María Fernanda Cabal denuncia irregularidades en eventual nombramiento de Juliana Guerrero en el Ministerio de Igualdad: "Logró su título de manera exprés"

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático también reveló detalles sobre el polémico vuelo realizado por la funcionaria en una aeronave de la Policía Nacional hacia Valledupar

Jhon Bernal

Jhon Bernal

La senadora del Centro Democrático
La senadora del Centro Democrático aseveró que su llegada al Ministerio de la Igualdad no estaría sujeto a lo establecido por la ley - crédito Prensa María Fernanda Cabal/Colprensa

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata a la Presidencia del partido Centro Democrático, publicó varios documentos sobre las inconsistencias que tendría el eventual nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud en el Ministerio de la Igualdad.

En su cuenta de X, la congresista de oposición aseveró que, de confirmarse su llegada al cargo público, habría dos puntos por los que su llegada a la cartera, que hoy lidera Juan Carlos Florián, no estarían sujetos a la ley.

“Juliana (Guerrero) Para poder ser designada como Viceministra de la Juventud, debe acreditar uno de estos dos requisitos: 1. Contar con título profesional y un posgrado en cualquier modalidad. 2. O tener título profesional y al menos 24 meses de experiencia profesional relacionada”, explicó Cabal en sus redes sociales.

Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta la hoja de vida publicada en Presidencia, la joven no cuenta con los requisitos para ejercer dicho cargo, y recalcó investigaciones periodísticas en las que se advierte sobre la rápida titulación universitaria de Guerrero.

“De acuerdo con la hoja de vida publicada, no cumple con ninguno de ellos. Revisar la (Resolución 178 del 10 de abril de 2024). Recordemos que de manera express logró su título en contaduría”, añadió.

Del mismo modo, recordó el polémico episodio sobre el vuelo hacia Valledupar, realizado en junio de 2025, por medio de una aeronave de la Policía Nacional.

