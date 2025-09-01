Marcela Reyes dedicó emotivo mensaje a su pareja y reveló que se habría casado en secreto: “Eres el mejor esposo”

Marcela Reyes habría confirmado que se casó nuevamente tras publicación en sus redes sociales - crédito @marcelareyes/Instagram

Marcela Reyes confirmó a mediados de 2025 que había iniciado una nueva relación, después de terminar su relación con su esposo B King, con el que mantuvo una relación por cerca de dos años.

La revelación de su romance estuvo enmarcada en un emotivo recibimiento por parte de su nueva pareja, que decoró con globos de corazón, pétalos sobre su cama y desde el techo colgaban algunos mensajes expresándole sus sentimientos; sin embargo, la identidad del hombre no fue ni ha sido revelada hasta ahora, pues según dijo recientemente, prefiérete mantener en secreto su romance.

Meses más tarde y teniendo en cuenta la insistencia de sus seguidores por conocer de quién se trata el misterioso hombre, la DJ compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que reveló algo más de su relación. La frase “eres el mejor esposo” confirmaría que Reyes contrajo matrimonio a escondidas con el hombre al referirse de esa manera a su pareja.

“Dios es maravilloso mi amor, eres de las mejores cosas que me han pasado en la vida”, mientras enfocaban los tatuajes en los que se leen sus iniciales e indicando que son la muestra de amor que sellaron de por vida.

Y agregó: “Has llegado a mi vida a enseñarme tanto eres todo en uno, eres el mejor esposo, eres mi cómplice, mi amigo, mi consejero. ERES TODO LO QUE ESTÁ BIEN EN LA VIDA”, todo esto acompañado con emojis de corazones y caras con ojos de enamorado.

Las reacciones de los seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron algunos mensajes entre los que destacan: “¿Se casó?”; “todos vimos lo mismo donde dice que tiene esposo, cómo es que logran separarse tan rápido de sus parejas y se mostraban tan enamorados”; “uy pero esta mujer se enamora como cambiar de calzones”, entre otros.