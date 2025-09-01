Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

La actriz contó la experiencia detrás de la maternidad con menopausia - crédito Valentina Rendón/IG

La actriz y presentadora colombiana Valentina Rendón sorprendió a sus seguidores al confirmar su embarazo a los 47 años, en pleno proceso de menopausia, tras recurrir a un tratamiento in vitro, según contó en mayo de 2023.

La historia de Rendón cobra especial notoriedad tanto por su edad como por su trayectoria en televisión y cine. De acuerdo con lo difundido por la actriz, se convirtió en madre luego de un proceso médico complejo, en un momento vital marcado por los síntomas de la menopausia, algo fuera de lo común en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La actriz colombiana le dio la bienvenida a su segunda hija, Anna - crédito Valentina Rendón/ Instagram

Según relató, el camino hasta lograr este embarazo implicó una travesía marcada por altos costos económicos y desafíos físicos y emocionales.

“Fue una búsqueda, pues, costosa y dolorosa. Yo por eso me atreví a hablar de ese tema del in vitro cuando nadie hablaba, porque era como un tema tabú. ¡Ay! ¿Te hiciste in vitro? Entonces eres infértil. Y yo a los papás y mamás que, que siguen este, este camino del in vitro, yo, pues, los apoyo y, y trato como de darles todo el ánimo posible, aunque sé que, pues no siempre es exitoso”, señaló la actriz en declaraciones a La Red.

La artista también hizo referencia al impacto inesperado que tuvo el embarazo en su vida cotidiana. Según compartió en la entrevista, notó varios cambios físicos que inicialmente atribuyó a otros factores, alcanzando a sospechar incluso que podría estar enferma.

“Estoy en edad de menopausia, ya voy a cumplir los cincuenta. Pues ya. No, listo, perfecto. Y incluso me había salido una, una película. Y yo empecé a, empecé a entrenar superfuerte porque quiero estar superbién y empiezo a notar yo que mi pulso está muy acelerado”, explicó.

Valentina Rendón aseguró que no es una tarea fácil criar a un hijo mientras enfrenta los síntomas de la menopausia - crédito @valentinarendone/IG

Tras hacerse una prueba de embarazo, el resultado positivo la tomó por sorpresa. Algunos familiares también expresaron sorpresa, dado que pocos asocian la posibilidad de un embarazo a esa edad y bajo el contexto de menopausia. “A mi hermano le preguntan: ‘Bueno, ¿y su hermana? No, ¿cómo así que de cincuenta y con bebé?’ Pues imagínate, eso es, eso es escaso”, confesó la actriz al medio.

En su relato al programa de variedades del Canal Caracol, Valentina Rendón también expuso los desafíos particulares de la maternidad durante la menopausia, aludiendo tanto al desgaste físico como al impacto en la rutina diaria.

“Y es, es complicado porque, de todas maneras, pues hay, hay cosas de la energía que, pues que, que uno dice: ‘Ay, Dios mío, ya entiendo por qué hay que tener los hijos jóvenes, porque es correr detrás de ellos y todo’. De la menopausia digamos que se parece mucho como al posparto. Y yo como mis pospartos son largos, entonces, pues claro, cansancio. Obviamente, estoy cansada. La niña se está despertando cinco o seis veces en la noche. Yo le doy leche, entonces obviamente estoy cansada”, relató.

La actriz aseguró que hay días en los que se siente cansada por la llegada de su segundo hijo - crédito @valentinarendone/IG

La experiencia ha resultado exigente debido a la combinación de síntomas propios del posparto y los asociados a la menopausia. La actriz habló sobre el cansancio acumulado y los olvidos frecuentes, que ilustró con anécdotas personales.

Describió situaciones en las que, por ejemplo, terminó confundiendo objetos en su rutina diaria: “Olvidos, total, llego a un sitio y yo... pero en blanco, o sea, no es que diga yo: ‘¿A qué vine?’. O sea, me he encontrado con zapatos así a ponerlos en la nevera. Y yo: ‘Uy, no, no, no, ¿Qué me pasa?’ Eso, eso sí es loquísimo, pues es divertido, entre comillas”, explicó.

En cuanto a los síntomas físicos, Rendón mencionó especialmente los episodios de calor. Resaltó la dificultad de enfrentarlos viviendo en la ciudad de Medellín en medio de una ola de altas temperaturas. “Los calores, claro. Y viviendo en Medellín y con esta ola de calor que hay, pues imagínate, eso es, es duro. Pero bueno, pues todo eso se maneja”, compartió.