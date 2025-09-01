Trapecista del Circo de los hermanos Gasca sufrió un accidente en pleno show en Cali: cayó desde una altura de 10 metros

La caída quedó captada por un asistente en Cali, generando preocupación - crédito Redes sociales

En medio de una función, una trapecista colombiana en el circo de los Hermanos Gasca sufrió una caída accidental desde una altura aproximada de 10 metros, mientras ejecutaba su acto conocido en el país como ‘la cuerda floja’, en el sur de Cali (Valle del Cauca).

El público que presenciaba el espectáculo reaccionó con alarma cuando la artista, identificada como Dayana Rodríguez, perdió el equilibrio y cayó, hecho que quedó registrado en video por varios asistentes.

Mientras sonaban los aplausos habituales del show instalado al sur de la ciudad, el acto de la trapecista se vio interrumpido por el incidente. De inmediato, trabajadores del circo se apresuraron a brindar los primeros auxilios. Según relataron testigos, algunos de los asistentes comenzaron a solicitar ayuda al ver lo sucedido.

La caída quedó captada en un video, y ha circulado ampliamente en las redes sociales, generando debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de espectáculos.

Así quedó captado el momento exacto de la caída de la colombiana en el Circo Hermanos Gasca - crédito @caliinforma/X

¿Qué dijeron desde el Circo ante el incidente?

En la mañana del lunes 1 de septiembre, Raúl Gasca— representante del circo—explicó en Blu Radio que los detalles sobre el accidente en el circo: “Ella estaba haciendo un split en el alambre de acero, que es muy difícil, pero ella es profesional y lo practica todos los días. Es colombiana, se llama Dayana Rodríguez, es de una familia de especialistas en este tipo de actos“.

El representante mexicano agregó que pese al riesgo inherente y la ausencia de protecciones en la cuerda, el dispositivo de seguridad en el suelo cumplió su función. Por lo que, estos números no emplean arnés ni otro tipo de protección durante la ejecución en la cuerda, pero sí cuentan con un colchón inflable de seguridad dispuesto en el piso.

Gasca detalló al medio radial que:“Ella cayó en el colchón y no le pasó nada gracias a Dios. Quedó acostada. Ella misma dijo que había perdido el control, pues, se viene abajo de la cuerda tensa de aproximadamente unos 10 metros de altura”.

Trapecista de circo Hermanos Gasca cayó de la cuerda floja durante show en Cali - crédito Captura video

La reacción del equipo circense no se hizo esperar. Al momento de la caída, trabajadores del circo y paramédicos se desplazaron rápidamente para auxiliar a la artista, quien, ya recostada en una camilla de emergencia, tranquilizó tanto a sus compañeros como al público, declarando: “solo sentí un leve golpe”.

El mexicano detalló que “el circo es peligroso, la gente viene a ver cosas extraordinarias, cosas increíbles, ver un tipo que separa de manos por allá de siete metros de altura es peligroso. Si las cosas fueran fáciles, no vendrían a ver, pues la gente viene a ver cosas extraordinarias. Sin riesgo, no hay circo”.

La consternación inicial de los asistentes se transformó en alivio cuando, una vez finalizada la función, Dayana reapareció en escena saludando y demostrando que se encontraba en buen estado.

Raúl Gasca habló sobre la caída de la trapecista en Cali- crédito Colprensa

Finalmente, Raúl Gasca contó sobre el estado de salud de la trapecista “al estar en la camilla dijo que no le dolía nada, que solo sentía un golpecito, se levantó y caminó, incluso, ella salió al final del show cuando salen todos los artistas a despedir el espectáculo”, relató.

El suceso ha puesto el foco en las prácticas de seguridad propias del circo, pues Gasca precisó que, aunque no se emplean arneses ni redes durante el número en la cuerda floja, el colchón inflable sí protege a los acróbatas en caso de eventualidades como esta.

“Ella misma dijo que había perdido el control pues se viene abajo de la cuerda tensa de aproximadamente unos 10 metros de altura”, agregó el responsable del espectáculo circense, destacando la profesionalidad de la artista, quien reconoció el error técnico como causa de la caída.