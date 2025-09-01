Colombia

De la Espriella respondió a Peñalosa tras recordarle que fue abogado de DMG: “Me extraña que sigas confundiendo al abogado con el cliente”

El abogado y precandidato presidencial se sacudió de los señalamientos del exmandatario distrital y, con un mensaje conciliador, buscó acercarse al veterano político, con el que -a juzgar por su mensaje- estaría dispuesto a hacer una alianza en esta contienda electoral

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
En las redes sociales, el
En las redes sociales, el exalcalde Enrique Peñalosa y el abogado Abelardo de la Espriella tuvieron un interesante contrapunteo - crédito Colprensa

En lo que sería un nuevo cruce en medio de la campaña a la Presidencia de la República, el abogado Abelardo de la Espriella respondió de forma pública a las críticas de Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y precandidato presidencial, que le recordó su pasado como abogado de David Murcia Guzmán, creador de DMG: empresa intervenida en 2008 por presunto lavado de activos y captación ilegal de dinero, en medio de una fuerte controversia por esta decisión.

El cruce de declaraciones se registró en medio del afán de ambos de posicionarse como figuras relevantes de la oposición. Y es que ante la pregunta en una entrevista con Semana acerca de si haría alianzas con De la Espriella, el exmandatario distrital le abrió la puerta al abogado; aunque hizo una serie de reparos sobre su experiencia profesional; en especial, por su defensa de un hombre como Murcia Guzmán, que ha sido acusado de más de $4 billones en transacciones ilegales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Enrique Peñalosa lamentó, entre otras,
Enrique Peñalosa lamentó, entre otras, el asesinado de su exsecretario de Gobierno y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay - crédito @enriquepenalosa/X

Pues bienvenido, pero yo quiero ver a alguien que haya trabajado por los pobres, ¿no? Y no alguien que haya sido abogado de personajes que tumbaron a cientos de miles de pobres”, afirmó Peñalosa en su respuesta. “Obviamente, Abelardo cree en la economía de mercado y demás, y ahora es el símbolo de ser alguien aguerrido. Pero ¿cuándo es que hemos visto algo que nos muestre que tiene esa capacidad de, de dar esas peleas que son necesarias?“, agregó.

Aunque posteriormente remarcó que si es De la Espriella el que más posibilidades tiene, pues será bienvenida una alianza. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la actualidad no solo en la izquierda abundan los precandidatos: también en los sectores de derecha, que buscan ponerle freno al proyecto progresista, al que bajo el mando del jefe de Estado, Gustavo Petro, le restan 340 días en el poder, pero que buscará reelegir su corriente política.

Así le respondió Abelardo de la Espriella a Enrique Peñalosa

La respuesta de De la Espriella no tardó en llegar y se centró en detallar sus iniciativas sociales y su labor profesional. “Enrique, seguramente no sabes que, durante la pandemia, lideré el programa Cosecha Solidaria: con recursos totalmente privados entregué 750 toneladas de alimentos a las familias más pobres y golpeadas en Colombia por la crisis económica durante el confinamiento”, expresó en el inicio de su respuesta al exalcalde.

Del mismo modo, el precandidato que se lanzará por firmas a la presidencia, aunque intentó llegar al Centro Democrático, también destacó su apuesta por la educación. “Con recursos, también privados, promuevo las becas Abelardo De la Espriella, con las que logramos formar abogados entre jóvenes que no habrían podido estudiar en universidades privadas; en mi firma ya hay abogadas beneficiadas con esas becas, trabajando con nosotros”, añadió el abogado.

En cuanto a su ejercicio profesional, De la Espriella sacó pecho por el compromiso de su firma con la atención gratuita de casos.

Con este extenso mensaje, el
Con este extenso mensaje, el abogado Abelardo de la Espriella se refirió sobre señalamientos que hizo de él Enrique Peñalosa - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“En De La Espriella Lawyers, como política empresarial, atendemos un mínimo del 20 % de los casos pro bono. Han sido miles en estos 24 años de trabajo en el derecho. Siempre he creído que los menos favorecidos deben tener la posibilidad de contar con los mejores abogados y, fruto del esfuerzo privado, lo estamos haciendo. Fueron insignes los casos de Rosa Elvira Cely y Natalia Ponce, que hemos atendido sin cobrar un peso”, recordó en su mensaje.

En ese orden de ideas, el autodenominado Tigre de la política también abordó la naturaleza de la ayuda social y la diferencia entre recursos públicos y privados. “Trabajar por los pobres no debe ser un cliché ni una excusa para hacer marketing cuando de recursos privados se trata: nace del corazón, se hace sin aspavientos; cuando se hace con recursos públicos, es una obligación”, expresó De la Espriella, con lo que quiso desvirtuar las críticas de Peñalosa.

En relación con el señalamiento del exmandatario de los capitalinos sobre su defensa de David Murcia Guzmán, De la Espriella fue enfático y defendió su labor. “Me extraña, respetado Enrique Peñalosa, que, siendo un hombre tan instruido y de mundo, sigas confundiendo al abogado con el cliente. Solo para darte tranquilidad: jamás he sido sancionado ni penal ni disciplinariamente por mi labor como abogado defensor. En todo caso, respeto tu opinión”, dijo.

El aspirante presidencial Abelardo de
El aspirante presidencial Abelardo de la Espriella se ha caracterizado por acusar al Gobierno de Gustavo Petro de ser "una banda criminal" - crédito Colprensa

Finalmente, el letrado recordó su respaldo electoral al exalcalde y extendió una invitación a la unidad. “En las campañas a la Alcaldía de Bogotá en las que participaste, siempre voté por ti. A mí me parece que eres un gran ejecutor y un hombre honorable. Serías, sin duda, un gran ministro en mi gobierno”, afirmó el abogado, que busca convertirse en presidente de la República y que empieza a abrirse camino en las redes sociales.

“Ahora que estamos en lo electoral, ¡cómo no reconocer la experiencia que tienes!, múltiples veces candidato a la Presidencia, a quien, con corazón abierto, con gusto recibiría para que se una a Defender la Patria en contra del verdadero enemigo, que es Petro. En mi campaña caben todos los ciudadanos de bien: los pobres, los ricos, los candidatos, los patriotas que amen, como yo, a Colombia”, concluyó De la Espriella en su intervención.

Temas Relacionados

Enrique PeñalosaAbelardo de la EspriellaElecciones presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026Precandidatos presidencialesDavid Murcia GuzmánDMGDMG ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Los conciertos y eventos masivos también se verían afectados con la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro

Pese a que el sector cultural fue uno de los renglones que más creció en 2024, el Gobierno nacional busca que sea objeto de gravámenes con la nueva reforma tributaria

Los conciertos y eventos masivos

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

Agentes del CTI, en coordinación con efectivos del Gaula Militar, interceptaron al hombre cuando intentaba ingresar al conjunto en Laureles Campestre a bordo de una camioneta Chevrolet Dmax

El prontuario de alias Chorizo,

Se cayó la reforma tributaria de Bogotá: Carlos Fernando Galán retiró proyecto, pero anunció una nueva radicación

El Gobierno distrital decidió retirar la propuesta para simplificar el sistema impositivo y modernizar servicios, pero confirmó que insistirá en su aprobación con ajustes y diálogo técnico

Se cayó la reforma tributaria

Alertan sobre la “dictadura tributaria” que quiere imponer el Gobierno Petro con los impuestos de la reforma tributaria

Desde el Senado se advirtió que lo que se busca recaudar es para sostener el derroche y la corrupción, como ya se hizo con los recursos públicos en los últimos tres años

Alertan sobre la “dictadura tributaria”

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

El volante antioqueño aterriza en territorio brasileño luego de su novela con varios equipos del fútbol colombiano; por su parte, el defensor regresa a Sudamérica tras varios años en Europa

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El prontuario de alias Chorizo,

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

ENTRETENIMIENTO

Cony Camelo sorprendió al revelar

Cony Camelo sorprendió al revelar que está saliendo con un chef: “Ha sido fantástico”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Las 10 películas de Netflix que debes ver en Colombia este inicio de semana

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

Yeferson Cossio visitó a su abuela y en redes especularon sobre la intención del video: “Puro show”

Deportes

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta

Yeison Guzmán y Carlos Cuesta fueron presentados en sus nuevos equipos: ambos disputarán el Brasileirao

Leonardo Castro vuelve a las canchas: esta es la fecha y el rival que enfrentaría

Gustavo Puerta y un nuevo salto en Europa: fue confirmado por tradicional equipo del fútbol español

Así es la nueva camiseta suplente del Junior de Barranquilla: rinde homenaje a la bandera de La Arenosa

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez