre a las 16:15, ingresó a nuestras instalaciones, el Subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, quien se encuentra en la Unidad de Cuidado Intensivo, en estado crítico y bajo observación estrecha y tratamiento por parte de un equipo médico multidisciplinario; con pronóstico reservado”, dice el documento.

Mientras que los otros dos soldados heridos permanecen en condiciones clínicas estables, recuperándose de manera satisfactoria: “Informamos que los dos soldados profesionales que ingresaron el día de ayer han presentado evolución satisfactoria y actualmente se encuentran hospitalizados en pisos, en condiciones clínicas estables, requiriendo supervisión médica permanente”.

El próximo reporte sobre la evolución de los uniformados se entregará el domingo 7 de septiembre.

“El Hospital Militar Central, en su condición de Reserva Estratégica de la Nación, continúa brindando atención de alta complejidad, disponiendo de todas sus capacidades técnicas, científicas y de infraestructura al servicio de nuestros Usuarios. Esta entidad hospitalaria estará informando sobre la evolución de los pacientes en un nuevo comunicado, que será emitido en las próximas 48 horas”, concluye el comunicado.

Comisionado de Paz condenó ataque a militares en Putumayo

Comisionado de Paz condenó ataque
Comisionado de Paz condenó ataque a militares en Putumayo- crédito @AlirioUribeMuoz/X

La oficina del Consejero Comisionado de Paz, bajo la dirección de Otty Patiño, emitió un comunicado en el que calificó el ataque como “atroz” y lo definió como un crimen que atenta contra los procesos de paz en la región.

El despacho instó a las autoridades judiciales a identificar y sancionar a los responsables, y rechazó las “atribuciones vagas e irresponsables” que buscan culpar a la comunidad rural de Villagarzón. Según el comunicado, “la población no puede ser estigmatizada por estos hechos violentos”.

El pronunciamiento oficial reafirmó su disposición de seguir los lineamientos de la Paz Total de Petro. “Reafirmamos nuestra vocación de paz de la mano del pueblo, de nuestra fuerza pública y de las instituciones judiciales. La ‘paz total’ que prometió el presidente Petro no se rinde ante ningún ataque”.

Además, la oficina de paz destacó la respuesta inmediata de la delegación liderada por Armando Novoa y el rechazo expresado por la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura que agrupa a los Comandos de la Frontera.

De igual manera, la oferta de una recompensa de $200 millones por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque contra dos militares en Villagarzón, Putumayo, marcó la respuesta inmediata del Ministerio de Defensa tras un episodio que sacudió a la opinión pública colombiana. El propio Pedro Arnulfo Sánchez, titular de la cartera, anunció la medida y subrayó que el Gobierno no permitirá que este tipo de delitos quede sin castigo.

Temas Relacionados

Soldados quemados en PutumayoHospital Militar CentralEjército NacionalPutumayoEstado de saludColombia-Noticias

Más Noticias

Aclararon si se fue la luz en el aeropuerto El Dorado de Bogotá este viernes, tras reporte de viajeros

Usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por la situación de aparente falta del servicio de luz. Infobae Colombia pudo confirmar que la rápida intervención de equipos técnicos permitió recuperar el fluido eléctrico en las zonas comerciales afectadas

Aclararon si se fue la

Campesino no ocultó su indignación con Petro por querer aumentar el precio de la gasolina: “¿Será que soy multimillonario o qué? Yo no sabía”

Los colombianos han rechazado en forma contundente la nueva propuesta del jefe de Estado para terminar de financiar el Presupuesto General de la Nación

Campesino no ocultó su indignación

La selección Colombia ahora pone la mirada en el sorteo del Mundial 2026: esto necesita para ser cabeza de grupo

El combinado nacional conocerá su camino en el certamen el próximo 5 de diciembre en Estados Unidos, donde la FIFA dará a conocer los bombos y cómo se organizarán

La selección Colombia ahora pone

Se filtró “Trionda”, el balón con el que se jugará la Copa del Mundo en 2026

Se espera que su precio estimado sea de 170 dólares en el mercado internacional, es decir, alrededor de 680 mil pesos colombianos

Se filtró “Trionda”, el balón

Salario mínimo 2026: Dane reveló dato de inflación de agosto, importante para la concertación entre empresarios y trabajadores

La inflación es uno de los factores determinantes en el aumento del salario, pues mide la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores

Salario mínimo 2026: Dane reveló
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Jhon Alex Castaño no se

Jhon Alex Castaño no se quedó callado y enfrentó a locutora de radio en plena entrevista: “No estoy mal y no pelearé con una niña”

Esta es la mujer detrás de ‘La Colegiala’: el amor adolescente de Silvestre Dangond, una historia real

Estas son las series de moda en Netflix Colombia hoy

Top de las mejores películas de Netflix en Colombia

Cambio extremo de Miss Casanare en Miss Universe, así se ve: es una de las candidatas favoritas para llevarse el certamen

Deportes

La selección Colombia ahora pone

La selección Colombia ahora pone la mirada en el sorteo del Mundial 2026: esto necesita para ser cabeza de grupo

Se filtró “Trionda”, el balón con el que se jugará la Copa del Mundo en 2026

América y Deportivo Cali “calentaron” el clásico vallecaucano: los rivales se recordaron descensos y títulos con curiosos mensajes

América quiere ganarle al Deportivo Cali como sea: Tulio Gómez abrió la chequera con jugoso premio para sus jugadores

Selección Colombia buscará revancha más de 30 años después del último Mundial jugado en Norteamérica