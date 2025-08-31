Colombia

Muerte Valeria Afanador: rectora señala a extrabajador como principal sospechoso en el caso de la menor

La estudiante desapareció de su colegio en Cajicá. En el hecho aparece un nuevo involucrado de acuerdo con información revelada por la máxima autoridad del plantel educativo

Iván Gaitán

Iván Gaitán

El abogado de la familia pidió claridad - crédito @julianquintanat/X

Una nueva línea investigativa ha surgido en el caso de la desaparición de Valeria Afanador en Cajicá, luego de que el representante legal de la familia, Julián Quintana, hiciera público un video este martes 26 de agosto. En dichas imágenes se observa a la directora del plantel educativo donde fue vista por última vez la menor, señalando a un antiguo empleado como posible participante en la desaparición.

Según la información divulgada por El Tiempo, en dicha reunión con los padres de familia, la rectora Sonia Ochoa manifestó que el extrabajador actuó con la intención de perjudicar a la institución donde laboraba.

Son más de 15 días
Son más de 15 días de desaparición de la menor mientras estaba en las instalaciones de un colegio en Cajicá, Cundinamarca - crédito redes sociales/X

Quintana recriminó en redes sociales el hecho de que esta versión no se hubiera compartido antes con los entes judiciales, solicitando a la Fiscalía una indagación exhaustiva en torno a esas declaraciones: “La víctima es Valeria y su familia, no ella”, subrayó en X.

Además, insistió en que si la directiva tenía conocimiento de la implicación de un exempleado y otra persona, debía haberlo comunicado formalmente a las autoridades desde el primer momento.

Las declaraciones de Ochoa, reveladas frente a los padres, serán incorporadas a la investigación encabezada por la Fiscalía, que planea entrevistar nuevamente a quienes puedan aportar información relevante con el fin de precisar lo ocurrido.

El Gaula, la Sijín y
El Gaula, la Sijín y el CTI coordinan esfuerzos en la investigación del caso - crédito @BomberoFarfan/X

La dirigente escolar señaló en el clip: “¿Quién lo hizo? Una persona que odia el colegio, un extrabajador. Claro, yo quiero reafirmar lo que le he dicho a la Fiscalía, al comandante, al coronel, al general”.

Explicó, igualmente, que los cuerpos de seguridad ya tenían referenciado al presunto responsable. En el mismo contexto, la rectora hizo énfasis en la importancia de que se haga justicia, recordando el perjuicio ocasionado a Valeria y a su núcleo familiar. “Finalmente, si queremos dar obviamente con el responsable y que haya justicia, pero la familia Afanador fue afectada. Valeria y la familia”, sostuvo.

Por otra parte, la institución educativa indicó mediante sus canales oficiales que en breve difundirá un comunicado a través de las redes sociales para ofrecer detalles adicionales al público. Este será el segundo en pronunciarse de manera institucional, ya que la única postura oficial previa había sido emitida el 14 de agosto, fecha en la que se notificó la desaparición de la estudiante.

El abogado Julián Quintana, representante
El abogado Julián Quintana, representante de los padres de la menor Valeria Afanador - crédito @julianquintanat/X

Hasta el momento, la atención de las pesquisas se concentra en corroborar la información ofrecida por la rectora y esclarecer cuál es la responsabilidad real del exayudante en los hechos, mientras la familia Afanador insiste en mantener el enfoque en la búsqueda de Valeria.

La última revisión en el área donde apareció la menor se ejecutó tan solo 48 horas antes y no arrojó novedades

Pese a que la víctima apareció en un área de fácil acceso, transitada a menudo tanto por vecinos como por turistas, el hecho de que fuera descubierta solo tras casi tres semanas de rastreos ha disparado dudas sobre las circunstancias de su desaparición y posterior hallazgo.

La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, relató en rueda de prensa: “La alerta la dieron a través de la línea 123, se llegó aquí al sitio y se confirmó a través un motorizado de seguridad.Ahí mismo se confirmó que estaba el cuerpo en el sitio, se llamó a bomberos e inmediatamente se hizo presencia”.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la realización de exámenes que permitan esclarecer la causa y cronología de la muerte, así como aportar información determinante para la investigación. A los familiares no se les permitió acceder al cuerpo, como indicó uno de ellos: “Solo nos llamaron. Ni siquiera pudimos pasar, ni siquiera pudimos verla. Esperar a ver con las horas qué nos dicen”.

