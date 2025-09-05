Colombia

Cayó ‘Cartulina’, señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa en San José del Guaviare: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Con la captura de Manuel Cantuni Arias, ya son tres los detenidos por los hechos que se presentaron en la capital de Guaviare, en la que resultaron heridos Chicangana y su esposa Ana Milena Torres

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Chicangana y su esposa sobrevivieron
Chicangana y su esposa sobrevivieron al ataque sicarial el 5 de julio de 2025 - crédito Policía Nacional y Gustavo Chicangana / X

La mañana del viernes 5 de septiembre de 2025 se confirmó por parte del director de la Policía Nacional de Colombia, el brigadier general Carlos Fernando Triana, la captura del presunto autor intelectual del atentado que sufrió el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, Ana Milena Torres, que sobrevivieron a un ataque armado el 5 de julio de 2025 en hechos reportados en San José del Guaviare (sur del país).

La operación que se llevó a cabo de manera conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, dio con la detención en el mismo municipio ubicado en el departamento de Guaviare, de Manuel Cantuni Arias, conocido como alias Cartulina.

El hombre es señalado como el coordinador del ataque que dos sicarios perpetraron contra el periodista y su esposa, que sin pensarlo, se abalanzó sobre el cuerpo de su compañero de vida para protegerlo.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channely en Facebook

Según la investigación, Cantuni Arias se desempeñaba como articulador criminal del bloque Jorge Suárez Briceño, estructura perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá (cuyo nombre de pila es Alexánder Díaz Mendoza).

El general Carlos Fernando Triana
El general Carlos Fernando Triana confirmó la captura de "Cartulina" a través de su cuenta de X la mañana del viernes 5 de septiembre de 2025 - crédito @DirectorPolicia/X

De acuerdo con los reportes oficiales, “‘Cartulina’ habría contratado al sicario, capturado en tiempo récord por la Policía Nacional, así como de suministrarle la motocicleta y el arma utilizadas en el atentado”, precisó el mensaje del general Triana en su cuenta de X (@DirectorPolicia).

El ataque se registró dos meses atrás Chicangana y su esposa fueron víctimas de un atentado sicarial que puso en riesgo sus vidas. Por este caso ya fueron detenidas dos personas, y ahora suman tres con el arresto de Cantuni Arias.

El sicario señalado de ejecutar la acción violenta fue capturado días después del hecho, en lo que las autoridades calificaron como un resultado expedito de sus labores de investigación y seguimiento.

La captura de alias ‘Cartulina’ representa un avance en el esclarecimiento de los hechos y constituye un golpe a las estructuras criminales que atentan contra la libertad de prensa y la seguridad de los comunicadores en Colombia.

crédito Policía Nacional

A su vez, las autoridades reiteraron su compromiso de seguir investigando a los responsables intelectuales y materiales de ataques contra periodistas, considerados como graves atentados contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

El caso sigue en proceso judicial mientras las autoridades profundizan las indagaciones para establecer todos los detalles y posibles vínculos relacionados con el atentado.

Por último, el general Triana resaltó que la colaboración ciudadana y los trabajos de inteligencia permitieron la identificación y captura del presunto coordinador del atentado.

Temas Relacionados

Atentado a periodistaGustavo ChicanganaCaptura en San José del GuaviareAlias CartulinaManuel Cantuni AriasDisidencias de las FarcAlias CalarcáBloque Jorge Suárez BriceñoColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 13 de la Vuelta a España EN VIVO HOY: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

El atractivo principal de la jornada que partirá desde Cabezón de la Sal será el mítico puerto fuera de categoría en L’Angliru, que tiene 12,4 kilómetros de recorrido y una inclinación al 9,8 %

Etapa 13 de la Vuelta

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

Matías, primogénito de la presentadora, participó en el ingreso protocolario con Samuel, hijo del capitán colombiano, durante el partido en el estadio Metropolitano

Hijo mayor de Carolina Cruz

Mujer de 78 años murió tras ser arrollada por motociclista en la avenida Caracas, en el sur de Bogotá: estos fueron los hechos

La familia de la víctima denuncia la irrresponsabilidad de la conductora implicada y exige a las autoridades la instalación de reductores de velocidad ante la alta siniestralidad del sector

Mujer de 78 años murió

Nuevo ataque con drones en zona rural de Jamundí, Valle, dejó tres civiles heridos

Según los testigos, el explosivo lanzado, al parecer, por las Farc cayó sobre una casa e hirió a sus ocupantes, en la vereda La Pradera

Nuevo ataque con drones en

Gremio de restaurantes hizo un llamado a reforzar la inocuidad alimentaria: qué es y por qué es importante

El llamado de Acodrés plantea la necesidad de superar la competencia individual para adoptar un enfoque solidario, donde la protección de la salud pública y la confianza sean prioritarias en todos los procesos

Gremio de restaurantes hizo un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Camión de reconocida marca de

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

Atentado terrorista contra un helicóptero que dejó 13 policías muertos en Amalfi, Antioquia fue realizado por el ELN: el mismo grupo terrorista confirmó el ataque

ENTRETENIMIENTO

Hijo mayor de Carolina Cruz

Hijo mayor de Carolina Cruz y Lincoln Palomeque acompañó a James Rodríguez a cantar el himno nacional en el partido Colombia vs. Bolivia: “Con la manito en el pecho”

De Ryan Castro a Maluma y Melissa Martínez: así celebraron los famosos colombianos la victoria de la Selección Colombia ante Bolivia

Blessd inunda el ranking Spotify en Colombia con sus éxitos: las 10 canciones más sonadas este día

Aida Victoria Merlano sorprendió con cambio de look, asegurando que lo hizo para “cerrar ciclos”

Andrea Tovar habló sobre su divorcio y su regreso a las pantallas colombianas en Miss Universe Colombia: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”

Deportes

Etapa 13 de la Vuelta

Etapa 13 de la Vuelta a España EN VIVO HOY: los ciclistas colombianos llegan a la cima del L’Angliru

Néstor Lorenzo envió su mensaje tras la clasificación al Mundial: “Gracias a la gente que apoyó, y a los que no, estoy tranquilo”

Así se despidió James Rodríguez del Metropolitano tras clasificar al Mundial de Fútbol: el capitán lloró y se quedó solo en medio de la cancha

Con particular coreografía: estas son las imágenes de la celebración de los jugadores de la selección Colombia por su paso al Mundial 2026 en Norteamérica

Una medida de la FIFA dificultaría el acceso a las entradas para el Mundial de Norteamérica 2026: tome nota