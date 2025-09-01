Colombia

Trapecista del Circo de los hermanos Gasca sufrió un accidente en pleno show en Cali: cayó desde una altura de 10 metros

En el circo Hermanos Gasca ocurrió el incidente que quedó captado en video por uno de los espectadores, situación que generó alarma

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
La caída quedó captada por
La caída quedó captada por un asistente en Cali, generando preocupación - crédito Redes sociales

En medio de una función, una trapecista colombiana en el circo de los Hermanos Gasca sufrió una caída accidental desde una altura aproximada de 10 metros, mientras ejecutaba su acto conocido en el país como ‘la cuerda floja’, en el sur de Cali (Valle del Cauca).

El público que presenciaba el espectáculo reaccionó con alarma cuando la artista, identificada como Dayana Rodríguez, perdió el equilibrio y cayó, hecho que quedó registrado en video por varios asistentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Mientras sonaban los aplausos habituales del show instalado al sur de la ciudad, el acto de la trapecista se vio interrumpido por el incidente. De inmediato, trabajadores del circo se apresuraron a brindar los primeros auxilios. Según relataron testigos, algunos de los asistentes comenzaron a solicitar ayuda al ver lo sucedido.

La caída quedó captada en un video, y ha circulado ampliamente en las redes sociales, generando debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de espectáculos.

Así quedó captado el momento exacto de la caída de la colombiana en el Circo Hermanos Gasca - crédito @caliinforma/X

¿Qué dijeron desde el Circo ante el incidente?

En la mañana del lunes 1 de septiembre, Raúl Gasca— representante del circo—explicó en Blu Radio que los detalles sobre el accidente en el circo: “Ella estaba haciendo un split en el alambre de acero, que es muy difícil, pero ella es profesional y lo practica todos los días. Es colombiana, se llama Dayana Rodríguez, es de una familia de especialistas en este tipo de actos“.

El representante mexicano agregó que pese al riesgo inherente y la ausencia de protecciones en la cuerda, el dispositivo de seguridad en el suelo cumplió su función. Por lo que, estos números no emplean arnés ni otro tipo de protección durante la ejecución en la cuerda, pero sí cuentan con un colchón inflable de seguridad dispuesto en el piso.

Gasca detalló al medio radial que:“Ella cayó en el colchón y no le pasó nada gracias a Dios. Quedó acostada. Ella misma dijo que había perdido el control, pues, se viene abajo de la cuerda tensa de aproximadamente unos 10 metros de altura”.

Trapecista de circo Hermanos Gasca
Trapecista de circo Hermanos Gasca cayó de la cuerda floja durante show en Cali - crédito Captura video

La reacción del equipo circense no se hizo esperar. Al momento de la caída, trabajadores del circo y paramédicos se desplazaron rápidamente para auxiliar a la artista, quien, ya recostada en una camilla de emergencia, tranquilizó tanto a sus compañeros como al público, declarando: “solo sentí un leve golpe”.

El mexicano detalló que “el circo es peligroso, la gente viene a ver cosas extraordinarias, cosas increíbles, ver un tipo que separa de manos por allá de siete metros de altura es peligroso. Si las cosas fueran fáciles, no vendrían a ver, pues la gente viene a ver cosas extraordinarias. Sin riesgo, no hay circo”.

La consternación inicial de los asistentes se transformó en alivio cuando, una vez finalizada la función, Dayana reapareció en escena saludando y demostrando que se encontraba en buen estado.

Raúl Gasca habló sobre la
Raúl Gasca habló sobre la caída de la trapecista en Cali- crédito Colprensa

Finalmente, Raúl Gasca contó sobre el estado de salud de la trapecista “al estar en la camilla dijo que no le dolía nada, que solo sentía un golpecito, se levantó y caminó, incluso, ella salió al final del show cuando salen todos los artistas a despedir el espectáculo”, relató.

El suceso ha puesto el foco en las prácticas de seguridad propias del circo, pues Gasca precisó que, aunque no se emplean arneses ni redes durante el número en la cuerda floja, el colchón inflable sí protege a los acróbatas en caso de eventualidades como esta.

“Ella misma dijo que había perdido el control pues se viene abajo de la cuerda tensa de aproximadamente unos 10 metros de altura”, agregó el responsable del espectáculo circense, destacando la profesionalidad de la artista, quien reconoció el error técnico como causa de la caída.

Temas Relacionados

Video accidente circo CaliAccidente en circoCirco en CaliCirco Hermanos GascaTrapecista cayó cuerdaVideo viralRaúl GascaDetalles caídaCaliColombia-Noticias

Más Noticias

Más de 21.000 colombianos han sido privados de la libertad en el exterior en la última década

El consolidado indica que España es el país con mayor número de ciudadanos colombianos detenidos, con 4.169 registros

Más de 21.000 colombianos han

Muerte Valeria Afanador: gobernador de Cundinamarca responde a la situación del colegio donde desapareció la menor

La última que vez que se vio con vida a la niña fue en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles

Muerte Valeria Afanador: gobernador de

Deportistas se tomaron la plaza de Bolívar en Bogotá para protestar contra el Gobierno Petro por reducción de presupuesto: “También es un derecho”

Los atletas, entrenadores y familiares de los deportistas exigen que no se recorten los recursos destinados para fortalecer la participación colombiana en competencias nacionales e internacionales

Deportistas se tomaron la plaza

Resultados el Dorado Mañana de hoy 1 de septiembre: los últimos números ganadores

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país

Resultados el Dorado Mañana de

Equipo de Daniel Quintero denunció a director de la Ungrd, Carlos Carrillo, por presunta participación en política: “Aprovecha para mentir”

El jefe de Debate del precandidato presidencial, Juan David Duque, aseguró que el funcionario ha atacado a Quintero y al Gobierno Petro, en repetidas ocasiones, a través de los medios de comunicación

Equipo de Daniel Quintero denunció
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Junto a su novio, Carla

Junto a su novio, Carla Giraldo celebró su cumpleaños número 39, al que también asistieron varios amigos: “Salud por ustedes”

Adriana Romero contó las razones por las que se separó de Rodrigo Candamil: “Los caminos se abrieron”

Lucho, eliminado del ‘Desafío 2025’ habló del tipo de cáncer que le arrebató a su madre y reveló cómo fueron sus últimos días

La actriz Natalia Reyes se despachó contra reconocida aerolínea por cobrarle extra por el coche de su hija: “Esto es básico, es inclusión”

Candidata de Miss Universe Colombia 2025 a quien comparan físicamente con Westcol se roba el show en el ‘reality’ de RCN

Deportes

Un colombiano detuvo a Messi

Un colombiano detuvo a Messi y se consagró como campeón de la Leagues Cup ante Inter Miami: la final terminó en pelea

Dayro Moreno no solo quiere jugar con la selección Colombia: le apunta a dos récords sorpresivos

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

Néstor Lorenzo definió el rol de Dayro Moreno en la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

Alberto Gamero se refirió a la muerte del hincha del Cali arrollado por el bus del equipo: “Hoy es un día cruel”