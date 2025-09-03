Qué pasa si le entra agua al tanque de gasolina de su moto: puede ser más grave de lo que parece

Motocicleta estacionada bajo la lluvia en una ciudad colombiana, con gotas visibles sobre el tanque de gasolina, estilo realista, luz natural, ambiente urbano lluvioso, enfoque en el tanque y la moto completa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tener moto en Colombia es, para muchos, la mejor forma de moverse rápido, barato y sin tanto trancón. Pero hay un detalle que pocos tienen en cuenta y que puede convertirse en una pesadilla mecánica: el agua en el tanque de gasolina.

Sí, así como suena. Parece inofensivo, pero cuando el agua se mezcla con la gasolina, los daños pueden ser costosos y dejarlo varado en el peor momento.

Lo curioso es que muchos conductores ni se imaginan que este problema existe, y menos que pueda afectar tanto el rendimiento del motor.

Pero basta con que unas gotas de agua entren al tanque para que la moto empiece a fallar: no prende, se apaga en plena marcha o pierde fuerza como si “se ahogara”.

¿Cómo entra el agua al tanque?

La primera sospechosa es la lluvia. En ciudades como Medellín, Cali o Bogotá, donde un aguacero puede caer de un momento a otro, es común que el agua se filtre si el tanque no está bien sellado. También pasa en zonas costeras como Cartagena o Santa Marta, donde la humedad es altísima.

Otra causa frecuente es la condensación: cuando hay cambios bruscos de temperatura, se forman goticas de agua dentro del tanque, sobre todo si está casi vacío. Eso se convierte en caldo de cultivo para problemas.

El agua también puede llegar desde la bomba de gasolina. No es lo más común, pero si carga en una estación de dudosa reputación, corre el riesgo de llevarse combustible contaminado.

Y ojo: si alguna vez limpia el tanque y no lo seca bien, esa humedad también se convierte en agua directa al motor.

Por último, las fugas en el sistema de combustible abren la puerta no solo a pérdidas de gasolina, sino a que el agua se meta por donde no debería.

Las consecuencias: desde que la moto no prenda hasta daños caros

Cuando el agua entra en contacto con la gasolina, la combustión deja de ser eficiente.

¿El resultado? Que la moto no arranque, o peor, que se apague en plena vía. Ese fallo, que muchos describen como que la moto “se ahoga”, ocurre porque la chispa de la bujía no logra encender una mezcla contaminada.

Si el problema persiste, el agua puede diluir el aceite y afectar la lubricación, desgastando piezas internas.

También puede dañar los inyectores y hasta oxidar partes metálicas del sistema de inyección. En pocas palabras: lo que empezó con un par de gotas puede terminar en un gasto fuerte de reparación.

El tapón del tanque: un punto débil

Un detalle que pocos saben es que la tapa del tanque de gasolina no es completamente hermética. Esto se hace por seguridad, para liberar vapores. Pero esa rendija también deja que el agua entre.

Por eso existe un drenaje alrededor de la tapa: un orificio pequeño que se encarga de botar el agua hacia afuera. El problema es que si se tapa con mugre, hojas o polvo, deja de cumplir su función y el agua termina cayendo al tanque.

Un consejo práctico: échele un chorrito de agua alrededor de la tapa. Si ve que drena por la parte baja de la moto, todo bien. Si no, es hora de destaparlo con un alambrito y un poco de líquido limpia carburadores.

Tips para prevenir el problema

Guarde la moto bajo techo: la intemperie es la aliada número uno del agua en el tanque.

Revise bien el tapón del tanque: que no esté flojo ni roto.

Llena en estaciones confiables: nada de gasolina “barata” en sitios dudosos.

Mantenga el tanque lleno: así evita que se forme condensación.

Revise el drenaje cada cierto tiempo.

Estos cuidados sencillos prolongan la vida de su moto y evitan dolores de cabeza.

¿Ya entró agua? Así puede solucionarlo

Si sospecha que ya tiene agua en el tanque, hay un truco casero: drenar por la manguera del carburador. Solo afloja el tornillo y deje que el líquido salga en una botella transparente. El agua, por ser más pesada que la gasolina, se va al fondo, así que la va a identificar fácilmente, según Honda.

Si después de esto la moto sigue fallando, toca vaciar todo el tanque y llenarlo con gasolina nueva. Y si ni así mejora, lo mejor es llevarla a un mecánico de confianza. Ojo: siempre con cuidado, porque estamos hablando de gasolina, un líquido inflamable.

El agua en el tanque de gasolina puede sonar a problema menor, pero en realidad es uno de esos enemigos silenciosos que terminan saliéndole caros. Con simples hábitos de prevención y un poco de atención, puede ahorrarse un buen billete en reparaciones.