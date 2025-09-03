Colombia

Habló vendedora informal a la que le cortaron la cara en plena carrera Séptima en Bogotá: “Querían desfigurarme”

La Policía detuvo a una mujer señalada de atacar a una comerciante ambulante, mientras la Fiscalía investiga amenazas y disputas entre vendedores por el control de zonas en el centro de la ciudad

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
La víctima mostró cómo le
La víctima mostró cómo le quedó el rostro - crédito Freepik

La agresión sufrida por una vendedora informal en la carrera Séptima de Bogotá durante el último fin de semana de agosto de 2025 ha encendido las alarmas entre la comunidad de emprendedores y en redes sociales, donde se multiplicaron los llamados a la justicia y mayores garantías para quienes dependen de la venta ambulante.

Leidy, la vendedora agredida, relató que no era la primera vez que recibía intimidaciones. Anteriormente, quienes ya ocupaban ese tramo de la carrera Séptima la increparon con frases que buscaban amedrentarla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Usted no se puede hacer aquí, usted tiene que hacerse en otro lado, es que nosotras llevamos 6 años acá en Colombia, es que nosotras estamos pendientes quién se hace y dónde se hace”, relató en diálogos con Noticias Caracol.

La situación escaló en la tarde del viernes 29 de agosto, cuando, según la denuncia formal instaurada, “dos venezolanas, mamá e hija, me agreden. Los golpes fueron en el rostro con un vidrio. Según lo que yo escuché de la mamá de ella, pues querían desfigurarme”, agregó Leidy al medio mencionado.

El caso de Leidy, agredida
El caso de Leidy, agredida por otras comerciantes, expone la falta de regulación y la presencia de grupos que controlan el espacio público, según denuncias de la Defensoría y la Secretaría de Seguridad - crédito Laura Angélica Lenis

El ataque no solo dejó a la joven con heridas visibles en el rostro, sino que le representó la pérdida total de su mercancía, afectando gravemente su sustento. Más allá de su caso individual, las amenazas y agresiones se han vuelto un tema recurrente para quienes desarrollan actividades informales en espacios concurridos.

¿Qué dicen las autoridades?

La directora de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas, advirtió sobre la recurrencia de estas disputas y enfatizó: “Los vendedores tienen derechos, pero también tienen deberes. Uno es el respeto y esto que hicieron contra otra vendedora informal, pues es inaudito. Ya sabemos que puso la denuncia y la Secretaría de Seguridad ha estado al frente del tema desde el primer día, pero no podemos permitir estas actuaciones que son constantes en el espacio público por parte de algunos vendedores informales”.

Según las cifras de las autoridades, en el centro de Bogotá, y particularmente en la carrera Séptima, existen actualmente más de 600 vendedores ambulantes, cuya presencia masiva y falta de organización oficial han generado tensiones recurrentes.

Bastidas destacó la necesidad de regular este sector: “Primero, que denuncien las mafias que hay en el espacio público. Nadie es dueño del espacio público. Lo que estamos haciendo con la Secretaría de Gobierno es sacando un decreto con los vendedores informales para que haya regulación del espacio público. Las mismas instancias de los vendedores informales quiere que se regule el espacio público”.

El rostro de la joven quedó visiblemente afectado tras la pelea - crédito TikTok

En medio de la incertidumbre y temiendo por su seguridad, Leidy optó por rechazar el cupo ofrecido por el Instituto para la Economía Social, que buscaba reubicarla en puestos regulados de venta ambulante. Finalmente, decidió aceptar un local comercial ofrecido temporalmente por comerciantes formales del sector, quienes se solidarizaron con su situación.

Sobre las acciones judiciales, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de una de las presuntas agresoras, conocida como alias La Mordelona, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía por el delito de lesiones personales.

Mientras tanto, continúan las investigaciones para determinar la responsabilidad de quienes han amenazado a vendedores en el marco de la disputa por el control del espacio público.

Sobre la denuncia

La agresión física y el robo sufrido por Leidy, joven vendedora ambulante y madre cabeza de hogar, se produjeron en medio de un contexto de hostigamiento y amenazas reiteradas que venía experimentando desde su llegada a la zona.

Una joven comerciante fue atacada
Una joven comerciante fue atacada con un vidrio en la carrera Séptima, lo que ha generado preocupación entre trabajadores informales y reacciones en redes sociales por la inseguridad en el espacio público - crédito Laura Angélica Lenis

De acuerdo con el testimonio difundido por la propia Leidy en su cuenta de TikTok, el acoso fue perpetrado por dos mujeres identificadas como venezolanas, quienes le exigieron abandonar el área bajo el argumento de que solo ellas tenían permiso para vender allí.

La violencia escaló cuando, mientras realizaba una transmisión en vivo para promover sus productos —dulces y preparaciones mexicanas bajo la marca Spicy Gummies—, fue atacada por sorpresa. Según relató, sintió que le incrustaron objetos en el rostro, acción que no pudo determinar si se trató de uñas o algún tipo de arma blanca, resultando en cortes y cicatrices notables.

Durante esos momentos críticos, y en medio del tumulto, varios individuos sustrajeron toda su mercancía, incluso la mesa utilizada para su negocio, dejándola sin medios inmediatos para el sustento de su hija. En palabras de Leidy, esta experiencia ha representado no solo una herida física, sino un golpe contundente a su capacidad de mantener a su familia.

Temas Relacionados

Agresión vendedora ambulante BogotáCarrera SéptimaComerciante en BogotáDenuncia amenazasMujeres venezolanasInvestigación agresiónVideo viralBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Avanza el retorno de indígenas emberá desde el parque Nacional de Bogotá: este será el proceso

Los integrantes de la comunidad serán reubicados en Risaralda y Chocó, en una operación coordinada por entidades distritales y nacionales

Avanza el retorno de indígenas

El encuentro de María C y Lucho en el Cubo de los Eliminados del ‘Desafío XXI’ genera revuelo entre los seguidores: “Con arrunchis incluido”

Tras la eliminación de María C del ‘reality’, las cámaras captaron un momento de cercanía con Lucho, despertando especulaciones sobre su relación y reacciones en redes sociales

El encuentro de María C

Abogado de la tiktoker colombiana Leidy Tatiana Mafla Martínez, detenida por agentes de ICE en Estados Unidos, aseguró que quieren deportarla sin razón previa

Según el jurista, su cliente sí contaba con documentación a la hora de la detención, pero en los detalles que se han conocido, la versión de las autoridades apuntaría a lo contrario

Abogado de la tiktoker colombiana

Dorado Mañana resultado sorteo 3 de septiembre 2025

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultado sorteo 3

Abelardo de la Espriella aseguró que Petro es el cómplice del dictador Nicolás Maduro: “Nos avergüenza ante el mundo tratando de defender a sus socios”

El abogado y precandidato presidencial afirmó que el accionar del gobierno estadounidense sobre Venezuela es la forma correcta de combatir el delincuencia y el narcotráfico

Abelardo de la Espriella aseguró
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video quedó la quema

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

ENTRETENIMIENTO

Valentino Lázaro uso camiseta con

Valentino Lázaro uso camiseta con la imagen de Melissa Gate y desató polémica en redes: “¡La moza eres tú!”

Claudia Palacios dejó la dirección del programa ‘Mujeres sin filtro’ y aclaró si saldrá de RCN: “Ya cumplí mi objetivo”

Mabel Cartagena reveló cada cuanto tiene relaciones sexuales con su esposo y cómo le va con el tema de las hormonas actualmente

Yana Karpova reveló detalles de cómo va su relación con Marlon Solórzano y aclaró si “le bajó el novio” a Melissa Gate

Cony Camelo confesó que ‘Masterchef Celebrity’ la mandó al siquiatra: “Me destrozó el alma”

Deportes

Este será el ganador del

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Barras de América de Cali convocan marcha y se niegan a entrar al clásico contra Deportivo Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”

Jorman Campuzano salió a aclarar la polémica que se generó con Dayro Moreno: “Soy un bruto”

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali