Michelle Rouillard le declaró la guerra de frente a Valentina Taguado en ‘Masterchef Celebrity’: “Me encantaría sacarla”

Michelle Rouillard se sinceró acerca de sus intenciones por ver a Valentina Taguado fuera de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

La tensión en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se intensificó durante el episodio emitido el 1 de septiembre, cuando Michelle Rouillard, exreina y actriz, expresó abiertamente su deseo de eliminar a la locutora Valentina Taguado de la competencia.

La declaración, realizada ante cámaras y en presencia de los demás concursantes, evidenció la rivalidad que se ha desarrollado entre ambas participantes a lo largo del programa.

El momento se produjo cuando la presentadora Claudia Bahamón consultó a los participantes sobre sus impresiones respecto a quienes se encontraban en el lounge, fuera de la cocina principal. Inicialmente, Rouillard afirmó que no tenía nada negativo que decir sobre sus compañeros, pero luego centró su atención en Taguado, recordando un episodio anterior en el que la locutora le asignó el delantal negro, símbolo de riesgo de eliminación.

“Yo no tengo nunca nada malo de que hablar de alguien. Valentina una vez me puso el delantal negro”, comentó la actriz. Sin rodeos, Rouillard añadió: “Me encantaría sacarla de la cocina de MasterChef”. Más tarde, fuera de cámaras, la concursante profundizó en su postura: “Estoy en una competencia y yo me la quiero ganar”, dejando claro su carácter competitivo y la percepción de Taguado como una rival fuerte.

Michelle Rouillard deja ver su rivalidad con Valentina Taguado a la que considera su principal contrincante a derrotar en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

La reacción de Valeria Aguilar, comediante y también participante, fue inmediata. Desde su estación, Aguilar respondió con ironía al comentario de Rouillard, defendiendo a Taguado pese a su ausencia en la cocina en ese momento.

“Vaya, vaya. Michelle puede que Valentina no esté en la cocina, pero ella no está sola”, afirmó, mostrando su apoyo a la locutora y marcando una línea de solidaridad entre concursantes.

Por su parte, Taguado, quien escuchó las declaraciones desde el lounge, compartió su percepción sobre la relación con Rouillard. “Ella es súper callada, súper difícil leerla”, señaló, reflejando la falta de conexión entre ambas y la dificultad para establecer una comunicación fluida dentro del programa.

Continúan las diferencias entre Michelle Rouillard y Valentina Taguado en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’

La rivalidad entre Rouillard y Taguado tiene antecedentes. En un episodio anterior, ambas debieron trabajar juntas como pareja en un reto de cocina, asignación que se realizó al azar bajo la dinámica propuesta por la presentadora Claudia Bahamón.

Valentina Taguado y Michelle Rouillard se burlaron de los comentarios de Belén Alonso y Jorge Rausch en ‘Masterchef Celebrity 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

La tarea consistía en preparar arroz de sushi, y desde el inicio la interacción estuvo marcada por la incomodidad. Rouillard percibió cierto desagrado por parte de Taguado al conformar la dupla, llegando a preguntarse si existía algún motivo personal detrás de la actitud de su compañera. “No sé si no le caigo bien o dirá, ‘esta es la que menos me importa’ o si en realidad tenga algún raye conmigo”, reflexionó la actriz. Al acercarse a Taguado, le dijo: “Te tocó conmigo querida”, sin obtener respuesta inmediata. En el confesionario, la locutora optó por el humor y se preguntó si aquello era una amenaza.

Durante la preparación, Taguado asumió el liderazgo, mientras Rouillard recordó que llevaba el delantal negro, lo que, según ella, pudo haber influido en la percepción de su compañera: “La primera cocinada con Valentina, por alguna razón, ella quedó fastidiada conmigo. Yo tenía el delantal negro, entonces ella sintió como que yo la arrastré al lado oscuro, pero no fue mi culpa”.

Taguado, por su parte, resumió la tensión con una frase cargada de humor: “Puede que le diga: ‘no pelemos, saquemos esto bien, o que le dé con un sartén en la cara’”.

La locutora y la actriz aceptaron las críticas del jurado y lo tomaron con humor - crédito @valentinataguado/ Instagram

La dinámica de MasterChef Celebrity Colombia 2025 exige a los participantes superar retos en pareja y enfrentarse a la presión de la competencia directa, bajo la conducción de Claudia Bahamón, quien guía y modera las interacciones entre los concursantes. En este contexto, los roces y alianzas forman parte fundamental del desarrollo del programa y del interés del público.

Aunque el inicio del reto estuvo marcado por la tensión, Rouillard y Taguado consiguieron llegar a acuerdos durante la prueba, mostrando que la colaboración puede abrir espacio para el entendimiento, incluso en medio de la rivalidad.