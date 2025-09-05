Cayó ‘Cartulina’, señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa en San José del Guaviare: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Chicangana y su esposa sobrevivieron al ataque sicarial el 5 de julio de 2025 - crédito Policía Nacional y Gustavo Chicangana / X

La mañana del viernes 5 de septiembre de 2025 se confirmó por parte del director de la Policía Nacional de Colombia, el brigadier general Carlos Fernando Triana, la captura del presunto autor intelectual del atentado que sufrió el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, Ana Milena Torres, que sobrevivieron a un ataque armado el 5 de julio de 2025 en hechos reportados en San José del Guaviare (sur del país).

La operación que se llevó a cabo de manera conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, dio con la detención en el mismo municipio ubicado en el departamento de Guaviare, de Manuel Cantuni Arias, conocido como alias Cartulina.

El hombre es señalado como el coordinador del ataque que dos sicarios perpetraron contra el periodista y su esposa, que sin pensarlo, se abalanzó sobre el cuerpo de su compañero de vida para protegerlo.

Según la investigación, Cantuni Arias se desempeñaba como articulador criminal del bloque Jorge Suárez Briceño, estructura perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá (cuyo nombre de pila es Alexánder Díaz Mendoza).

El general Carlos Fernando Triana confirmó la captura de "Cartulina" a través de su cuenta de X la mañana del viernes 5 de septiembre de 2025 - crédito @DirectorPolicia/X

De acuerdo con los reportes oficiales, “‘Cartulina’ habría contratado al sicario, capturado en tiempo récord por la Policía Nacional, así como de suministrarle la motocicleta y el arma utilizadas en el atentado”, precisó el mensaje del general Triana en su cuenta de X (@DirectorPolicia).

El ataque se registró dos meses atrás Chicangana y su esposa fueron víctimas de un atentado sicarial que puso en riesgo sus vidas. Por este caso ya fueron detenidas dos personas, y ahora suman tres con el arresto de Cantuni Arias.

El sicario señalado de ejecutar la acción violenta fue capturado días después del hecho, en lo que las autoridades calificaron como un resultado expedito de sus labores de investigación y seguimiento.

La captura de alias ‘Cartulina’ representa un avance en el esclarecimiento de los hechos y constituye un golpe a las estructuras criminales que atentan contra la libertad de prensa y la seguridad de los comunicadores en Colombia.

crédito Policía Nacional

A su vez, las autoridades reiteraron su compromiso de seguir investigando a los responsables intelectuales y materiales de ataques contra periodistas, considerados como graves atentados contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

El caso sigue en proceso judicial mientras las autoridades profundizan las indagaciones para establecer todos los detalles y posibles vínculos relacionados con el atentado.

Por último, el general Triana resaltó que la colaboración ciudadana y los trabajos de inteligencia permitieron la identificación y captura del presunto coordinador del atentado.