Colombia

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

La intérprete expone las dificultades energéticas, el cansancio y los hábitos diarios alterados tras su reciente maternidad, mientras promueve el debate abierto sobre los tratamientos de fertilidad

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
La actriz contó la experiencia
La actriz contó la experiencia detrás de la maternidad con menopausia - crédito Valentina Rendón/IG

La actriz y presentadora colombiana Valentina Rendón sorprendió a sus seguidores al confirmar su embarazo a los 47 años, en pleno proceso de menopausia, tras recurrir a un tratamiento in vitro, según contó en mayo de 2023.

La historia de Rendón cobra especial notoriedad tanto por su edad como por su trayectoria en televisión y cine. De acuerdo con lo difundido por la actriz, se convirtió en madre luego de un proceso médico complejo, en un momento vital marcado por los síntomas de la menopausia, algo fuera de lo común en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La actriz colombiana le dio
La actriz colombiana le dio la bienvenida a su segunda hija, Anna - crédito Valentina Rendón/ Instagram

Según relató, el camino hasta lograr este embarazo implicó una travesía marcada por altos costos económicos y desafíos físicos y emocionales.

Fue una búsqueda, pues, costosa y dolorosa. Yo por eso me atreví a hablar de ese tema del in vitro cuando nadie hablaba, porque era como un tema tabú. ¡Ay! ¿Te hiciste in vitro? Entonces eres infértil. Y yo a los papás y mamás que, que siguen este, este camino del in vitro, yo, pues, los apoyo y, y trato como de darles todo el ánimo posible, aunque sé que, pues no siempre es exitoso”, señaló la actriz en declaraciones a La Red.

La artista también hizo referencia al impacto inesperado que tuvo el embarazo en su vida cotidiana. Según compartió en la entrevista, notó varios cambios físicos que inicialmente atribuyó a otros factores, alcanzando a sospechar incluso que podría estar enferma.

“Estoy en edad de menopausia, ya voy a cumplir los cincuenta. Pues ya. No, listo, perfecto. Y incluso me había salido una, una película. Y yo empecé a, empecé a entrenar superfuerte porque quiero estar superbién y empiezo a notar yo que mi pulso está muy acelerado”, explicó.

Valentina Rendón aseguró que no
Valentina Rendón aseguró que no es una tarea fácil criar a un hijo mientras enfrenta los síntomas de la menopausia - crédito @valentinarendone/IG

Tras hacerse una prueba de embarazo, el resultado positivo la tomó por sorpresa. Algunos familiares también expresaron sorpresa, dado que pocos asocian la posibilidad de un embarazo a esa edad y bajo el contexto de menopausia. “A mi hermano le preguntan: ‘Bueno, ¿y su hermana? No, ¿cómo así que de cincuenta y con bebé?’ Pues imagínate, eso es, eso es escaso”, confesó la actriz al medio.

En su relato al programa de variedades del Canal Caracol, Valentina Rendón también expuso los desafíos particulares de la maternidad durante la menopausia, aludiendo tanto al desgaste físico como al impacto en la rutina diaria.

“Y es, es complicado porque, de todas maneras, pues hay, hay cosas de la energía que, pues que, que uno dice: ‘Ay, Dios mío, ya entiendo por qué hay que tener los hijos jóvenes, porque es correr detrás de ellos y todo’. De la menopausia digamos que se parece mucho como al posparto. Y yo como mis pospartos son largos, entonces, pues claro, cansancio. Obviamente, estoy cansada. La niña se está despertando cinco o seis veces en la noche. Yo le doy leche, entonces obviamente estoy cansada”, relató.

La actriz aseguró que hay
La actriz aseguró que hay días en los que se siente cansada por la llegada de su segundo hijo - crédito @valentinarendone/IG

La experiencia ha resultado exigente debido a la combinación de síntomas propios del posparto y los asociados a la menopausia. La actriz habló sobre el cansancio acumulado y los olvidos frecuentes, que ilustró con anécdotas personales.

Describió situaciones en las que, por ejemplo, terminó confundiendo objetos en su rutina diaria: “Olvidos, total, llego a un sitio y yo... pero en blanco, o sea, no es que diga yo: ‘¿A qué vine?’. O sea, me he encontrado con zapatos así a ponerlos en la nevera. Y yo: ‘Uy, no, no, no, ¿Qué me pasa?’ Eso, eso sí es loquísimo, pues es divertido, entre comillas”, explicó.

En cuanto a los síntomas físicos, Rendón mencionó especialmente los episodios de calor. Resaltó la dificultad de enfrentarlos viviendo en la ciudad de Medellín en medio de una ola de altas temperaturas. “Los calores, claro. Y viviendo en Medellín y con esta ola de calor que hay, pues imagínate, eso es, es duro. Pero bueno, pues todo eso se maneja”, compartió.

Temas Relacionados

Valentina RendónMaternidadMenopausiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía solicitó fecha para imputar al subdirector de la Ungrd, José Ricardo Hurtado, por cuatro delitos: el proceso cursa desde 2015

El vicealmirante en retiro es acusado por presuntamente haber ordenado la liberación de tres tripulantes de una lancha que transportaba más de media tonelada de cocaína y por la supuesta destrucción y manipulación de documentos para impedir su judicialización

Fiscalía solicitó fecha para imputar

Frisby España inició acciones legales en Colombia: su representante legal denunció amenazas de muerte

A través de la firma Orbes & Zúñiga Abogados, se garantizará el bienestar del vocero Charles Dupont

Frisby España inició acciones legales

Muerte Valeria Afanador: rectora señala a extrabajador como principal sospechoso en el caso de la menor

La estudiante desapareció de su colegio en Cajicá. En el hecho aparece un nuevo involucrado de acuerdo con información revelada por la máxima autoridad del plantel educativo

Muerte Valeria Afanador: rectora señala

Se conocieron los nombres de las víctimas de masacre en La Unión, Antioquia: hay un menor de edad

Según confirmó Medicina Legal, todos presentaban antecedentes judiciales o investigaciones en curso, mientras que las autoridades atribuyen el hecho a la disputa territorial entre organizaciones criminales de la zona

Se conocieron los nombres de

Yeferson Cossio visitó a su abuela y dejó ver su lado más noble: sus seguidores especularon sobre la realidad del video

El creador de contenido compartió en sus redes sociales el video en el que se observa visitando la casa de su abuela, un lugar humilde, lo que generó un gran debate

Yeferson Cossio visitó a su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio visitó a su

Yeferson Cossio visitó a su abuela y dejó ver su lado más noble: sus seguidores especularon sobre la realidad del video

Falcao García no olvidó el cumpleaños de su amigo y colega David Ospina y le envió tremenda sorpresa: “Abrazo, my tiger”

Fan de Shakira, que ha asistido a 23 de sus conciertos en su actual gira, contó cómo se financia: “No soy millonario”

Laura de León y Salomón Bustamante avivaron los rumores de su ruptura tras reaparecer por separado en redes sociales

Estos son algunos memes que dejó la llegada del popular ‘jingle’: “Desde septiembre se siente que viene diciembre”

Deportes

Esta es la polémica “pinta”

Esta es la polémica “pinta” con la que llegó Dayro Moreno a la convocatoria: uñas pintadas y nuevo corte de cabello

Un colombiano detuvo a Messi y se consagró como campeón de la Leagues Cup ante Inter Miami: la final terminó en pelea

Dayro Moreno no solo quiere jugar con la selección Colombia: le apunta a dos récords sorpresivos

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

Néstor Lorenzo definió el rol de Dayro Moreno en la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela