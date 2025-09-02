Apareció Melissa Grisales, la supuesta amante de Juan David Tejada, esposo de Aida Victoria Merlano: “No soy la moza de nadie”

Así lo expuso la modelo en un video a través de TikTok - crédito @melissagrisales8/TikTok

A finales de agosto de 2025, Yina Calderón difundió le rumor en redes sociales que Juan David Tejada, esposo de Aida Victoria Merlano, le habría sido infiel con una mujer con la que lo vieron muy acaramelado.

Según expuso la DJ, el hecho se habría presentado a los pocos días del nacimiento de Emiliano, hijo de Merlano y Tejada.

“Presuntamente, presuntamente, presuntamente, cierto agropecuario engañó a la novia, a la mujer, con una chica en Medellín”, contó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Pero Calderón fue más allá y agregó que esa infidelidad habría llevado a que la pareja se separara.

“Debido a eso, la parejita está separada. Eso nos llegó a las páginas de chismes”.

Aida Victoria Merlano confirmó que su embarazo comenzó tres meses después de iniciar su relación con Juan David Tejada - crédito @jdt21_5//Instagram

Debido a la ola de comentarios que surgieron en torno a la identidad de la mujer, en redes sociales se ha viralizado el video de una mujer que responde al nombre de Melissa Grisales, que aseguró “no soy moza de nadie” y que todo se trató de una confusión durante la grabación de un video en el que ella participó con Tejada.

Además, indicó que la misma Aida Victoria Merlano estaba presente el día en que se llevaron a cabo las grabaciones, por lo que con autorización de ella grababa ese clip para aclarar lo que se está rumorando en redes.

“Me doy la tarea, lastimosamente, de venir a aclararles para que todos estén más tranquilos que presuntamente no soy la moza de nadie… Estuve durante la grabación de un video musical en el que estuvo la propia Aída presente”.

Sin mencionar nombres, Yina Calderón volvió a soltar rumores que salpicarían a Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano - crédito @yinalcalderontv y @aidavictoriam/Instagram

La controversia desatada por Yina Calderón acerca de una presunta infidelidad en el matrimonio de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada da un nuevo giro tras la reciente declaración pública de Melissa Grisales, señalada en redes como la supuesta amante dl “agropecuario”. Ante la masificación de acusaciones, fechas imprecisas y mensajes hostiles, Grisales decidió romper el silencio para desmentir de forma categórica cualquier vínculo extramatrimonial con el empresario.

En el mensaje difundido en sus redes sociales, Grisales enfatizó en la importancia de preservar la tranquilidad familiar y rechazó rotundamente las versiones que circulan en redes sociales: “El único contacto y la única vez que he visto a Juan David fue durante la grabación del video”, precisó, asegurando que ninguna de las insinuaciones recientes corresponde a la realidad.

La modelo enfatizó que su aclaración responde a la necesidad de proteger su entorno y el de los aludidos frente al linchamiento social y las amenazas recibidas: “Aclaro esto por la tranquilidad de una familia, por mi tranquilidad, porque realmente con las personas que se tenían que hablar, que son los implicados, ya lo hicimos”, expuso, apelando al sentido común frente a rumores carentes de pruebas.

Aida expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo y reveló que tanto ella como su pareja sospechaban que sería un niño - crédito @aidavictoriam/Instagram

Según Grisales, resultó sorprendente el poder de difusión que tuvieron versiones infundadas, lamentando la facilidad con la que la audiencia asume la veracidad de acusaciones sin sustento. “Me parece superincreíble que alguien diga, presuntamente, aparezca un nombre y todo el mundo dé por hecho que así es, sin una sola prueba”, expresó en tono crítico.

Además, hizo referencia a los daños personales y familiares que provocan estas dinámicas en redes sociales: “Todo el mundo sea tan dañino de tomarse la tarea de insultar, de amenazar, de dañar una tranquilidad de una mamá que debería estar tranquila en su casa”, manifestó, aludiendo tanto al impacto sobre su propia vida como a la de la familia de Merlano y Tejada.

Finalmente, Melissa Grisales insistió en eximir cualquier interés sobre la fama que habría generado la polémica, recordando que su vida personal y digital se encuentra al margen de la exposición pública: “No hubo infidelidad, no soy moza de nadie, no me interesa tener la fama de ser la moza, la hermosa de absolutamente nadie. Esto no me beneficia en nada, no vivo de esto, mis redes sociales son privadas. Entonces, ya, quería aclararles eso para que todos estén más tranquilos y ya, pa’ vivir en paz”.