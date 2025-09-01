Lucho, eliminado del ‘Desafío 2025’ habló del tipo de cáncer que le arrebató a su madre y reveló cómo fueron sus últimos días

Lucho, exparticipante del 'Desafío 2025' relató cómo su madre descubrió que tenía cáncer de ovario - crédito @luchodesafioxxi y @laredcaracol/Instagram

La vida de Lucho, exconcursante del popular reality Desafío 2025, cambió de manera radical hace siete años tras la muerte de su madre por cáncer de ovario, un hecho que marcó profundamente su historia personal y que relató en una entrevista reciente con La red.

A sus 23 años, este técnico dental y modelo barranquillero compartió cómo el duelo lo sumió en una depresión y cómo, con el tiempo, el deporte se convirtió en su principal herramienta para reconstruir su vida.

Durante la entrevista, Lucho se describió como una persona soñadora y perseverante, cualidades que lo han acompañado tanto en su carrera profesional como en su vida personal.

Actualmente reside en Barranquilla junto a su padre y sus dos hermanos, una familia que, según sus palabras, ha logrado mantenerse unida pese a las adversidades.

Su paso por el equipo Alpha en la competencia de supervivencia lo hizo destacar por su disciplina y fortaleza física, pero fuera de cámaras, su historia está marcada por la pérdida y la resiliencia.

El relato del deportista sobre la enfermedad de su madre es crudo y emotivo.

Explicó a La red que su madre no solía realizarse chequeos médicos, lo que dificultó la detección temprana del cáncer de ovario que, con el tiempo, hizo metástasis.

El 5 de abril, los médicos informaron a la familia que la situación era irreversible.

Lucho y su hermano mayor pudieron despedirse de ella en el hospital, donde la vieron entubada y muy debilitada. Al día siguiente, el 6 de abril, la madre del exdesafiante falleció, cumpliéndose el pronóstico médico de que solo le quedaban tres meses de vida.

La muerte de su madre desencadenó en Lucho una profunda depresión.

Durante seis meses, buscó un refugio emocional sin éxito. En ese periodo, abandonó su sueño de convertirse en futbolista profesional, un anhelo que había alimentado con la esperanza de compartir una vida mejor junto a su madre.

“Fueron seis meses de mi vida donde no salía. Solamente pensaba en buscar un refugio para ese dolor”, confesó en la entrevista.

El deporte emergió como el salvavidas que necesitaba. Lucho relató que, tras dejar el fútbol, comenzó a practicar running, boxeo y a entrenar en el gimnasio.

Estas actividades no solo fortalecieron su cuerpo, sino que también le permitieron canalizar el dolor y recuperar el equilibrio emocional. El ejercicio se transformó en una vía para superar la depresión y reorientar su vida hacia nuevos objetivos.

En la actualidad, Lucho combina su trabajo como técnico dental en un laboratorio con su faceta de modelo de pasarela y fotografía.

El modelaje le ha abierto puertas y le ha permitido explorar nuevas oportunidades, aunque también lo ha enfrentado a situaciones incómodas. En diálogo con La red, reconoció que el mundo del modelaje puede ser “un medio un poco fuerte”, donde no es raro recibir propuestas indebidas. “Siento que a varias personas en ese medio les pasa de todo tipo”, señaló.

Sobre las ofertas que ha recibido, Lucho detalló que algunas personas lo ven como un objeto sexual y le han ofrecido dinero o bienes materiales a cambio de favores.

Ante estas situaciones, ha mantenido una postura firme: “Mi moral me ha llevado a que, sencillamente, lo que no me gusta no lo hago. Me gustan las mujeres y no es algo que me llame la atención. Tengo principios y me sostengo con la palabra siempre”, afirmó, subrayando su compromiso con sus valores personales.

A pesar de los desafíos, el técnico dental considera que su paso por el Desafío 2025 ha sido una de las mejores experiencias de su vida.

Aprendió a valorar desde los pequeños detalles, como un cepillo de dientes, hasta la convivencia con personas desconocidas y la capacidad de adaptarse a situaciones extremas. Aunque todo ocurrió con rapidez, la experiencia y el recuerdo de su madre ocupan un lugar permanente y prioritario en su corazón.