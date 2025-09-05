Colombia

Así fue como ‘Harold’ conoció al sicario que asesinó a Miguel Uribe Turbay: ‘El Caleño’ lo presentó en una discoteca

Las autoridades investigan la identidad de ‘El Caleño’, el nuevo nombre que comenzó a vincularse en el caso del magnicidio contra el joven precandidato presidencial

William Cortés Cañón

Por William Cortés Cañón

El abogado precisó que un individuo conocido como “El Caleño” fue quien facilitó ese encuentro durante una fiesta en un establecimiento ubicado en la calle 68 con Avenida Boyacá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Nuevos detalles sobre la presunta red de implicados en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay surgieron durante la audiencia de medida de aseguramiento contra el séptimo detenido por este caso.

El abogado Carlos Montaño, defensor de Harold Barragán Ovalle, alias Harold o “HB”, expuso ante el juez 61 penal municipal de control de garantías una serie de hechos que, según su versión, evidencian la colaboración de su cliente con las autoridades y aportan elementos sobre la estructura detrás del crimen.

De acuerdo con la intervención de Montaño, aproximadamente veinte días antes del ataque perpetrado en el parque El Golfito de Bogotá, a Harold Barragán le presentaron al sicario de 15 años en una discoteca situada en la localidad de Engativá.

El abogado precisó que un individuo conocido como “El Caleño” fue quien facilitó ese encuentro durante una fiesta en un establecimiento ubicado en la calle 68 con Avenida Boyacá. En ese contexto, un amigo de Barragán Ovalle, apodado “El Gordo”, le habría informado que el menor sicario trabajaba para “El Caleño” y gozaba de su confianza.

El abogado de 'Harold' mencionó que. en una videollamada, un hombre con acento paisa instruyó a Elder Arteaga, conocido como “El Costeño” o “Chipy”, sobre el manejo del arma que se le entregó al sicario adolescente - crédito Policía Nacional

Según la declaración de Montaño ante el juez, ‘el Gordo’ le propuso a Barragán que le asignara al menor algunos puntos para la venta de tusi, asegurando que era “buena paga y de confianza”. “En esa discoteca un amigo de Harold Barragán Ovalle al que conocen como ‘el Gordo’, le dijo que el sicario de 15 años trabajaba con alias Caleño y que era de su confianza”, relató el abogado.

El nuevo nombre bajo la penumbra del magnicidio: ‘El Caleño’

Las autoridades investigan la identidad de “El Caleño”, figura central en la audiencia. Según información publicada por El Tiempo, uno de los hombres cercanos a Carlos Eduardo Mora González —conductor del vehículo Spark gris utilizado para entregar la pistola Glock 9 milímetros al sicario— estaría vinculado a este alias.

Fuentes próximas a la investigación indicaron al medio que ‘El Caleño’ sería en realidad Bayron Trujillo, quien también aparece en un proceso judicial por porte ilegal de armas junto a Mora González. “Fuentes cercanas a la investigación le dijeron a El Tiempo que ‘el Caleño’ sería el mismo Bayron Trujillo a quién también conocen con ese alias y quién aparecen en un proceso por porte de armas de fuego con Mora González”.

Uno de los hombres cercanos a Carlos Eduardo Mora González —conductor del vehículo Spark gris utilizado para entregar la pistola Glock 9 milímetros al sicario— estaría vinculado al alias de El Caleño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante la audiencia, el defensor de Barragán Ovalle afirmó que fue “El Caleño” el que pagó la motocicleta utilizada por el sicario al llegar a Modelia. Además, mencionó una videollamada en la que un hombre con acento paisa instruyó a Elder Arteaga, conocido como “El Costeño” o “Chipy”, sobre el manejo del arma. El abogado sostuvo que ‘el Costeño’ mantenía comunicaciones frecuentes por videollamada con un sujeto que le impartía órdenes.

En relación con este último, Carlos Eduardo Mora describió a la persona que dirigía a “El Costeño”: “Tenía las manos limpias, usaba camisa blanca, se veía como en un estudio de oficina o apartamento porque había un escritorio, tiene cerca de 50 o 60 años y se peina a medio lado”.

El Tiempo contactó al propietario de la discoteca mencionada en la audiencia para consultarle sobre los señalamientos de que el menor sicario frecuentaba el lugar. El dueño respondió: “Me acabo de enterar. Nadie me ha llamado para preguntarme algo al respecto”.

De acuerdo con la intervención del abogado de 'Harold', aproximadamente veinte días antes del ataque perpetrado en el parque El Golfito de Bogotá, al joven le presentaron al sicario de 15 años en una discoteca situada en la localidad de Engativá - crédito Fiscalía General de la Nación

El titular del establecimiento nocturno también añadió que la presencia de menores en el establecimiento era inviable: “No se permitía el ingreso de menores de edad. Teníamos un filtro de seguridad muy estricto, porque la Policía y la alcaldía solían hacer muchas inspecciones”.

El mismo medio verificó que, según los registros de la Cámara de Comercio, el bar fue vendido el 1 de agosto de este año, aproximadamente un mes y medio después del atentado contra el senador Miguel Uribe. El anterior propietario precisó: “Yo lo vendí hace un par de meses. Actualmente permanece cerrado porque su actual dueño lo está remodelando”.

