Colombia

Mujeres denunciaron procedimientos médicos abusivos en examen de ingreso al Ejército: “Nos generó vergüenza y angustia”

Una serie de relatos presentados ante las autoridades detalló que las evaluaciones practicadas por un médico incluyeron tocamientos y revisiones íntimas sin explicación ni permiso, lo que motivó una investigación oficial

Guardar
Google icon
Imagen de referencia. Al menos 70 aspirantes mujeres al Ejército Nacional en Popayán denunciaron prácticas médicas sin consentimiento durante exámenes de ingreso - crédito Ejército Nacional
Imagen de referencia. Al menos 70 aspirantes mujeres al Ejército Nacional en Popayán denunciaron prácticas médicas sin consentimiento durante exámenes de ingreso - crédito Ejército Nacional

Al menos 70 mujeres que se presentaron el 14 y 15 de mayo a los exámenes de ingreso del segundo contingente de 2026 del Ejército Nacional en Popayán denunciaron ante las autoridades que fueron sometidas a procedimientos médicos abusivos y sin consentimiento, un señalamiento que abrió preguntas sobre si esas valoraciones se ajustaron a los protocolos de incorporación y si se respetaron la dignidad, la intimidad y el consentimiento informado de las aspirantes.

La denuncia sostiene que el episodio ocurrió durante las valoraciones practicadas en la capital del Cauca, cuando las aspirantes avanzaban en el proceso de incorporación.

PUBLICIDAD

Según el relato entregado a las autoridades por una de las mujeres, el examen transcurrió con normalidad hasta la evaluación hecha por un médico general de sexo masculino. De acuerdo con ese testimonio, las aspirantes entraban una por una al consultorio y primero debían hacer ejercicios físicos como sentadillas y flexiones de pecho.

Un médico con bata blanca y guantes examina el torso de una mujer, que lleva una camiseta blanca, utilizando un estetoscopio en el área abdominal.
Imagen de referencia. Las denunciantes afirman que la revisión física implicó contacto directo con los senos y zona íntima sin previa explicación ni autorización - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Después, según la denunciante, el médico hacía una revisión física con contacto directo con los senos, sin explicar previamente el procedimiento ni pedir consentimiento.

PUBLICIDAD

Así mismo, la misma aspirante señaló que luego eran conducidas a una camilla para continuar la valoración. Allí, según su relato, el médico revisaba el área abdominal y tocaba el vientre de manera general.

“Realizaba la revisión del área abdominal, tocando el vientre de manera general”, dijo una de las mujeres en declaraciones reveladas por Semana.

El punto de mayor incomodidad, según la denuncia, ocurrió cuando el médico ordenaba bajar la ropa interior hasta las rodillas y adoptar una posición fetal orientada hacia la pared.

Desde esa ubicación, según la aspirante, hacía una inspección en la zona íntima manipulando esta parte del cuerpo de la mujer observarla, abriéndola de forma manual para lograr visibilidad de ambas zonas.

Las afectadas reportaron sentimientos de incomodidad, vergüenza y vulnerabilidad por la realización de procedimientos médicos no informados - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae
Las afectadas reportaron sentimientos de incomodidad, vergüenza y vulnerabilidad por la realización de procedimientos médicos no informados - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

“Procedía a realizar la inspección directa de la zona íntima, manipulando el área con el fin de observar tanto la parte anterior como posterior, efectuando una apertura manual para lograr visibilidad de ambas zonas”, relató la mujer.

La denunciante afirmó que todo el procedimiento ocurrió “de manera sorpresiva, sin haber sido explicado previamente y sin solicitar autorización o consentimiento”.

También expresó: “Esta situación generó en muchas de nosotras sentimientos profundos de incomodidad, vergüenza, angustia y vulnerabilidad”.

En el mismo testimonio, la mujer aseguró que varias participantes sintieron “una sensación de exposición total y pérdida de control sobre el propio cuerpo”.

Antes de ingresar al examen, según la denuncia, una suboficial con grado de cabo tercero habría dicho que quien no estuviera de acuerdo con el procedimiento podía retirarse del lugar. Las aspirantes interpretaron esa advertencia como una presión implícita para aceptar la revisión.

“Muchas aceptamos en silencio, no porque estuviéramos de acuerdo, sino por miedo, por presión y por el deseo de no quedar por fuera del proceso”, afirmó la mujer en el relato presentado ante las autoridades.

Las denunciantes pidieron que se investigue si los procedimientos aplicados eran necesarios y si se ajustaban a los protocolos establecidos para la incorporación militar.

El Ejército rechazó cualquier actuación que atente contra la dignidad y los derechos humanos de las aspirantes a incorporarse al servicio militar - crédito @COL_EJERCITO/X
El Ejército rechazó cualquier actuación que atente contra la dignidad y los derechos humanos de las aspirantes a incorporarse al servicio militar - crédito @COL_EJERCITO/X

Frente a las denuncias, el Ejército Nacional emitió un comunicado en el que aseguró que tiene “plena disposición” para colaborar con las autoridades competentes en la verificación e investigación de lo ocurrido.

La institución agregó que los exámenes de aptitud psicofísica son realizados por profesionales de la salud.

Según el Ejército, esas valoraciones se rigen por criterios técnicos y clínicos establecidos en la Directiva Permanente No. 012400830242, emitida por la Dirección General de Sanidad. En ese mismo pronunciamiento, la institución afirmó:

“El proceso de incorporación para la prestación del servicio militar se fundamenta en principios de transparencia, legalidad, respeto, trato digno y protección de los derechos humanos”, se observa en el documento.

Así mismo, se añadió: “Los exámenes de aptitud psicofísica que se realizan por parte de profesionales de la salud al servicio de la Fuerza siguen criterios técnicos y clínicos orientados a determinar las condiciones psicofísicas requeridas para la prestación del servicio militar, bajo procedimientos establecidos en la Directiva Permanente No 012400830242 emitida por la Dirección General de Sanidad”.

El Ejército también rechazó “categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o los derechos de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación”.

Las denunciantes solicitaron que la investigación establezca si durante esas valoraciones médicas en Popayán se vulneraron los derechos a la dignidad humana, la intimidad y el consentimiento informado.

Temas Relacionados

Ejército NacionalExámenes médicos ingreso EjércitoDirección General de Sanidad del EjércitoAbuso sexualColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella acusó a Iván Cepeda de falta de transparencia y gestión legislativa: “Sin Petro no sería nada”

El abogado y aspirante presidencial criticó al senador y también candidato por su cercanía con el presidente Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella acusó a Iván Cepeda de falta de transparencia y gestión legislativa: “Sin Petro no sería nada”

Defensoría del Pueblo rechazó la muerte de un bebé en Tolima por posible abuso y pidió celeridad a la Fiscalía en la investigación

La muerte de Mía Cataleya, una bebé de seis meses en el municipio de El Espinal, provocó el rechazo del alcalde Wilson Gutiérrez y de los habitantes de la región

Defensoría del Pueblo rechazó la muerte de un bebé en Tolima por posible abuso y pidió celeridad a la Fiscalía en la investigación

Profesora e ‘influencer’ explicó cómo usar la IA para decidir por quién votar con argumentos propios: “Más claro que la changua”

Tatiana Cubillos es una profesora tolimense que comparte en redes sociales el día a día en el aula, donde dicta sociales. Ante usuarios que dicen sentirse indecisos o confundidos por la cantidad de información, publicó una guía y les dejó una “tarea”

Profesora e ‘influencer’ explicó cómo usar la IA para decidir por quién votar con argumentos propios: “Más claro que la changua”

Esposa de Abelardo de la Espriella reveló lo que harán si no ganan las elecciones presidenciales: “Ya tenemos una vida en otro país”

Ana Lucía Pineda mencionó que, desde el primer momento en que su esposo le comunicó su aspiración política, le expresó su respaldo, aunque no descartan regresar a Italia si no se dan los resultados esperados

Esposa de Abelardo de la Espriella reveló lo que harán si no ganan las elecciones presidenciales: “Ya tenemos una vida en otro país”

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Un intercambio directo de ideas y emociones marcó una de las últimas galas, en la que los participantes respondieron preguntas clave y dejaron frases que desataron oleadas de comentarios en internet

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

ENTRETENIMIENTO

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Debate final en ‘La casa de los famosos Colombia’: los discursos de los finalistas agitaron las redes sociales en busca de votos

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

Shakira le da el poder de confeccionar el ‘setlist’ a sus fans en su regreso a Estados Unidos: así pueden participar

Deportes

Estos son los resultados que le sirven al Junior FC ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana

Estos son los resultados que le sirven al Junior FC ante Palmeiras para clasificar a la Copa Sudamericana

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández celebró con un emotivo mensaje su convocatoria a la selección Colombia para el Mundial: “Te queda para toda la vida”

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026