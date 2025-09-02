Colombia

Policía capturó a dos personas en el aeropuerto El Dorado, con joyas avaluadas en $400 millones

Los dos pasajeros sospechosos se preparaban para abordar un vuelo con destino a Bucaramanga, cuando fueron detenidos por las autoridades

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Capturadas dos personas con joyas
Capturadas dos personas con joyas avaluadas en $400 millones en El Dorado - crédito Policía

El decomiso de joyas valoradas en cuatrocientos millones de pesos en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, puso en evidencia la persistencia de redes dedicadas al comercio ilegal y al presunto lavado de activos, según las autoridades

La operación realizada durante un control de rutina a los equipajes, culminó con la captura en flagrancia de dos pasajeros que se preparaban para abordar un vuelo con destino a Bucaramanga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La Policía Nacional comunicó que la inspección de las maletas permitió descubrir numerosas joyas —incluyendo cadenas, anillos, pulseras y aretes— ocultas y sin documentación que justificara su origen legal.

Así lo explicó el teniente coronel Nelson Torres, comandante de la estación de Policía Aeropuerto: “En el marco de la estrategia contra el multicrimen, en un trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Unidad Intergencial de Seguridad de los Estados Unidos, HSI, el Grupo de Lavado de Activos de la Dijín, se logró la captura de dos ciudadanos y la incautación de unos elementos”.

Las autoridades descubrieron en una maleta cadenas, anillos, pulseras y aretes que no tenían acreditación de procedencia - crédito Policía Bogotá

Durante la revisión, los individuos detenidos no lograron demostrar la procedencia legal de las piezas incautadas, lo que motivó su captura inmediata. El oficial agregó que “estas personas tenían como origen la ciudad de Bogotá como destino final Bucaramanga, pretendían viajar con unos elementos de oro. Entre el material incautado se encuentran anillos, pulseras, aretes, cadenas, todos elementos de oro avalados en aproximadamente cuatrocientos millones de pesos, con un peso aproximado de mil gramos”.

La Fiscalía General de la Nación recibió el caso y será responsable de definir la situación jurídica de los implicados, así como de continuar con la investigación bajo la figura del posible delito de lavado de activos.

Las autoridades recalcaron que “este tipo de conductas afectan directamente la economía y están relacionadas con redes de comercio ilegal”.

La Policía indicó que reforzará los operativos en todas las terminales aéreas del país, abarcando tanto vuelos nacionales como internacionales, para prevenir delitos relacionados con el contrabando, el tráfico de mercancías y los delitos financieros.

Los dos pasajeros sospechosos se
Los dos pasajeros sospechosos se preparaban para abordar un vuelo con destino a Bucaramanga, cuando fueron detenidos por las autoridades - crédito Colprensa

Además, reiteró que la colaboración con agencias extranjeras resulta fundamental para desarticular organizaciones involucradas en economía ilícita.

“Este resultado se logra gracias a la efectiva labor que realizan nuestros policías en las diferentes áreas de la, del aeropuerto, donde inspeccionan tanto a carga, pasajeros, con el propósito de contrarrestar todos los delitos que se presenten”, detalló el oficial.

Finalmente, los voceros policiales destacaron que la incautación representa un mensaje de advertencia sobre la rigurosidad de los controles en El Dorado, terminal donde miles de viajeros desplazan diariamente entre Bogotá y otros destinos nacionales e internacionales. “La Policía Nacional invita a la ciudadanía que cualquier información la aporte a través de la línea 123″, concluyó el coronel Torres.

Más de 30 kilos de marihuana fueron incautados que pretendían ingresar al país por el aeropuerto El Dorado, en Bogotá

La operación antidrogas en el aeropuerto El Dorado resultó en la incautación de más de 35 kilogramos de marihuana, de acuerdo con información confirmada por la Policía de Bogotá.

Mediante cigarrillos artesanales y empaques con gomas, que contenían una sustancia vegetal seca con características similares a la droga - crédito Policía Bogotá

La intervención se centró en la zona de bodegas de carga, donde agentes de la Estación de Policía Aeropuerto y personal de la Unidad Interagencial de Seguridad Nacional (HSI) detectaron un envío sospechoso con punto de partida en Miami, Estados Unidos, y destino final en Bogotá.

Durante la inspección, el equipo logró identificar más de 2.800 cigarrillos artesanales y varias decenas de empaques de comestibles a base de cannabis. La labor del canino Cielo resultó determinante, pues su olfato permitió ubicar la encomienda irregular entre la paquetería que transitaba por el sistema logístico del aeropuerto.

Tras la revisión detallada, los uniformados verificaron el contenido del envío, encontrando el material ilícito dentro de los paquetes.

Según detallaron las autoridades, la encomienda fue catalogada como sospechosa desde su ingreso a la terminal, específicamente tras pasar por el sistema de inspección. El trabajo coordinado de los equipos de control y registro de la terminal permitió ubicar el cargamento, cuyo destino final era la capital colombiana, e impedir su ingreso al mercado local.

Temas Relacionados

Captura en El DoradoAeropuerto El DoradoDos personas capturadasJoyas valuadas en $400 millonesVuelo a BucaramangaPolicía BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en su lucha por regresar al top 10

El colombiano mantiene su diferencia con Jonas Vingegaard, pero los resultados de los ciclistas en las fugas no le han permitido mantenerse dentro de los diez mejores de la carrera española

Etapa 10 de la Vuelta

El caso de 6 Martínez, el joven colombiano que transformó su vida con el nombre más corto del país: así fue su antes y después

El joven de Santa Ana, Magdalena, alcanzó fama nacional e internacional por la singularidad de su identidad, convirtiéndose en tendencia y colaborando con marcas globales tras la decisión de la Registraduría de Colombia sobre nombres inusuales

El caso de 6 Martínez,

Karina García aseguró que le gustaría entrar a su pelea en ‘Stream Fighters 4’ junto a Bad Bunny: “Voy a llamarlo”

La modelo paisa así lo dio a conocer durante una transmisión en vivo en su cuenta de Tiktok, donde reveló que también sentía admiración por Westcol por su actuación en España

Karina García aseguró que le

Famoso acordeonero del Binomio de Oro anuncia nueva colaboración con Carlos Vives: “Yo sé que les va a encantar”

La leyenda del acordeón Israel Romero y el icónico cantante colombiano preparan una canción juntos, despertando la emoción de los fanáticos que sueñan con escuchar esta fusión de talentos en la música colombiana

Famoso acordeonero del Binomio de

Millonarios deberá cumplir fuerte sanción en el clásico contra Santa Fe por culpa de los zapatos lanzados por sus hinchas

Aparte de la protesta, que fue calificada como pacífica por la propia hinchada, un aficionado saltó desde la tribuna sur para exigirles resultados a los jugadores

Millonarios deberá cumplir fuerte sanción
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Karina García aseguró que le

Karina García aseguró que le gustaría entrar a su pelea en ‘Stream Fighters 4’ junto a Bad Bunny: “Voy a llamarlo”

Famoso acordeonero del Binomio de Oro anuncia nueva colaboración con Carlos Vives: “Yo sé que les va a encantar”

Miss Universe Amazonas se volverá ‘influencer’ tras su participación en el ‘reality’ del Canal RCN: “No seré víctima”

Valentino Lázaro se despachó contra Melissa Gate y aseguró que tiene pruebas de que salía con un ‘viejito’: “Tanto que criticaban a Karina”

Polémica en el ‘Desafío Siglo XII’: hijo de Juan Pablo Ángel fue blanco de comentario homofóbico por parte de un compañero

Deportes

Millonarios deberá cerrar la tribuna

Millonarios deberá cerrar la tribuna norte para el clásico contra Santa Fe por culpa de los zapatos lanzados por sus hinchas

Técnico de Bolivia habló sobre la dificultad del partido ante Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas: “Se juega por el prestigio”

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en su lucha por regresar al top 10

Así va la tabla de posiciones en Eliminatoria Sudamericana: un empate bastaría para que Colombia clasifique al Mundial, según FIFA

Katherine Tapia, arquera de la selección Colombia Femenina, reveló por qué intentó suicidarse: “Perdón diosito”