Colombia

Polémica en Italia: Lorena Venier, la mujer que asesinó a su hijo, Alessandro Venier, junto a su nuera colombiana, decidirá sobre el funeral

Lorena Venier, de 62 años y la pareja de la víctima, Maylin Castro Monsalvo (31), ejecutaron el crimen que conmocionó a Italia y Colombia por los detalles que se han conocido luego de que una de ellas confesara todo

Sebastián Vargas Rueda

Sebastián Vargas Rueda

La esposa de la víctima, la ciudadana colombiana Maylin Castro Monsalvo, dio detalles del macabro plan de su suegra, Lorena Venier - crédito Facebook

Alessandro Venier, de 35 años, fue asesinado en Gemona del Friuli (provincia de Udine, en la región de Friul-Venecia Julia, norte del país) el 25 de julio de 2025.

La principal sospechosa es su madre, Lorena Venier (62 años) que confesó el crimen, que alaparecer cometió junto a su nuera, Maylin Castro Monsalvo (31), de nacionalidad colombiana, y esposa de Alessandro, y entre las dos desmembraron el cuerpo.

El caso genera conmoción e incredulidad en la comunidad, en un proceso que une investigación penal y debates familiares, y más por la última novedad que se conoció de este caso.

A pesar de la gravedad del hecho, según informó la administración local, será la propia madre quien decida los detalles del funeral de Venier.

De acuerdo con el abogado de la acusada, Giovanni De Nardo, está previsto que la ceremonia se realice conforme a un rito civil, ya que la víctima no profesaba creencias religiosas.

“Seguramente la elección se hará rito civil, porque Alessandro no era creyente”, precisó el representante legal.

En esta vivienda se cometió el crimen de Alessandro Venier en Gemona del Friuli - crédito captura de pantalla Tgr Rai FVG/X

El Ministerio Público de Udine continúa las investigaciones, que ahora se centran en las pruebas toxicológicas para esclarecer si la muerte fue provocada por la administración de fármacos o por asfixia, como sostiene la reconstrucción de la fiscalía, agregó el portal local Notizie.it en un caso que ha generado el seguimiento mediático por parte de la prensa del país mediterráneo.

Las muestras biológicas han sido enviadas al laboratorio de toxicología de Burlo; los resultados podrían tardar entre 60 y 90 días.

Mientras avanzan las diligencias, una menor, hija de Alessandro Venier y Maylin, se encuentra bajo protección en un centro de acogida, bajo la tutela del municipio de Gemona.

Las autoridades esperan definiciones oficiales para el desarrollo del funeral, en medio de la atención que persiste sobre este caso y la respuesta judicial pendiente.

La madre del ciudadano italiano Alessandro Venier (Lorena Venier, vestido rojo) camina escoltada por oficiales luego de que se realizó la inspección dentro de la vivienda, donde se hallaron los restos de la víctima, que fue descuartizada - crédito captura de pantalla TV 12/YouTube

Preocupa el estado de salud de la colombiana Maylin Castro Monsalvo, esposa de Alessandro Venier

La situación judicial de Maylin Castro Monsalvo, colombiana que confesó el asesinato de su pareja Alessandro Venier en Italia, continúa bajo revisión tras nuevas advertencias sobre su estado de salud mental y emocional.

La defensa expresó preocupación por la estabilidad de Castro Monsalvo, que permanece recluida en un centro especial a disposición de la justicia, mientras Lorena Venier, madre de la víctima y también implicada, fue enviada a una prisión común.

Las autoridades italianas acusan a Castro Monsalvo, de 30 años, de homicidio, ocultamiento de cadáver y comisión del delito en presencia de un menor.

El crimen se registró el 25 de julio en Gemona del Friuli, donde Alessandro Venier fue hallado desmembrado días después en varios contenedores de basura. Los análisis forenses señalaron el uso de cal viva en el cuerpo y el empleo de una herramienta no identificada para el descuartizamiento.

La esposa del italiano Alessandro Venier es una mujer de nacionalidad colombiana, identificada como Maylin Castro Monsalvo - crédito redes sociales

La abogada de la acusada, Federica Tosel, advirtió que la salud de la colombiana sigue “muy, muy frágil”.

Castro Monsalvo no ha prestado declaración ante el juez, con el objetivo de resguardar su condición mental y su derecho a la defensa, agregó un informe del diario El Tiempo.

La principal preocupación de la acusada es el futuro de su hija, una bebé de seis meses que actualmente permanece bajo custodia de las autoridades locales y cuya protección podría pasar en adelante a familiares en Colombia.

La entrevistarán especialistas forenses y psicólogos, en un esfuerzo por asegurar la validez legal de cualquier testimonio y protegerla de una recaída emocional, según sostuvo Tosel a Rai News.

La confesión de Lorena Venier

Por su parte, Lorena Venier sí declaró en sede judicial y calificó los hechos como “algo monstruoso, pero necesario”, afirmando que tanto ella como Castro Monsalvo habrían sido víctimas de episodios de violencia ejercidos por Alessandro Venier, extremo que forma parte de la investigación.

La llamada de emergencia para notificar los hechos se produjo seis días después del asesinato.

La mamá del italiano denunció maltratos en vida por parte de su hijo, y esto habría influido en tomar la decisión de asesinarlo - crédito Facebook y red social X

Días después de conocerse el caso, se determinó que Maylin Castro Monsalvo es oriunda de Puerto Colombia, Atlántico, y es egresada de Psicología de la Universidad de la Costa (CUC).

Sumado a esto, ocupó la jefatura de la Oficina de Salud Pública de la Alcaldía de Puerto Colombia durante la pandemia de covid-19. Una vez en Italia, desempeñó diferentes oficios sin lograr estabilidad laboral.

Tras reconocer su responsabilidad, las diligencias continúan para esclarecer la motivación y las circunstancias que rodean el caso.

